Yamyamların partisi!

CHP, emperyalist yamyamların Türkiye'deki temsilcisine dönüştürülmüştür. Batı'ya kul köle olmanın ve NATO'yu ölümüne savunmanın görevlisi olmuştur...

İdlib'teki Suriyelilerin tamamı için, eli kanlı teröristler ifadesini kullanıyor.

Suriye'de katil oğlu katil Esad'ı, Libya'da Hafter'i savunmaktadır.

Emperyalistler, ABD ve İsrail; CHP yönetimine, kendileri ile bu işbirliğinin ardından, iktidar vaat ediyorlar...

Artık CHP, Cumhuriyetimizi kuran yüce önder Atatürk'ün değil;

Cumhuriyetimizi yıkanların, yıkmak isteyenlerin partisidir... Ne acı ki oy verenler de bu korkunç gerçeği umursamıyor.



NAMUS SÖZÜ

146 gündür İBB'de işçi kıyımı devam ediyor. 6 binden fazla insan işten çıkarıldı. Bu durum sadece İstanbul'da 6 bin ailenin mağdur olması demek. Adana başta olmak üzere, seçim kazandıkları diğer belediyelerde de durum aynı...

Sadece işten atmıyorlar; sendika değiştirmeye de zorluyorlar.

CHP Genel Başkanı, işten adam atmayacaklarına dair namus sözü vermişti. Namus sözü verdikleri bir konuda, verdikleri sözün tam tersini yapanların namusu ile ilgili ne denir...?



İBB BAŞKANI VE 16 MİLYON

Nerede ise her gün; sana oy vermeyen milyonların değerlerine, hassasiyetlerine, adeta saldırıyorsun... İBB Başkanı malum şahıs, sen 16 milyon İstanbulluyu temsil etmiyorsun. Keşke temsil edebilseydin. Zaten 16 milyonun yaşadığı İstanbul'un tam olarak yarısı, sana oy vermedi ve seçildikten sonra yaptıkların nedeni ile de senden hiç hoşlanmıyor... İstanbul'u ve İBB kurumunu temsil edemiyorsun...

Sorumluluklarını hem bilmiyor hem de yerine getiremiyorsun... Binali Yıldırım'ı seçilse idi dev projeleri, harika hizmetleri konuşacaktık; sen seçildin, hapisteki terörist sevicileri konuşuyoruz....



AVUSTRALYA VE ALLAHIN SOPASI

Batı çağdaş uygarlığın değil; katillerin, barbarların, yamyamların adresidir... Dün... susuzluktan yakınıp, çok su içiyorlar diye, binlerce zavallı deveyi acımadan kurşuna dizdiler...

Bugün... Aşırı yağış ve selde boğuluyorlar... Alın size su... Allah büyüktür...



FETÖ VE DİNK CİNAYETİ

"Hepimiz Hrant'ız" diyenler;

Hrant Dink cinayetinin FETÖ tarafından işlendiği ortaya çıkınca, birdenbire sessizliğe gömüldüler...

Hrant Dink cinayetinde, kurgu görüntüleri FOX TV'de yayınlamak ve delil karartmakla suçlanan Ercan Gün, Silivri Cezaevi'nde... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; Ercan Gün'ün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'un 2 bin 521 kez erişim sağladığı tespit edildi...

Kimin eli, kimin cebinde görüyor musunuz...?

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