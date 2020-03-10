CHP’de ne işiniz var...?

MEZHEPÇİ katil oğlu katil Esed'in adamları ve İran'ın mezhepçi katilleri geberdikçe, CHP'li bazı idareciler çıldırıyorlar. CHP'nin bazı idarecileri, Esed ile aynı mezhepten oldukları için, ellerinden gelse Esed'le bir olup, Türkiye'ye karşı savaşacaklar.

Bunu yapamıyorlar, yerine kendi devletinin Cumhurbaşkanı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a iğrenç hakaretler ederek, güya hınç alıyorlar... Muhalefet yapıyoruz diyerek, devletimize, milletimize saldırıyorlar. CHP'ye oy vermiş yüzbinlerce kişi, Suriye'de ne işimiz var? diye soracağına böyle bir CHP'de ne işimiz var? diye sormayacaklar mı...?



TEBRİKLER FAHRETTİN KOCA

Dünya, inşallah daha büyük tahribata uğramadan bu Koronavirüs âfetini atlatır! Gösterdiği yüksek liyâkat, zamanında ve ileri önlemler sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, şahsında bütün Sağlık Bakanlığı mensuplarına, mücadelede emeği geçen bütün insanlara, Türkiye'nin ve hepimizin şükran borcu var! Allah razı olsun... Allah yardımcımız olsun... Korona virüsü Türkiye'ye gelmiyor ve yayılmıyor diye üzülenler... Türk Ordusu yenilmiyor diye üzülenler... Suriyeliler gidiyor diye üzülenler... Millete günlerdir, sosyal medyadan ses kaydı gönderip kaos ve huzursuzluk çıkarmaya çalışan Haçlı/ Siyonist uşakları... "Suriye'den hemen çıkın" diye devlete emir veren katil oğlu katil Esed taraftarları... Bu arada bizler, ne yazık ki bu saydıklarımla beraber yaşamaya devam edeceğiz...



ODA TV Mİ...? SUÇ ÖRGÜTÜ MÜ...?

Oda tv, gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak, hedef seçtiklerine karşı, her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle gerçekleri yamultan bir çetedir. MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında; ulusalcı/Atatürkçü olduğu ifade edilen Oda TV'den, PKK/HDP'ye yakın olduğu ifade edilen Yeni Yaşam Gazetesi'nden, milliyetçi çizgide olduğu ifade edilen Yeniçağ Gazetesi'nden gazeteci görünümlü kişiler yargılanıyor. Bu aidiyetlerin beraber olmaları tuhaf değil mi...? Şehit MİT mensubunun kimliği ve ailesinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada, "organize eylem" tespiti yapıldığı iddia edilmiş. Fotograf uzaktan gizlice çekilmiş. Vatan hainliği için başka bir tanıma gerek var mı...? Bu işin tam göbeğinde yer alan Oda Tv, Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının Türkiye'deki hizmetkarıdır.

Bu ifadeleri bu köşede defalarca yazmıştım...

Oda tv, MİT mensubumuzun ismini ve ailesini deşifre etti. Bu suçun talimatını Soner Yalçın verdi. Diğerleri hep piyondur. Bunlar adeta kiralık katiller topluluğudur. Bu topluluğun lideri, Soner Yalçın'dır. Elbette diğer katiller de masum değildir. Oda tv, bu satırların yazarı hakkında da iğrenç yalan haberler yayınlamıştı. Ayrıca iş adamları ile ilgili, yalan haberler üzerinden şantaj ve tehdit yaptığı iddaları da var. 2011'de, FETÖ'nün kendine rakip olarak gördüğü Oda tv çetesini tutuklatması, Oda tv suç örgütünü aklamıyor. Yaşanan bir çeteler savaşı idi... İkisi de darbeci ve cuntacı olan iki çete kapışmış ve Oda tv çetesini, Fetullahçı çete içeri atmıştı. Sadece MİT mensuplarını ifşa etmekten değil, düşmana lojistik sağlamak ve düşman adına propaganda yapmaktan da yargılanmalılar... Türkiye'de Suriyeliler üzerinden bir iç savaş çıkartmak için her türlü provokasyonu yapan Ümit Özdağ, Libya'da şehit olan MİT personelini neden ilan etti...? Konunun açık kaynaklarda yer alması mı murat edildi...? Bu arada hatırlatalım; dünyada bir ilki gerçekleştirip e-muhtıra veren, dönemin Genelkurmayı, Oda Tv'yi kurulur kurulmaz hemen akredite edip personele sitenin takip edilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Şimdi soracağız, devletin içinde bu iğrenç Oda'ya bilgi ve belge sızdıran daha kaç kişi var..?

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