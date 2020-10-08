Ermenistan galip olsaydı yine "savaşa hayır" diyecek miydiniz...? Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, 30 yıldır işgalciliğini sürdürüyor. Son aylarda Dağlık Karabağ dışındaki yerlere de saldırdı. Azerbaycan meşru müdafa hakkını kullanıyor. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Hocalı Katliamını, "Azerbaycan bizim sivillere saldırmayacağımızı sanıyordu, bunu yapabileceğimizi gösterdik" diye anlatıyordu... Hocalı'daki korkunç ve iğrenç katliama ve Ermenistan zulmüne sessiz kalmış, gözlerini yummuş Batı ve içimizdeki ajanları şimdi "savaşa hayır" diye feryat ediyorlar... Kanada, Ermenistan'a işgali sonlardır demiyor da Türkiye'ye tavır alıyor. NATO, Fransa, Kanada, AGİT, AB, ABD hepsi aynı konuşmaları yapıyorlar. 30 yıldır işgali ve zulmü meşru hale bunlar getirmedi mi...? Tam bir Haçlı seferi...

ASLINDA TBB HEP BÖYLE İDİ

Tabip Odaları, arka arkaya açıklamalar yaptı. İçlerinde her siyasi görüşten hekimler var. Birleştikleri nokta: Böyle başkan istemiyoruz...! Soykırım yalanını atacak kadar tarihimize düşman, FETÖ kumpaslarına, PKK'ya destek verecek kadar insanımıza düşman birisi, Türk Hekimlerinin başkanıdır. Aslında Türk Tabipleri Birliği, uzun yıllardır CHP'nin açık desteği ile bu zihniyetin elindeydi.

SALGIN VE YALANCILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üzerinden "şeffaflık tartışması" açanlar, bir terörist seviciyi Başkan yapan Türk Tabipleri Birliğini mi güvenilir buluyorlar...? AK Parti, MHP, BBP, Hükümet, Bakan yalan söylüyor ama doktorların ezici çoğunluğunun bile isyan ettiği, Kandil'in bürosu gibi olmuş TTB ve ajan örgütler doğru söylüyor...! Bakan Fahrettin Koca, dünya çapında süreci en iyi yöneten idarecilerin başında geliyor. Sağlık çalışanlarımıza ve Bakan Fahrettin bey'e emeklerinden dolayı milletçe teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Şüphelilere test yapılıyordu, pozitif olanların her gün aranıp saglık durumu soruluyordu, rahatsız olanların evlerine doktor gidiyordu, hastanede yatanlar hiç bir ücret alınmadan taburcu edilene kadar tedavi görüyorlardı... Bunları inkar edenin yüzüne gözüne durmaz mı...? İşte gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları kararmış olanlara ne yapsan boş. Anlatamazsın. Anlamazlar.

GEÇMİŞDE DEĞİL BUGÜN KİMİNLESİN?

Emperyalist yamyamlar, Ermenistan kuklası ile aslında Türkiye'ye de saldırıyorlar. Tek MİLLET, iki devlet Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraberdirler. Ve bu kafirleri kudurtuyor. Irak'tan, Suriye'den, Akdeniz'den, Kuzeyden boğulmak istenen Türkiye, bu kuşatmaları yarmak için çırpınıyor. İçimizde ise bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla boğuşuyoruz. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil; Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin bugün neresinde durduğunuz esastır.