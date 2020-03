Virüs ve FETÖ’cü kahpeler

ASKERİ lise öğrencilerine "elverişsiz" raporu veren, FETÖ mensubu, doktor ünvanlı zombiler değil miydi...? Başka bir çok kurumda ve çeşitli ünvanlardaki devlet memurlarıyla, aynısını yapan ve kendi militanlarına yer açanlar, FETÖ mensubu zombiler değil miydi...? Silahındaki mermi bitene kadar, kendi milletinin üstüne kurşun yağdıran katiller bu alçaklar değiller miydi...? Kahpe Fetullah Gülen'in sevicileri ve destekçileri, bu Türkiye düşmanları, devlete geri dönsün istiyorlar... Bu hainler, bizlerde virüs olmasa bile hepimize enjekte eder. Korona virüsü ile mücadele döneminde, bu doktorları ve diğerlerini sistem içine dahil etmeye çalışan kafalar, maalesef hiç bir şey anlamamış...! Aralarında az da olsa belki masumlar vardır ancak; FETÖ hakkındaki hukuki süreçlerden, her beraat eden ya da hakkında dava açılmayan, masum değil... FETÖ mensubu kahpeler, durum üzerinden tekrar devlete sızacak yer arıyorlar...

Bunlardan iyi bir şey ummak, Şeytan'dan medet ummaktır.

Suçlarını itiraf etmemişlerdir. Fetullah Gülen kahpesine ve adamlarına yönelik en ufak bir aleyhte ifadeleri olmamıştır. Bu bir tuzaktır. Bir takım mağdur savunucusu rolündeki sözde gazeteciler, kendini Atatürkçü diye takdim eden sosyal medyadaki eski askerler, siyasetçiler, hukukçu görünümündeki uzmanlar... FETÖ mensupları için Virüs bahanesi çalışıyorlar... Gündemleri ise; Cezaevi, salgın için tehlikeli herkesi salıverin...

Sağlıkçılar çok yoruldu, FETÖ mensubu hainleri, göreve iade edin...



BİRBİRİMİZLE DEĞİL VİRÜSLE SAVAŞALIM

Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Kim sağcı, kim solcu, kim muhafazakar, kim dinsiz imansız herkes herkesi biliyor. ALLAH'ın izni ile Koronavirüs geçer ise, ölmez sağ kalır isek, birbirimizle dövüşmeye kaldığımız yerden devam ederiz. Ancak şimdi birbirimizle değil, Koronavirüs ile savaşmak gerekiyor... Bu bir Dünya Savaşı'dır. Virüs bahanesi ile medyadan yayılan korku, dehşet ile ekonomiler çökertilmekte ve devletler teslim alınmak istenmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmelidir. Sağlık Bakanı başta olmak üzere, bütün sağlık mensuplarına, ilgili bütün kamu kurum/kuruluşları mensuplarına ve ailelerine moral verilmelidir. Özellikle muhalefet ve kendini muhalif olarak tanımlayanlar, bizi yapay gündemlerle, çirkin cümlelerle meşgul etmemelidir.



SOL VE VİRÜS

İşte gerçekten tam da bunları düşünürken ve yazarken Can Ataklı, CHP'nin yayın organı Tele 1'de, EbaTV'de ders veren başörtülü öğretmene kin kustu. Başı açığıyla, başı örtülüsüyle bu ülke birlik içinde Koronavirüs'e karşı mücadele ederken;

Ataklı'nın yaptığı alçakça bir nefret suçu, saldırı değil mi...? Yazıklar olsun... Üzücü olan şu ki; gazetesi, televizyonu, vakfı, meslek örgütü, türkücüsü derken sol taraf, halkın yararına tek kelime etmediler. Virüs mücadelesi üzerinden Türk ve İslam düşmanlığı yaptılar... Siyaset yaptılar...

Sataştılar...



YATSI'DAN SONRA DUA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, duyurdu. "KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla; yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum..." Ben de sağlık çalışanlarını minnet ve şükranla alkışlıyor ve dua ordusuna katılmayı hatırlatıyorum...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın