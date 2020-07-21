20 Temmuz’un ardından

8 AĞUSTOS 1964 tarihindeki Erenköy savaşlarına uçağı ile katılan Yüzbaşı Cengiz Topel, uçağının isabet alması sonucu Gemikonağı ile Cengizköy bölgesi arasına paraşütle iniş yapar. Barış Gücü askerlerinin önünde Rum -Yunan askerleri tarafından esir alınır. Cengiz Topel'in canlı canlı tırnaklarını söktüler. Derisini yüzdüler.

Bir gözünü çıkarttılar. Vücudundaki hassas yerleri ezdiler. Omzuna çivi çaktılar. Bütün bunları yaparlarken kahkaha atıyorlardı. Bu nedenle;

Kıbrıs Barış Harekatı ve şehidimiz Yüzbaşı Cengiz Topel vesilesi ile tüm şehitlerimize, gazilerimize ve hepsinin ailelerine dua ediyoruz. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlu Olsun. Bu arada; KKTC ve Türkiye'de aklı, ruhu, kalbi Rumlarla beraber olanlar var. Hedefleri, Türk kamuoyunun Kıbrıs'tan uzaklaşmasını sağlamaktır. KKTC Türkleri Türkiyeden gelenleri ve Türkiye'yi sevmezler, Anavatanı istemezler algısını oluşturmak/yaymak istiyorlar.

Bu amaç ve hedeflerine ulaşmak için KKTC'de Avrupa isimli bir de gazete görünümlü paçavra var.

Gazete ve gazeteci maskeli BATI putperestleri orada da karşımızdalar.

Bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar.



KİM KİMİNLE BERABER

HDP'li vekilin tecavüz skandalı ortaya çıktı... HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet ve yeni kurulan partilerin sözcüleri tek cümleyle bile HDP'li vekili eleştirmedi...

HDP'den ihraç edildiği ilan edildi.

Oysa; HDP'de parti teşkilatları, iğrenç tecavüzü ört bas etmek için topyekün çaba sarfetmişlerdi. Yani iğrençlik, bu nedenle siyasetin de konusu haline gelmişti. Tacize, tecavüze, çocuk istismarına siyasi aidiyetler ya da başka mensubiyetler nedeni ile ses çıkarmayan/susan herkes suç ortağı değil midir...?

Feministler, liberaller ve solcular konu HDP olunca ses çıkarmıyorlar...! HDP'li milletvekillerine dönük tecavüz ve dayak iddialarına solculardan hala ses çıkmıyor. Hatta konuşanları susturmak için iğrenç baskı, tehdit, şantaj yollarına başvuruluyor. Kız ve erkek çocukları kaçırılan anne ve

babaların Diyarbakır HDP İl binası önündeki arşı titreten feryadları için de sessiz kaldılar/ kalıyorlar.



DEVLET VE MİLLET

Ülkelerin/devletlerin yönetimleri kime ait...?

Devletlerin sahipleri milletler değil. Aileler, şirketler, Hristiyan/Yahudi inanç grupları, sapkın inanç sahipleri, şeytana/ paraya tapanlar devletlerin asıl sahipleridir. Daha evvel yazmıştım.

Bir kez daha kuvvetle belirtmek zorundayım. Başkomutan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmelidir.

Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de ve yeryüzünün her tarafında bir Dünya Savaşı yaşanıyor. Osmanlı'yı yıktılar, paylaştılar... Bu savaş, Büyük İsrail savaşıdır.

Yahudilerin dünyaya egemen olma savaşıdır ve faili Siyonist Yahudilerdir. Sonraki hedef, Türkiye'dir. Ülkemizin içinde de işbirliği yaptıkları kişi ve kurumlar var. Onlarla beraber karışıklık, kaos, kargaşa çıkartmak için çabalıyorlar. Fatih sondaj gemisi, milli menfaatlerimiz için denizlerde... Ordumuza, güvenlik kuvvetlerimize, istihbarat kurumlarımıza ve mensuplarının ailelerine moral verilmelidir.

Özellikle muhalefet ve kendini muhalif olarak tanımlayanlar, bizi yapay gündemlerle meşgul etmemelidir.

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