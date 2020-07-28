CHP’de kurultay

CHP'DE Kurultay ne demektir...?

Parti yöneticileri nasıl seçilir...?

Anlatalım... Kurultay'dan önce, Genel Başkan ve Genel Merkez delegeleri seçer; Kurultay'da delegeler de Genel Başkan ve Genel Merkez'i seçerler...

Birbirlerini seçer, geçinir giderler... Buna da parti içi demokrasi, çokseslilik falan derler.

Yine aynısı olacak demiştim, dediğim oldu. CHP'de demokrasinin kırıntısı bile yoktur. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dillerine dolayanların içinde bulunduğu hal bu işte... Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay konuşmasında "dostlarla birlikte iktidar" falan dedi.



SİYASİ YARATIK KEMAL KILIÇDAROĞLU

Bu köşede daha evvel kendisine bir isim takmıştım. Kemal Kılıçdaroğlu, girdiği her seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedi mi...? İki kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, ikisinde de kendisi aday olmadı, başkalarını aday göstermedi mi...?

Parti Genel Başkanlığı'na devam eden ama Cumhurbaşkanlığına aday olmayan ve buna rağmen devleti idare edecekmiş gibi davranan bir tuhaf siyasi yaratık...



CHP NEDEN VAR...?

CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız olamasın, güçlenemesin, Müslüman hassasiyetler ile tavır alamasın diye faaliyet gösterir.

Meslektaşım Latif Şimşek çok güzel yazmış: Ayasofya yeniden ibadete açılır, Yunan/kafir ağzıyla konuşurlar.

İdlip'e girilir, katil Esed ağzıyla konuşurlar. Libya'ya gidilir, Fransız ağzıyla konuşurlar. Töröristlere/ Kandil'e operasyon yapılır, HDP/ PKK/PYD/YPG ağzıyla konuşurlar.

Aynen CHP'li yöneticileri anlatmıyor mu...?

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