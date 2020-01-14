İttifakın kirli meyveleri

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, işi gücü bırakmış, PKK zanlısı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapları satışa sunmuş. Seher isimli kitabı, 13 Mart 2016'da Ankara'da, Otobüs duraklarına gerçekleştirilen masumların öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren, terörist Seher Çağla Demir'e atfedilmiş bir kitap...! İşte karşınızda bir kez daha, karanlık ittifakın, kirli meyveleri.... Abdullah Öcalan denen bebek katili, teröristlerin başıdır.

Selahattin Demirtaş kimdir...? Aşağıdaki cümlelerin sahibidir... "PKK terör örgütü değil.. HDP Öcalan'ın projesi... Apo'nun heykelini dikeceğiz.... Biz Öcalan'a güveniyoruz... PKK'lılar onurumuzdur...." Ayrıca; Selahattin Demirtaş, 06- 07 Ekim olaylarında ölüm, kan ve vahşet ile sonuçlanan sokak isyanlarını başlatan zalim... CHP'nin "tyatro" ile unutturmaya çalıştığı bir insanlık düşmanı... Ekrem İmamoğlu ise; devlet kasasından bu eli ve dili kanlı terörist seviciyi finanse ediyor... Bu durumda; Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum diyen Ekrem İmamoğlu, kimin Belediye Başkanı...?

HDPKK-CHP ittifakı ve İBB Başkanı malum şahıs, İBB'de, PKK/PYD/YPG'ye verdikleri sözleri yerine getiriyorlar...



TERÖRİST MARŞI VE KANAL İSTANBUL

DHKP/C terör örgütü ve bütün İllegal ihanet şebekeleri, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Küçükçekmece ile Avcılar arasında Kanal İstanbul'a karşı eylem yapanlar, DHKP/C terör örgütü marşı söylüyorlar...



İRAN ASLINDA NE YAPTI?

İran resmi devlet doktrinine göre ABD ve İsrail, İran'ın azılı düşmanları ve hatta şeytandırlar... Kasım Süleymani ile beraber, izdihamda İranlılar öldüler...

Ukrayna uçağını kazara vurdular, 176 kişi öldü; 82 İranlı da vurdukları uçakta öldü.. Hiç kimsenin ölmesini, öldürülmesini asla arzulamayız ama; intikam alacağız diye feryad edenler, bir tek Amerikalıyı ya da İsrailliyi öldürmediler...



GECE KURT GÜNDÜZ ÇOBAN İLE

İran'a karşı acımasız bir ambargo uygulayarak, İran'ı ve İranlıları korkunç bir yoksulluğa, yokluğa ve açlığa mahkum eden ABD'nin Başkanı Trump, İran'daki göstericilere destek mesajı gönderiyor.... İşte bu Haçlı Hristiyan Siyonist Yahudi ittifakının emperyalist yamyamları böyleler.

Gece kuzuyu kapıyor; gündüz çoban ile ağlıyor...



İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı Müslüman din adamlarını ziyaret etti diye çıldırdılar... Emperyalist bir liderle çay içse beğenirdiniz... Bir Hristiyan din adamının önünde eğilse beğenirdiniz...

Bir Siyonist Yahudil ile el ele gezse beğenirdiniz... Müslüman alimlerle çay içiyor diye linç ediyorsunuz. Siz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a değil; İslam'a ve aslında Müslümanlara düşmansınız...!



ARAPLAR İLE DÖVÜŞELİM İSTİYORLAR

Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler, Araplar arasında Türk düşmanlığı; Türkler arasında da Arap düşmanlığı oluşturuyorlar... Araplarla daha çok işbirliği, ortaklık, alış veriş yapmak zorundayız. Bunu şimdiye kadar Batı yaptı. Bizi de Araplardan uzak tutmayı başardı. Algılarımızı yalanlarla yönlendirdi. Tarihi, kültürel ve İslami bağlarımız bulunan bu insanlar, kardeşlerimizdir... Haa bu arada; onlardan nefret edelim diye, "Araplar bizi arkadan vurdu" diyorlardı ya...! Bizi doğrudan ve önümüzden kim vurdu...?

İngiltere, Fransa, İtalya ve diğerleri...

Araplar bizi arkadan vurdular deyip onlardan uzaklaşırken...

Bizi doğrudan işgal eden...

Topraklarımızı paylaşan... Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı yağmalayanlarla... Avrupa Birliği çatısı altında, müttefik olmaya çalışıyoruz... Şaka gibi...!

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