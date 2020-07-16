Fetullah Gülen haininin, şerefsizinin peşine takılanlar bir kaç ayrı grup idiler... Daha önce de yazmıştım... Unutmamak ve unutturmamak için bir kez daha tarihe not düşmek istiyorum... İhanetin içerisinde kimler vardı...? Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları bu ihanetin içindeydiler... PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler... DHKP/C katilleri ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de bu iğrenç ihanetin bir parçasıydılar... Çok tuhaf ama, yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler... Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu rezillikte görev alabildiler... Çeşitli sebeplerle; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da sahnede yer aldılar...

DARBE OLSUN İSTEYENLER

Bunların bir kısmı bizzat görev aldılar. Bir kısmı bizzat görev almadı ve fakat gizlice destekledi. Bazıları, darbeye karşı çıkanların dirençlerini kırmak, şeklinde ihanete dolaylı destek attı. Büyük çoğunluğu da darbe teşebbüsünü alaya alarak, "kontrollü darbe" falan diyerek, ihanete sonradan destek attı. Daha önce de yine burada sizlerle paylaşmıştım.... Bazıları da darbe olsun diye bekledi... Darbe başarılı olsun istediler.... Duyar duymaz heyecanlandılar... Sevindiler.... İlk anda, sanki çok normal ve beklenen bir durummuş gibi yorumlar yaptılar...."Eh işte olacağı buydu" dediler.... Ve haftalarca devam eden "Demokrasi Nöbetlerine" asla katılmadılar. Katılanlara dudak büktüler. Kendi aralarında alay ettiler.

HAYIRLI OLSUN... ELHAMDÜLİLLAH...

Ayasofya, kiliseden camiye çevrilmedi. Bugün onu kiliseden camiye çeviren bir karar verilmedi. İslama ve Müslümanlara 567 yıldır cami olarak hizmet vermiş bir mekanın, yeniden ibadete açılmasından bahsediyoruz. Hak yerini buldu; esaret zincirleri paramparça oldu... Ayasofya, gönül dünyamıza yeniden hoş geldin, şeref getirdin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri çok önemlidir. "Bugün Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir… Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir... Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir"

BATI KAHPELİĞİNE SON VERDİ Mİ Kİ...?

Bu kararla, dünyanın her yerinde bize düşmanlıkların artacağını iddia eden ezik, sömürge kafalılara hatırlatmak lazım. Ayasofya ibadete kapalı olduğunda; Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler Türk ve Müslüman düşmanlıklarına, zalimliklerine, hain tuzaklarına son vermişler miydi ki...? Terör örgütlerini başımıza musallat edenler, ülkemize saldıran teröristleri koyunlarına alıp saklayıp/koruyup/kollayanlar, ekonomimize kur üzerinden saldırılar yapanlar, Batı dediğimiz o Haçlı-Siyonist ittifakı değil mi...? Batı bütün bu azgın düşmanlıkları yaparken Ayasofya kapalı değil miydi...?