Elhamdüllillah yalan söylemedik

AHMET KEKEÇ'i 20 gün kadar önce telefon ile aradım. Hal ve hatırını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aleyhimize açtığı davalar ile ilgili gidişatı sordum.

Sesi bitkin ve sıkıntılı idi. Çok kısa sohbet ettik. Davalar ile ilgili gidişatı takip edemediğini belirtti, sen de ben de Elhamdülillah yalan söylemedik, yazmadık ki dedi, sağlığı ile ilgili sıkıntılarından bahsetti, nefes almakta zorlandığını anlattı.

Birbirimiz için ALLAH'a dua ettik, vedalaştık. Çok üzülmüştüm. Hemen ardından hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Belki de aile dışındaki en son konuşmalarından birini gerçekleştirmiştik. Oğlu Mehmet Hakan Kekeç ile yazıştım. "Uyutuluyor Erkan hocam, durumu ağır" dedi.

O andan sonra, kendisine ve görüşlerine karşı olanların, hastalığı ile ilgili çirkin yayınlarına tanık olduk.

Solcu görünümlü bir kısım sapkınlar, FETÖ mensupları, insanlığın en iğrenç hallerini sergilediler.

ALLAH'ım; Ahmet KEKEÇ'e rahmetin ile muamele eyle, günahlarını bağışla, cennetine kabul et...

POMPEO'NUN HAÇLI

SAVAŞI POMPASI

Dünyayı kan gölüne çeviren ABD'nin Dışişleri Bakanı Pompeo: "Türkiye'nin artan askeri kabiliyeti endişelendiriyor.

ABD ve AB, Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeli" demiş... Aslında bu ifadeleri ile resmen, tam olarak Haçlı Savaşı'na tarafları davet etmiş ve bunu ilan etmiş olmuyor mu..?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında sormuştu.

"Ülkemizin üzerinde oyunlar oynayanlara ve onlara gönüllü figüranlık yapanlara soruyorum;

TÜRK Milleti mücadeleye hazır, peki siz acı sona hazır mısınız...?" Türk ordusu olsun ama AMERİKA'ya hizmet etsin, eskisi gibi AMERİKA'nın emrinde olsun, kabiliyetini Türkiye Cumhuriyeti için kullanmasın, müttefik görünümünde ABD, AB, BATI için kul köle olmaya devam etsin. Gönüllü figüranlar da içimizde yaşayanlar arasında bunları isteyenler...

MÜFETTİŞ VE İSTANBUL

BELEDİYESİ

Kaymakamlar, Valiler, Emniyet Müdürleri de aynı süreçlere tabidirler.

İstanbul'da B.B Başkanı Ekrem İmamoğlu için devletimiz müfettiş incelemesi yapamaz mı..? Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları İBB'de geçmiyor mu, geçmesin mi...? Kendisi bir tür put mudur...?

Şu anda Türkiye'nin bir çok belediyesinde İçişleri Bakanlığı müfettişleri gerek rutin gerek ise şikayete ve hukuki süreçlere bağlı olarak görev yapmaktadır.

Müfettişlerin görev yaptıkları diğer il ve ilçelerin başkanları başkan değiller mi...? Eğer bir suçu, günahı, kusuru, hatası yok ise sıkıntı duyulmasına da gerek yoktur.

Kopartılan bu yaygara tamamen ideolojik ve saçmadır. Devlet töremize isyandır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un dünyaya örnek olan dikey peyzajlarını sökünce, çıkan bitkileri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi istemişti.

İBB verdiği cevapta, bitkilerin stresten öldüğünü açıkladı. Aynı İBB, yaptığı reklamda ise bitkilerin toprakla buluşturularak yaşatıldığını söylemişti.

Daha önce de dediğimiz gibi İstanbul'u yalancılar yönetmiyor mu...?

SİLAH YOKSA

DİPLOMASİ DE YOK

Azerbaycan zaferi ve ardından yaşadıklarımız daha önce bu köşede yazdıklarımı bir kez daha hatırlatmak istememe neden oldu. Yerli ve milli savunma sanayii'ne sahip değil isen, harp-çatışma-muharebe, başkalarının karar aldığı çocuk oyunu haline getirilir. Sistemin dışına çıkamazsınız, kendi planlarını zorlarlar, daha önce imzaladıkları antlaşmaları ihlal ederler, sizi mevut duruşunuzun gerisine iterler. Ses çıkartamazsınız, çünkü gücünüz yok… Yeterli harp gücüne ulaşmak için yerli ve milli savaş teknolojileri daha da arttırılmalıdır. Zorlama gücü olmayan bir ülkenin, diplomasi gücü boş gevezelikten ibarettir...

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