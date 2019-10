Amerika’nın kiralık katilleri

PKK/PYD/YPG teröristlerine meşruiyet kazandırmak, Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamak için görevlendirilmiş Bağdadi adlı CIA/ MOSSAD ajanının görevini bitirdiler...

Daha doğrusu öldürdüklerini ilan ettiler... IŞİD mi diyorsunuz, DEAŞ mı? Artık her ne diyorsanız; bu insanlar katildir. Kafirlere, gavurlara hizmet ederler. Ve ediyorlar. Bunlar, ruhunu şeytana satmış İslam düşmanlarıdır. Bu gözü dönmüş katillerin sahibi, ABD ve İsrail'dir...

Amerika nereyi karıştırmak isterse, bu kiralık katiller oralarda ortaya çıkıveriyorlar. PKK ve DEAŞ mensuplarının Suriye'de nasıl film çevirdiklerini daha önce tüm dünya görmedi mi? Daha dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK/PYD/ YPG mensuplarının para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktıklarını söyledi. Yani; savaşıyormuş gibi görünüyorlar ama aslında sevişiyorlar. Çünkü patronları aynı. Her iki kiralık katil örgüt de Amerika'nın ve İsrail'in emrindedir.

Şimdi bu katillerin sahibi, DEAŞ elebaşını öldürdüğünü ilan etti. Başka bir oyun ve hile peşinde. Bağdadi'nin tiyatro ölümünün ardından, hangi belgeleri ele geçirdiklerini uyduracaklar ve acaba kimleri suçlayacaklar?



KAFİRLERİN HİZMETKARI

Elebaşını öldürdüklerini duyurdular...

Artık bu Haçlı/Siyonist örgütü, yeni bir coğrafyada görevlendirebilirler...

DEAŞ'ın bütün mensupları, Haçlılar'ın ve Siyonistler'in hizmetkarlarıdır.

İslam'ın can düşmanı ve Müslümanların katilidirler. Sapkındırlar... Sapıktırlar...

Ortadoğu'da ve Müslümanların olduğu neredeyse her yerde kan, gözyaşı acı ve zulüm var. Üstelik bu savaşta, öyle hile ve fitne yöntemleri kullanıyorlar ki... Müslüman, Müslümanla, güya Müslümanlık için savaşıyor... Ölen Müslüman... Öldüren Müslüman...

Ellerini ovuşturan kim?... Tabii ki Müslüman olmayan...!



TÜRKİYE DÜŞMANLARI

Adlarına Müslüman kelimesini özellikle yapıştıran bu alçaklar; herkesin çok iyi bildiği, İslam'ın ve Müslümanlar'ın düşmanlarına saldırmıyorlar. Hep İslam ülkelerinde eylem yapıyorlar.

Müslümanların kanını döküyorlar.

DEAŞ terör örgütüyle Müslüman coğrafya kana bulanıyor. Bu yüzden, adlarının içinde ya da önünde Müslüman kelimesini barındırmaları büyük bir tuzaktır.



TERÖRİSTLER NATO ÇOCUKLARIDIR

Sadece PKK/PYD/YPG, DEAŞ değil. Türkiye'yi hedef almış FETÖ, DHKP/C ile diğer bütün terör örgütleri ve teröristler de NATO üyesi ülkeler tarafından korunmakta ve desteklenmektedir. Son günlerde Avrupa'da terör yandaşlarının, devletine ve milletine bağlı kardeşlerimize hayasızca nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz...

NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'dir. DHKP/C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal, senelerce Belçika'daydı. Bu eli kanlı terör örgütü ve mensupları ile PKK/PYD/YPG sevicileri, Belçika'da ve Avrupa'da özenle korunur, kollanır ve beslenirler.

Belçika'da, başkent Brüksel'in göbeğine, Avrupa'nın başkentlerine, Türkiye'de terör eylemlerine katılanların ve hatta canlı bomba olarak kendini patlatanların posterlerini asmadılar mı?

Terörist elebaşlarını, parlementolarında ağırlamıyorlar mı? Demek ki neymiş...?

NATO'nun merkezinin bulunduğu ülke cinayet şebekeleri ve canilerin de merkeziymiş! NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları ile bir ve berabermiş! Bu vesile ile Cumhuriyet Bayramınızı içtenlikle kutluyorum.

Başkan Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı, İstiklal Harbimiz'in benzerlerini farklı yöntemlerle verdiğimiz gerçeğini asla unutmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize emeği geçen herkesi saygı ile anıyorum...

