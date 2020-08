CHP, bölen mi...? Bölünen mi..?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yakın bildiği CHP'lilere AK Parti bölünsün diye, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve adamlarına destek olmaları için talimat verdiği bile söyleniyor. AK Parti'yi bölmek, parçalamak için yırtınan CHP çevreleri, CHP'yi bölmek isteyenler var diye başkalarına iftira atıyorlar. İçine HDP kaçmış, DHKP-C ile ruh ikizi olmuş, FETÖ'cülerin at koşturduğu bir CHP'den on binlerce samimi Atatürkçü, vatan, millet, devlet, bayrak sevdalısı CHP'linin rahatsız olduğunu bilmeyen mi var...? Başkaları değil CHP'ye oy veren on binler söz konusu... CHP, "yeni partilerin grup kurmasına yardımcı olalım" diyordu... Acaba, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı kiralık milletvekili uygulamasından CHP'nin içinden bundan sonra kopan/kopacak olanlar da yararlanabilecek mi...?

Öyle ya bu iğrenç kiralık Milletvekili uygulamasını, DSP için hiç gündeme getirmediler. Üstelik şu anki CHP yönetiminde DSP'de çok önemli mevkilerde bulunmuş olanlar bile varken...!



İKTİDARA SİNSİ TUZAK

İktidarın ana omurgasını oluşturan milliyetçi/muhafazakar insanlar arasında fitne/kavga isteyenler, azgın bir şekilde görev başındadırlar. İstanbul Sözleşmesi üzerinden fitne saçılmak isteniyor. Bu mesele üzerinden, milliyetçi/ muhafazakar insanlara ve onların temsilcisi mevcut iktidara çok sinsi bir tuzak kuruluyor. Sözleşme ve kadın hakları bahane edilerek fitne siyaseti yapılıyor.

Kabine'de fitne isteyenler de salyaları ile her yerdedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin evlatlarını ve milletin iktidarını çakallara yedirmemek için çırpınıyor. Recep Tayyip Erdoğan, milleti, ümmeti bir arada tutmanın makamı olduğunu her defasında yaşıyor/yaşatıyor. Etkili ve güçlü bir lider olarak, kadrosuna sahip çıkmak için çaba gösteriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olan insanların da birbirine sahip çıkması ve asla aralarına fitne girmesine izin vermemeleri gerekmez mi...?



ABD YİNE TERÖRİSTLERLE...

ABD, bir enerji şirketi üzerinden terör örgütü PKK, PYD/YPG ile petrol anlaşması yapmıştır. PKK/PYD/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD firması "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle sözleşme imzalaması, Suriye'nin fiilen bölünmesidir.

Rusya buna ses çıkarmamıştır. ABD ile Rusya arasında gizli anlaşma var.

Deyrizor'daki petrol yatakları, PKK/ PYD/YPG'nin elinde kaldığı müddetçe, Suriye üzerinden ülkemize ayrılıkçı terör tehdidi asla bitmeyecektir. ABD, Rusya ve ikisinin de içindeki Siyonist Yahudiler, terör örgütünü bir kez daha meşrulaştırmış ve güçlendirmiştir. Suriye'yi yağmalamaya devam ediyorlar. Katil oğlu katil Esed ise bu anlaşmaları bilmiyor, duymuyor, görmüyor...

Bu arada; terör örgütünü destekleme ve Türkiye karşıtlığı konusunda adeta birbirleri ile yarışan bir cephe oluştu.

Mısır, ABD, Fransa, İsrail, Rusya, BAE, Arabistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan hepsi birlikte Türkiye'ye karşı birleştiler. Aslında hepsinin arkasında, Siyonist Yahudi, terörist İsrail var.

Geçmiş Kurban bayramınızı içtenlikle tebrik ediyor ve hepinize dua ediyorum.

ALLAH'ım; İslam'a ve Müslümanlara yardım et.

Dualarımızı, şükürlerimizi, zikirlerimizi bütün ibadetlerimizi ve Kurban ettiklerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Bizi cehennem ateşinden koru, cennetine kabul et....

