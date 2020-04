Gurur duydum

Salgın sürecinde; sağlık çalışanları başta olmak üzere, bütün mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti devletimle, aziz ve asil milletimle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin liderliği ile, gurur duydum... Eksiklikler, aksamalar tabii ki olmuştur; ancak gidişat başka ülkeler ile kıyaslandığında ALLAH'a şükür hepsinden iyidir. Bizim kapımıza kadar maske gelirken; dünya maske savaşlarını izliyor. ABD'de eyaletler, birbirlerini maske ve tıbbi malzemelerini çalmakla suçluyorlar. Fransa; İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu.

Almanya, İsviçre'nin maskelerine el koydu. Çekya, İtalya'nın maskelerine el koydu. ABD, Fransa ve Almanya'nın siparişini son anda satın aldı. Hepsinin sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri adeta çöktü...



VİRÜS VE BORSALAR

Paniğe kapılma, elindeki hisse senetlerini yok pahasına satma...!

Elindekini de kaptırma...! Amaçları, Virüs salgını bahanesi ile zaten allak bullak olmuş yatırımcılarda, panik oluşturup soygun yapmak. Şu an borsadan yabancılar çıkıyor mu...?

Yabancılar çıkıyorlar mı yoksa öyle gibi mi yapıyorlar. Bir taraftan satış yapanlar; diğer taraftan alış mı yapıyorlar...? Bütün dünyada Borsalardaki dönen dolabın özeti, Koranavirüs dehşeti ile ekonomiyi yağmalamak ve servetlere çökmek.



TÜSİAD NEREDE...?

TÜSİAD nedir, ne işe yarar, nerededir...? Kimin ve hangi ülkenin kuruluşudur...? Her şeyle ilgili siyasîideolojik beyanat veren bu kuruluş, ülkenin bu dar gününde ortadan kayboldu, buharlaştı...! Biz Bize Yeteriz kampanyasının neresindedir...?

Devlete destek olmaktan, millete moral vermekten sorumlu değil midir...?



MUZIR VE CIRCIR KORO

Ülke kaosa gitse, ekonomi batsa ve İMF'ye tekrar teslim olsa; sevinecek, zil takıp oynayacak, halay çekecek cibilliyetsiz alçaklar var...! Kim bunlar...?

İmanı ve vatan sevgisi olmayan tuzu kurular...! Ülkede BATI'nın dümeninde, mandacı, Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapan, cazgır, şirret, ülkeye, devlete, millete yük olan, külfet olan, takoz olan "İSTEMEZÜK"çü bir güruh var! Her şeye karşılar, muzır/ cırcır bir koro! İşte bunlar aynı zamanda sokağa çıkma yasağı isteyenler. İnanın dertleri virüs ile mücadele falan değil.

Ekonomi bozulsun, sıkıntılar oluşsun, hükümet zorda kalsın düşüncesindeler.

Tabii sonra da memlekette diktatör var, özgürlükleri kısıtladılar falan diye ortalığı velveleye verecekler! Ne yapsanız bozuk zihniyetlilere yaranamazsınız! Bunlar 5. kol!.. Bu görüşler, emekli Kaymakam Gürbüz Karakuş'a ait... Yanlış mı...? Bu arada; İBB Başkanı malum şahıs, kriz yönetemiyor. Otobüsleri kaldıramıyor.

Otobüsü, metrobüsü, metroyu garajlarda bekletiyor. Seferleri azaltıyor.

Milleti üst üste seyahat etmeye mecbur bırakıyor. Sonra da sokağa çıkma yasağı gelsin diyor.



CHP'NİN RUHU

CHP'li DHKP-C seviler, Grup Yorum üyesinin ölümü ile yine yalanlarla gündemdeydiler. Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisi engellendi. İşte böyle bir durumda; solcu görünümlü mezhepçi terör örgütü DHKP-C'ye, tek laf etmeden devleti suçladılar. CHP'nin ruhu böyle...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

