Büyük Türkiye güçlü lider

BAŞAKŞEHİR Şehir Hastanesi ve yerli, milli solunum cihazlarımız için düzenlenen merasimde resmen ağladım... Büyük lider, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ve hayati hizmetlerinden biri daha hayata geçti... Avrupa'nın en büyük yoğun bakım servisine sahip hastanesini açtık ve tamamen yerli üretim olan solunum cihazlarımızı hizmete alıyoruz. Bugün bu cihazları ya da parçalarını, parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz.

Bütün Batı sağlık sistemleri ve sosyal güvenlik sistemleri çökerken ve Türkiye'den yardım umarlarken bu günleri görmek çok büyük bahtiyarlık. ALLAH'a hamdolsun... Milletimize hayırlı olsun.

ALLAH'ım; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ve başından bu yana emeği geçenlerden razı ol...



CHP VİRÜS'TEN YANA

Ne acıdır ki salgın hastalıkla mücadelede CHP, milletin ve devletin yanında değil de Koronavirüs yanında yer almıştır. Sürekli olarak milletimizin ve devletimizin çaba ve çalışmalarını aşağılamak, yalanlamaya çalışmak, hor ve hakir görmek üzere tavır aldılar. Şimdilerde de dünyada hiç kimsenin inanmadığı, itibar etmediği ve suçladığı Çin'den gelen salgın bilgileri ile, devletimizin mücadelesini kötü göstermeye çabalıyorlar.



DEVLETİN TEKLİĞİ VE CHP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın şu sorularına ve tespitlerine, samimi Atatürkçü, devlet, millet sevdalısı CHP'lilerin de kulak vermesi gerekmiyor mu...?

"Darbelere, kumpaslara, sokak eylemlerine terör örgütlerine bel bağladıkları gibi bu sefer de virüse bel bağladılar. Bu olmayınca şimdi de süreci akamete uğratmak için uğraşıyorlar. CHP ve avenesi, çok iyi giden kriz yönetimini akamete uğratmak istiyor. Çünkü CHP'liler, virüs ile beraber iktidarın başarısız olacağını ve buradan bir iktidar değişimi olacağına ne yazık ki inanıyorlar...

CHP'li belediyeler, devlet koordinasyonun bir parçası olmak yerine, ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda İl Pandemi Kurulu üyesi olan Belediye Başkanları, bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor. CHP neden paralel bilim kurulu kuruyor, neden paralel ekmek dağıtımı gibi konularda Vali'lik çalışmalarını sabote ediyor? CHP, neden beceremeyeceklerini bile bile paralel hastane yapma derdinde?" Böyle bir CHP'ye kim Genel Başkanlık yapıyor...? Kemal Kılıçdaroğlu, girdiği her seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedi mi...? İki kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, ikisinde de kendisi aday olmadı, başkalarını aday göstermedi mi...?

Cumhurbaşkanlığına aday olmayan ama parti genel başkanlığına devam eden ve fakat devleti idare edecekmiş gibi davranan bir tuhaf siyasi yaratık.



İSTANBUL YALAN RÜZGARI

Ekrem İmamoğlu adlı malum zat, hiç değilse İstanbul'da diye teselli mi bulalım...? Sel Bastı Bodrumdaydı..

Elazığ'da deprem oldu, kayaktaydı...

Korona virüsüne karşı otobüs, metro seferlerini azalttı... Belediye toplu taşıma araçlarını kullananları kendisine tuzak kurmakla suçluyor.

Bu iğrenç iddia için, Gazeteci Kenan Kıran, günlerdir görüntüleri yayınla diye çağrı yapıyor, İBB cevap veremiyor... 70TL'lik yardım paketlerini 150TL'den satmaya kalktı.

Sokağa çıkma yasağı olan bir anda bile İstanbul'u idare edemiyor.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını yapmıyor, aynı anda şehre asfalt dökme derdine düşüyor ve fakat döktüğü asfalt miktarından bile haberi yok. Koronavirüs vakalarının çoğu İstanbul'da... İl Hıfzısıhha Kurulu kararına rağmen, onca uyarıya rağmen, otobüs ve metrobüsleri garaja çeken İBB Başkanlığı, bir insanlık suçu işlemiyor mu...?



HASTANE YOLU HER KULA NASİP OLMAZ

Ekrem İmamoğlu; hastane'ye yol yapabilmek, sana yüce ALLAH'ın büyük bir lütfu ve ikramı olabilirdi. ALLAH, dilediğine bu muhteşem sevap kazanma vesilesini bahşeder. Hastane'nin geneliyle ilgili hiçbir katkın ve emeğin olmadığı halde, kocaman bir fırsatı ele geçirmiştin ama kendin, elinin tersi ile iteledin. O yoldan gelecek, geçecek her bir Müslüman için bir Sadaka-i Cariye'yi ALLAH sana nasip etmedi. Eeee ALLAH büyüktür...

