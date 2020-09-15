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ERKAN TAN
Haçlılık batının akrabalık

Haçlılık batının akrabalık

15.09.2020, Salı

GENİDİR Akdeniz'de karşımıza dikilen Haçlı/Siyonist ittifakıdır. Ayağımıza dolanan Fransa ve Yunanistan ittifakın sadece görünen aktörleridir.
Haçlı Seferleri, Batı'nın genetik ortak paydasıdır.
Akrabalık genidir. Batılılar, yeryüzünün en iğrenç ve kanlı barbarlığının adı olan Haçlı Seferleri ile, hiç utanmazlar.... Aleyhinde konuşmaz ve konuşturmazlar...
Birbirleri ile itişir, kavga eder ve hatta savaşırlar... Ama Türk ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız, güçlenen, hak ve menfaatlerini koruyan, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar.
Irak'a değil, Saddam'a düşmanız dediler; Irak kan gölüne döndü, yağmaladılar. Libya'ya değil Kaddafi'ye düşnanız dediler;
Libya'yı yağmaladılar.
Şimdi de Türkiye'ye değil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanız diyorlar.
Tabii ki amaçları Türkiye'nin ve hak ve menfaatlarıdır.

BİZDEN OLMAYANLAR
İçimizde yaşayanlar arasında da aklı, ruhu kalbi bizden olmayanlar, Haçlılarla beraber olanlar var. İç dünyalarında; kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, müslüman hassasiyetlerle davranmayan, güçsüz bir devlet ve millet tasavvuru var. Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar. Bu eziklik, kendilerine öğretilmiş. Maalesef ülkemizde böyle bir insan tipi var.
Memleketimizde; kendi dininden, diyanetinden, milletinden, milliyetinden, tarihinden, devletinden, geçmişinden, ecdadından, Osmanlı'dan nefret edenler var...

CHP'LİLERİN TUHAF KIZGINLIĞI
Bazı CHP'liler, "Atatürk" yerine "Gazi Mustafa Kemal" diyen Canan Kaftancıoğlu'nu linç ediyor.
"Ermeni soykırımı var" dedi, bu size batmadı...
"Türk devleti katildir" dedi, bu size batmadı.... Terörist Sakine Cansız'ı andı, bu da batmadı.... Buna mı kızdınız?
Garipsiniz, çok garip...!?" Bu değerlendirmeleri Murat Sarıca sosyal medya'da yapmış. Doğru değil mi...? CHP, yerel seçimlerde terör örgütünün eli kanlı katillerinin dağdan gönderdikleri destek videolarını kabullenmedi mi...?
Teröristlerin siyasi parti görünümlü arkadaşları ile seçim işbirliği yapmadı mı...?

JOE BIDEN HALK PARTİSİ
Atatürk'ün partisinde Atatürk lafı bile rahatsızlık yaşatıyor. Bu arada; Canan'a Kılıçdaroğlu'nun gücü yetiyor mu...? Yeter mi...? Göreceğiz. Canan Kaftancıoğlu'nu İstanbul İl Başkanlığı'na CHP'liler mi getirdi ki....!? CHP artık;
Atatürk'ün kurduğu parti değil.
İdare heyeti, PKK/PYD/YPG sevici, içine HDP kaçmış, DHKP-C ile ruh ikizi olmuş bir JOE BİDEN müttefiki olmuş... Bu arada Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün kendisi gibi düşünmeyenleri CHP'den sopa ile kovalamasından söz etti. Sizce Atatürk hayatta olsa; CHP'den kimi/kimleri kovalar.

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