Terörün patronlarına yalakalık

CHP İstanbul İl Başkanı, İsviçre'de PKK/PYD/ YPG'lilerle beraber... CHP'li İBB Başkanı, Avrupa'da PKK/PYD/YPG/HDP'yi aklayıp Türkiye'yi suçluyor.

İBB Başkanı malum şahıs, Avrupa'da HDP'li terörist sevici Belediye Başkanlarını savunmuş.

Yerlerine kayyum atanmasını da eleştirmiş... Türkiye terörle savaşırken, terörün patronlarına yalakalık, aşağılık bir kepazeliktir...

Terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman Belediye Başkanı sıfatlı terörist sevicilerden bahsediyoruz... Türkiye'yi iğrenç yalanların ile karalamak için uluslararası bir toplantıda söz almak, Türkiye sevgisinin neresine yakışır...? Konuşmada operasyonumuzun haklılığından bahsettin mi...? Diyarbakır'da HDP il binasının önünde feryat eden anne ve babaların önünde de bu söylediklerini tekrar edebilir misin...? Malum şahıs, Fransa da kendimi evimde hissediyorum demiş.

Doğru demiş. Onlara daha yakın...



CHP VE EMPERYALİZM KOL KOLA

Sosyal medyadan Hikmet Hocaoğlu bu fakire seslenmiş. Oradan Genel Müdür Kemal'e sorsana demiş...

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup onurunu kırıyor da;

Ekrem'in Türkiye'yi Fransa'ya şikayet etmesi, İsviçre'de İl Başkanı'nın konuşacağı salonda Atatürk ve kendi posterlerinin önüne, Apo posteri konması ve teröristlerin CHP'ye hesap sorması onurunu kırmıyor muymuş...?

Atatürk'ün posteri, Türk bayrağı, CHP bayrağı altı ok, Kılıçdaroğlu posteri...

Bunların arkada asılı olduğu sahnede, terörist başı posteri ve terör örgütü paçavrası... Teröristlerin, CHP'ye hesap sorması... Salondaki CHP mensupları, bu tablo bizi ilgilendirmez diyemezsiniz... Türk bayrağı asılmış olan bir salonu, PKK'lılar basıyorsa ve kendi paçavralarını sallayabiliyorlarsa, buna izin veren CHP'liler bitmiş demektir...! Aynı şey, AK Parti dahil tüm partiler, kurumlar, kuruluşlar, dernekler, sendikalar herkes ve her yer için geçerlidir... Aziz ve asil bayrağımıza sahip olamayacaksan asmayacaksın... Gereğinde ölümü göze alıp bu teröristlerin beynini dağıtacaksın... Ama şu anda CHP yönetimi, maalesef bölücü teröristler ile ruh ikizi gibidir...



ABD KÖLESİ TÜRKİYE İSTİYORLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; bağımsız, güçlenen ve Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cohen, "Ermeni tasarısına çok karşı çıktım. Ama bu defa evet dedim. Çünkü;

Türkiye, ABD'ye saygı duymuyor" demiş... Demek ki neymiş? Konu soykırım filan değilmiş! Türkiye'nin ABD'ye teslim olmamasıymış...!

ABD'nin hali: Trump: Suriyeden çekiliyoruz. Pentagon: Çekilmiyoruz...

Trump: Bağdadi tünelde vuruldu.

Pentagon: Rüyasında görmüş... Beyaz Saray, Kongre, Pentagon, medya hepsi ayrı tellerden çalıyor.



BATI'YA TAPAN EKONOMİSTLER

2019 Ekim ayı enflasyonu % 8,55 oldu. Batı putuna tapan ekonomistlerin iddaları ne idi...? Faiz düşürülürse; enflasyon artar, dolar alır başını gider, Türk Lirası değer kaybeder... Faizler düştü; enflasyon artmadı, dolar alıp başını gitmedi, Türk Lirası değer kaybetmedi...

İşte tam da bu nedenle; emperyalist yamyamlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi üst yönetimindeki çalışma arkadaşlarını yıkmak, yıpratmak istiyorlar...

