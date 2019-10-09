ABD çekildi ama CHP HDP ile

GERÇİ; hiç bir zaman ve asla haydut devlet ABD'ye güvenilmez ama hiç değilse şimdilik ABD, HDPKK'nın arkasından çekiliyor... CHP de çekilse iyi olur.

Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere, Kandil'in kulu ve teröristlerin sevicisi bazı CHP Milletvekilleri, hemen harekat hakkında iğrenç yalanlarına başladılar... Son zamanlardaki CHP parti yöneticisi tipi şöyle: Vatansever ama PKK, HDP, DHKP/C destekçisi... FETÖ karşıtı görünümlü ama FETÖ destekçisi... Çok demokrat ama her zaman darbeci ve 15 Temmuz'da darbe olmadı diye üzgün... O biçim solcu ama ırkçı ve faşist...



DEVLET BAHÇELİ'YE DUA

Ülkücülerin ocağı, otağı MHP; lideri Devlet Bahçeli'dir... Haçlı Hristiyan ve Siyonist Yahudi ittifakı, ABD ve İsrail ile köpekleri, içimizdeki bazı kahpeler ölmesini istiyorlar...

ALLAH'ım, Devlet Bahçeli'ye, Şafi sıfatınla şifa ver; ona sağlıklı ve hayırlı ömür ver... Amin...



SAHİBİNİZ İPİNİZİ ÇÖZDÜ

PKK/PYD/YPG/KCK, Kürt görünümlü Kürt katilleridir... ABD ve İsrail için çalışırlar... Trump, kendi ağzıyla PKK'ya para ve silah verdik dedi. Yine ondan, "daha önce Türk ekonomisini mahvettiğini, bunu tekrar yapabileceğini" duyduk.

Ekonomik krizin ana sebebinin, Erdoğan'ın ABD'ye ve bağımsız PKK devletine direnmesi olduğunu söyleyenleri, toplumun yarısı komplocu saymıştı... Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Tammo:

"YPG/PKK masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür. İnsanları öldürdüler, bazılarını kaçırdılar ya da hapse attılar" diyor... Sahipleriniz ipinizi çözdü. Akıttığınız her damla kanın hesabı sorulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü, aziz milletimizin şamarını göreceksiniz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın