DÜNYANIN her yerinde İslama, Müslümanlara ve hatta tüm insanlığa büyük hizmetler gerçekleştiren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın, kamuoyuna yaptığı açıklamanın satır başlarını sizler ile paylaşmak istiyorum:

"Bir hakikatin gerçek temsilcileri olduğu gibi sahtekârları da hep olagelmiştir. Peygamber olmadığı halde böyle bir iddiada bulunan nice yalancılar, kurtarıcı rolüne bürünen mehdî bozuntuları, şeyh görünümlü müteşeyyihler, davetçi kılığında ortaya çıkan ifsad memurları, tarih sahnesinde hiçbir zaman eksik olmamıştır." Açıklama böyle başlıyor ve şöyle bitiyor: "Kendini dine uydurmak yerine, dini kendi süflî emellerine alet eden böylelerinin şerrinden Allah'a sığınırız. Bunlar sadece kendilerine değil, Allah'ın dinine ve o dinin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan hakiki irfan yollarına da en büyük zulmü yapan zâlimlerdir... Sahtesi var diye hakikatini feda etmek değil, hakikatini korumak için sahtesini ayıklamak hedef olmalı ve bu uğurda ilmî, irfânî ve idarî bir denetim gerçekleşebilmelidir."

ŞEYH MASKELİ İSLAM DÜŞMANI

Açıklamanın buraya alacağım kısmı bu kadar. Her mesleğin mutlaka istismarcıları da olacaktır. Rezil, sapkın ve suç işleyen doktor, savcı, avukat, ordu mensubu veya bir başka meslek sahibi bu müesseselerin tümünü temsil edemez. Asker, polis, hakim, kaymakam ünvanlı FETÖ mensubu hainler görmedik mi..? Bu arada; şeyh görünümlü bu sapık üzerinden, dini müesseselere hücum etmek ise kasıtlı bir saldırıdır. Bugün de bu yapılmak istenmektedir. İslam ve Müslüman düşmanları bu iğrenç suç bahanesi ile yine karşımızdalar.

Erol Mütercimler ise bu bahane ile bütün İmam Hatip mezunlarına iğrenç hakaretler etti. Bu iğrenç hakaretlerin bir nedeni de Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret etmeleridir.

İmam/Hatiplerden; milletin gururu, İmam/Hatiplerin onuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adam yetiştiği için kuduruyorlar.

MERAL AKŞENER'İN KAHVALTISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde maskeler bir bir düşüyor.

HDP ve İYİ Parti artık kuytularda/ derinlerde buluşmuyor... Aleni, orta yerde, kahvaltılarda, birbirlerinin evinde buluşmaktan söz ediyorlar.

Devlet Bahçeli ve MHP'nin milliyetçiliğini beğenmeyip de Meral Akşener'in İP'ine tutunanlar, terörist sevici Selahattin ile kahvaltı yapacaklar. Kahvaltıda evlatları HDP tarafından kaçırılan anneleri de konuşurlar mı ki..? Bir zamanlar Eş Genel Başkanlık yapan zatın söylediği, bir Yahudi inancı olan "burası vadedilmiş topraklar" lafını da mevzu ederler mi...? Ha bu arada hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener ısrarla İsrail ve Mısır ile derhal masaya oturun diye feryat ediyorlar.

Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının militanı Joe Biden, bu ikisinin sözlerini duyunca zevkten çıldırmıştır.

JOE BIDEN İTTİFAKI

Devlet idarecilerimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her türlü siyasi, psikolojik, diplomatik, ekonomik tedbirlerle uğraşıyorken... Gerekirse askeri müdahale ve hatta savaş yaparız derken.... CHP Genel Başkanı, kendi devletinin icraatları ile adeta dalga geçiyor, önemsiz ve değersiz kılmak için konuşuyor...

Hor görüyor... Terörist sevici Demirtaş üzerinden PKK/PYD/ YPG övgüsü yapıyor... Kirli ittifak, şer cephesi ve yeni partilerin tek amacı, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçtirmemek. Başka bir dertleri yok.

Proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil... Bundan böyle bunların ittifakına Joe Biden ittifakı diyeceğim...