Siyonistlerin emrindeler

GÜYA birbirleri ile savaşıyorlardı; hepsi bir olmuş, Türkiye'ye saldırıyorlar... Rusya, ABD, İran, katil oğlu katil Esed, PKK/PYD/ YPG, ve Suriye'deki herkes, Siyonist Yahudilerin planına hizmet etmektedirler. Washington, Moskova ve Tahran birlikte, Suriye konusunda, Siyonist Yahudi lobisi kontrolünde, Yahudilerin emrindeler. Birlikte Sünni Müslümanları yok ediyorlar...

Nihai hedefleri olan Büyük Yahudi Devleti için toprak boşaltıyorlar. O toprakların gerçek sahiplerini ölüm, şiddet ve zalimlik ile oralardan sürdüler. Suriye diye bir devlet yok ki...

Beşar Esed görünümlü, Rusya, İran, ABD ve İsrail ile dövüşüyoruz. Suriye'de varlığını koruyan rejim yok edilmek zorundadır. Türk ordusu ve meşru Suriye Milli Ordusu, Şam'a kadar girmeden bu pislik ve bataklık ortadan kalkar mı sanıyorsunuz...? Başkan Recep Tayyip Erdoğan boşuna mı Kurtuluş Savaşı şartlarından söz ediyor...? Sorduğu soru haksız mı...?



DÜŞMANLARIMIZIN İÇİMİZDEKİ KÖPEKLERİ

Milletin psikolojisini çökertmek, panik ve korku oluşturmak için psikolojik savaşa muhatap oluyoruz.

Suriye'deki Türk askerlerine dair külliyen yalan bilgiler, görüntüler resmen bir psikolojik savaştır. Bunları yayanlar da ihanet gerçekleştirdiler.

Bunları ülkemizde dolaşıma sokanlar;

Rusya, İran ve ABD'nin içimizdeki hizmetkarları, mezhepçilikten gözü dönmüş katil oğlu katil Esed ve taraftarları, PKK/PYD/YPG mensupları, FETÖ'cüler, Hafter ve sahipleri... Ya bunu paylaşanlar, yayanlar...? Bu insanlar, aklını, ferasetini kaybetmişler... Türkiye düşmanları tarafından yapılan bu tür yalan hberler; korku, endişe, kaygı, dehşet, ümitsizlik, güvensizlik, belirsizlik, moralsizlik oluşturmak gibi amaçlar taşırlar. İzin vermeyin!

Hangi görüşten olursanız olun, servis edilen herseye hemen atlamayın, inanmayın...

Mutlaka araştırın... Yaymaya çalışırsanız, korkunç bir ihanet suçuna karışabilirsiniz. Bunların yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamalarını değil de düşmanların yalan açıklamalarını paylaşan yayın organları var. Sizce amacları nedir?

Hangi ülkeye hizmet etmektedirler...?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bahar Kalkanı harekatını başarı ile yürütmesini küçük düşürmek isteyenler arasında, muhalif siyasiler bile var. İlaveten; onbinlerce kahpe Fethullahçı terörist, sosyal medyada emir almış şekilde devletin aleyhinde kara propaganda ve yalan haber yapıyor. Muhalif kılığındalar...



KILIÇDAROĞLU GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

İktidar olurlarsa eğer; vatan için kimse ölmeyecek, çünkü, Mısır modelinde olduğu gibi anahtarı teslim edecekler... Pes edecekler...

"İktidar olursak herkese itaat edeceğiz, rahat edeceğiz" demek istiyor. Bizler de eskiden olduğu gibi, fakirlikle mücadele etmekten gözümüzü bile açamayacağız...

"İktidarımızda Şehitler tepesi boş kalacak" demek; CHP'nin, FETÖ'ye PKK/PYD/YPG'ye, ABD'ye, Siyonist Yahudilere, İran'a, Rusya'ya ve bilumum Türkiye düşmanlarına teslim olacağı ve vatanı satacağı iradesini beyandır... Bu yüzden hiç şehidimiz olmayacak demektir.

Hayalleri ve Türk Milletini layık gördükleri bu...!

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