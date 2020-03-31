Devletime güveniyorum

Devletimizin ilan ettiği tüm bilgilere ve sonuçlara, sayılara güveniyorum. Test ve sağlık hizmetleri ile ilgili bazı eksiklikler, aksaklıklar olabilir ama; bilerek, isteyerek yanlış sayı verildiğine kesinlikle inanmıyorum.

Kendisini muhalif olarak tanıtanların arzuları şu; ALLAH korusun, Türkiye'de sayıların çok artması ve devletin çaresizliğe düşmesi, insanlarımızın ölmesi... İktidara zarar verir belki diye inanın bunu istiyorlar.

Devlet ölenlerin sayısını gizliyor diyerek, hangi iyi niyetli sonuç murad edilir...?

Ana Muhalefet mensubu bunu neyi amaçlayarak ilan eder...? Bu ülkede bir insanın ölümünü; onun annesinden, babasından, kardeşinden, evladından, karısından, kocasından, komşusundan gizlemeye kimin gücü yetebilir...? Adeta akli melekelerini kaybetmiş haldeler...

İnşallah istedikleriniz olmayacak...

Bir kez olsun şu devletin ve milletin yanında yer alamıyorlar... Kendisini Recep Tayyip Erdoğan karşıtı olarak tanımlayanlar, iktidara karşı değil, aziz milletimize karşı mücadele ediyorlar... Cephede savaşırken de yanımızda değilsiniz; salgın hastalıklarla boğuşurken de yanımızda değilsiniz...

Şehir Hastanelerini, tıbbi çalışmaları, yerli tıbbi cihaz üretimini, hastane kapasitelerini, yapılan hazırlıkları, alınan tedbirleri, evlere kadar sağlanan kamu hizmetini görmezden geliyorsunuz...Bilim Kurulu'ndan istifade edilerek yürütülen kamu yönetimi sanki hiç yokmuş gibi konuşuyor ve davranıyorsunuz... Mücadele sadece Dua, Ezan ve Salavatlar ile yapılıyormuş gibi anlatıyor ve adeta kin kusuyorsunuz... Çünkü; iktidara ve Recep Tayyip Erdoğan'a değil aslında İslam'a, Müslümanlara, Allah'a düşmansınız...



İBB BAŞKANI MALUM ŞAHIS

Merkezi idare, ulaşım ile ilgili emir ve yasaklar ilan etmişken... İBB Başkanı malum şahıs, salgında sefer sayısını azaltıyor ve insanlar, birbirinin üstünde seyahat etmek zorunda kalıyorlar.

Kalabalıktan şikayet edenleri, toplu taşıma araçlarına, organize binmek ile suçluyor. Servis sayısını arttıracaklarını söyleyerek halledebilecekleri bir meselede(zaten arttırmışlar) bir kez daha kendilerini rezil ettiler. Ortada kamera kayıtları varken ve her şey apaçık görünüyorken, İBB'ye tuzak kurulduğu yalanını söyleyip iyice kepaze oldular... En fazla 100 TL tutarındaki yardım ve kumanya paketi için 150 TL'ye istediler... Adam salgını bile fırsata çevirmeye çalışıyor. Sonra da herkesi siyasî dayanışmaya çağırıyor...



VİRÜS PANİĞİ YAYMAK

Virüs tehlikesini ve devletimizin ilan ettiği emir, yasak ve tavsiyeleri tüm boyutları kabul ediyoruz... Ancak;

"Kral, Kraliçe, Prens, şarkıcı, Kovid 19'a yakalandı" türünden haberler, iyice adrese teslim hal almaya başlamadı mı...? Bunların bazılarının sonradan ayakta iyileştikleri bile duyuruluyor...

Üstelik karantina süresi bitmeden karantinadan çıkanlar bile var. Haberler üzerinden virüs paniğini yayılmıyor mu...? Koranavirüs korkusu üzerinden kuracakları yeni dünya düzeninin, kabul edilmesini mi zorluyorlar...?



ÇİN SUÇLU MU...?

Virüsü, Batı'nın Çin ekonomisine saldırısı olarak görenler vardı. Yoksa tam tersi mi oldu...? Şeytani Üst Akıl tarafından ele geçirilmiş Çin, her işin içinde ve farkında mı...? Virüs Çin'de ilk ortaya çıktığında, patır patır yere düşenler vardı. Olay ilk çıktığında, korku ile beyinlerimizin hemen kontrole hazır hale gelmesi için, özel olarak hazırlanan görüntüler yoğun biçimde servis edildi ve yayılmadı mı...? Başka hiçbir yerde böyle durumlar olmadı. Asıl mücadele, ABD'nin içinde mi...? Virüs salgını, Amerikan iç savaşı gibi bir kavga ve iktidar mücadelesine neden olmuyor mu...? ABD'de seçim olacak mı...?

Eğer seçimler yapılırsa; Amerika'da Kasımda kim seçilecek...? Amerikan Merkez Bankası ve arkasındaki aileler mi kazanacak...? Yoksa Pentagon ve beraberindeki Amerikan derin diğer güç odakları mı...? Ortada tuhaf bir şeyler dönmüyor mu...?

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