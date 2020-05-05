CHP yasa dışı suç örgütüne döndü

ÜSKÜDAR'DA dükkan açmak, ev almak, yaşamak istediğimizde;

CHP tarafından gizli, gayri kanuni ve gayri ahlaki bir izleme, takip, fişleme sürecine tabi tutulacağız, tehdit edileceğiz. Ardından CHP'lilere ideolojik itibar suikastı için hedef yapılacağız. Tıpkı Alman Nazileri gibi olmuşlar. CHP Üsküdar İlçe Başkanı; aynı anda Kaymakam, Belediye Başkanı, Hakim, Savcı, Polis, İstihbaratçı, Müfettiş olmuş... Bu yazdıklarım asla abartı, vesvese falan değil...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Üsküdar İlçe Başkanı yasa dışı suç örgütü liderlerliğine soyunmuşlar. Görevi ve yetkisi olmadığı halde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ailesi ile birlikte halen yaşamakta olduğu evinin önüne gidip fotograflar çekip, sözüm ona, araştırmalar yapmak ağır ve büyük bir suçtur. Üsküdar CHP İlçe Başkanı, adamlarını alıp sadece Fahrettin Altun'un evine değil; hiç kimsenin evinin önüne gidemez, kafasına göre araştırma, soruşturma yapamaz. CHP'li bu zavallı, böyle bir eylem ve işlemi hiç kimseye karşı yapamaz. Bir şikayet varsa; bunu yetkisini ve çalışma usullerini Anayasa ve yasalardan alan devlet kurumları değerlendirir. Araştırma, soruşturma, tespit, teşhis, keşif yapmak; devlet kurumlarının, görev ve yetkileri önceden tanımlanmış elemanları tarafından gerçekleştirilir. Öyle kafası bozulan, yanına adamlarını alıp da canının istediği kişi ya da kişilerin evinin önünde hareket çekebilir mi...?!

Bunu ancak mafya, suç örgütü, çete mensupları yaparlar...



BAYRAKTARLAR VE T3'E NİYE ÖFKELİLER...?

Bir de Veli AĞBABA adlı CHP'li var.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile gençlere müthiş hizmetler yapan T3 Vakfı ile ilgili iğrenç, ahlaksız yalanlar ve iftiralar ile saldırıyor... Ne cevap veriyor Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler...?

"Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı'na ait değil, İBB'ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı'na destek verildiği de YA-LAN... Ama yetmiyor, çarpıtmaktan vazgeçemiyorsun. İlk de değil. Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. Seçim döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız..." Haluk Bayraktar da İBB Başkanı'na sesleniyor: "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden, T3 Vakfı 'na partinizin vekili tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü fesih edelim...." Bakalım İBB Başkanı, kendi partisinden ahlaksız iftiralar ile ortalarda gezen bu milletvekilinin yalanlarını tekzip edebilecek mi...? Peki kim bu CHP'li Veli AĞBABA...? Mehmetçiğe bombalı saldırı yapacak iken imha edilen Ceren Güneş kod adlı terörist Özge Aydın'ı, TBMM'de bağrına basmıştı. Merhum şehitimiz Savcı M.

Selim Kiraz'ı makamında katledenlere silah sağlayan Mustafa Koçak'ın taziyesi için koşturmuştu. Evladı PKK/ HDP tarafından dağa kaçırılan anneleri hedef almıştı. BAYRAKTAR kardeşler, acaba Veli Ağbaba'yı bağrına bastığı teröristler yok ediliyor diye mi acıtıyor...?

PKK/PYD/YPG/DHKP-C mensupları katiller yok edildikçe CHP zıplıyor...

Peki İmamoğlu, Veli Ağbaba'yı tekzip eder mi...? Partisinden milletvekili ile karşı karşıya gelir mi...? Kendisi de iftiracı ve yalancı olan biri gerçekleri söylermi ki...?



İBB BAŞKANI VE YALANLARI

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı malum şahıs için "Yalana gerek yok Sayın Başkan..." demiş... Ardından ilave etmiş: "Beceremediğiniz her işte bizi bahane etmeyi bırakın artık. Metro ile ilgili bugüne kadar meclise getirdiğiniz tüm borçlanma yetkilerine onay vermedik mi?

Şu an İBB Meclisinde Metro çalışması ile ilgili bekleyen hiç bir borçlanma teklifi bulunmuyor..." Sayın Göksu bu açıklamayı neden yapıyor...? Çünkü İBB Başkanı malum şahıs, 60 milyon Euro'luk kredi bulduğunu ama Meclis onayı alamadığını söylemiş.

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