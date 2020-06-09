Kavganın sebebi

PARTİLER üstü bir kavgadan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ele geçirip içindekiler ile yok etmek, bu büyük kavganın tam hedefidir. Çünkü tam bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Külliye temsil ediyor. Kavganın sebepleri: Emperyalist yamyamların Türkiye'yi eskisi gibi eğip bükememeleridir. İstihbaratın ve TSK yönetiminin temizlenmesi ve milli çizgiye oturtulmasıdır. Akdeniz ve Afrika'ya müdahale etmemizdir.

Enerji savaşlarına dahil olmamızdır.

Aramızdaki hainleri tasfiye etmemizdir.

Çeşitli maskeler arkasından düşmanlarımıza hizmet eden örgütleri yok etmemizdir. Silah ve savunma teknolojisi geliştirmemizdir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile yeniden yapılandırılan devlet idaresi, dünyanın her yerinde operasyon yapar hale geldi. Devletimiz artık hain faaliyetlere göz açtırmıyor. PKK, DHKP-C, FETÖ, CIA, MOSSAD,

Alman vakıfları görünümlü BND mensupları, IMF sevdalıları, Batı putuna tapanlar, bazı barolar/tabip odaları/meslek örgütleri, dış güçler adına Türkiye'yi yağmalamak için dört gözle bekliyorlar. Bu arada; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da ne acı ki NATO-PENTAGON-derin ABD-NEOCON güçlerin Türkiye ayağı gibidirler.



MESELE'Yİ HALA ANLAMADIN MI...?

Amerika'da, Türkiye'de Gezi olayları esnasında neler yaşadıysak aynıları olmuyor mu...? Neredeyse tüm manzaralar bizdekilere benzemiyor mu...? Gezide ağacı, çevreyi bahane ettiler. ABD'de Floyd'un katledilişini ve ırkçılığı... Oysa ABD'de her yıl aynı gerekçeler ile siyahiler ölüyor. Gezi olayları esnasında yakıp yıkanların ağzında bir cümle vardı. "Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı...?" Diyorlardı... ABD'de de mesele ırkçılık değil siz hala anlamadınız mı...? Küresel kaos ve kargaşa çıkarmak için hazırlanmış bir tezgahtan söz ediyoruz. Burada esas hedef, Trump'tan kurtulmak ve ABD seçimlerine karışmak. "Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok, ben de Siyonist'im" diyen Joe Bidewn'ı ABD Başkanı yaptırmak isteyenler de eylemlerin arkasındalar.



KRAVATLI TERÖRİSTLER

Kravatlı teröristler dağdaki teröristlerden daha tehlikelidir.

Çünkü, dağda olsa itlaf olacak, ama mecliste güvende, üstelik dokunulmazlığı var...! Ülkeye, devlete, millete ihanet içindeler. Devletin 40 yıldır mücadele ettiği teröre ve teröriste destek olan, kol kanat geren, bir de milletin kasasından maaş alan, ülke ve millet düşmanlarının TBMM'de ne işi var...? Dağdaki ne ise, Mecliste teröre destek olan da odur...! Ayrıca bir de bunlara yapılan Hazine yardımı var. Teröre destek olan partilere devlet niye yardım yapsın...? Bu görüşler emekli Kaymakam Gürbüz Karakuş'a ait. Haksız mı...?



TERÖR ÖRGÜTÜ İSRAİL

İsrail diye bir devlet yok.

İsrail adı devlet olan Siyonist Yahudilerin terör örgütüdür. İsrail Filistin topraklarını işgal ediyor.

Bazı Arap devletleri Libya'da Türk işgalinden bahsediyor.

Arap devletleri ile milletlerini birbiri ile asla karıştırmamak lazım. Arap milletlerinin ezici çoğunluğunun kalpleri Türkiye'den yana atar.

Ama devletlerinin idarecilerini, Siyonist Yahudiler ele geçirmişlerdir. İslam dünyasını, Mescid-i Aksa ve Filistin'in işgali konularında ses bile çıkaramayacak duruma soktular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında, İsrail'in zalimliğine karşı koyacak bir irade ne yazık ki yok...!

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