ERHAN AFYONCU

Bugünkü Almanya, kaybettiği iki dünya savaşından sonra küçüldüğü için kuzeyde ve doğuda Almanlar'ın yaşadığı yerleri kaybetmiştir.Rus Çarlığı yükselirken, başta Almanlar olmak üzere İskoçlar, İrlandalılar, Amerikalılar ve Fransızlar gibi birçok milletten insanları devlet hizmetinde istihdam etti. Almanlar'ın rolü içinin eserlerine bakılabilir.1726'da bugün Polonya'da yer alan ama o dönem Prusya toprağı olan Stettin'deismiyle doğan Alman prensesi, Rus tarihine adınıolarak yazdırdı. Babası bir Prusya subayıydı. Geleceğin Rus Çarı olacakile evlenmesi vein teyzesi olan Çariçein isteği ile Rusya'ya gelerek Ortodoksluğa geçmesi hayatını değiştirdi. 1744'teyerineismiyle anılmaya başladı.nın tahta geçişi St. Petersburg'daki ilginç bir saray darbesi ile gerçekleşti. Eşi olan Çarya karşı, sevgilisiile beraber hareket edensaray muhafızlarının ve kilisenin de desteğini alarak 1762'de Rus Çariçesi olarak tahta çıktı.ise gözaltındayken öldürüldü.dönemi Rusya'nın kendi milli politikasını net bir şekilde oluşturduğu bir dönemdi. Çariçe bu milli politika çerçevesinde, Rusya'ya rakip gördüğü iki devlete karşı ittifaklar sistemi geliştirdi. Bu devletlerden birincisi Lehistan, yani Polonya idi. Lehistan 1772-1795 arasında üç safhada taksim edildi ve topraklarının büyük çoğunluğu Rus hâkimiyetine girdi.nın diğer rakibi ise Osmanlı İmparatorluğu idi. Çariçe'nin orduları gerek 1768-1774 gerekse de 1787-1792'de Osmanlı ordularını mağlup etti. Kırım kaybedilmiş ve Karadeniz'deki Osmanlı üstünlüğüdöneminde sona ermişti. Osmanlılar, ilk defa Ruslar'a karşı teke tek bir savaşı kaybetmişti.Çariçe sosyal alanda ise gerçek bir Rus aydınlanma çağı hükümdarıydı. Sanatın ve bilimin hamiliğini üstlenenbugün Hermitage Müzesi olarak bilinen kış sarayını bir koleksiyon merkezine dönüştürdü. St. Petersburg dönemin en büyük kitap ve el yazmalarının toplandığı bir şehir olduğu gibi binlerce sanat eserinin de bir araya getirildiği bir kültür merkezi oldu.dönemin aydınlanma filozoflarıgibi isimlerle çalıştı. Çin ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kitapları tercüme ettirdi. Ortodoks kilisesini Rusya'nın çıkarlarına hizmet eder hale getirdi.vasıtasıyla da eğitim reformu gerçekleştirdi.1796'da öldüğünde, Rusya Avrupa'nın en güçlü ordularından birine sahip, teknolojiyi yakalamış ve Avrupa diplomatik ve kültürel sisteminin en önemli unsurlarından biri haline gelmişti.1724'teMecklenburg von Schwerin Dükalığı'ndadoğdu.Jena ve Rostocküniversitelerinde tıp ve matematikçalıştıktan sonra düşencisimler üzerine tez hazırladı. 1747-1755 arasındaki süreçte matematik, fizik ve astronomi üzerine araştırmalar yaptı, özellikle manyetizma alanında çalıştı. 1755'te Heidelberg'deki Astronomi Hesaplama Enstitüsü'nün başına geçti. 1757'de St. Petersburg'a gitti ve Rusya Bilimler Akademisi'nde fizik profesörü olarak göreve başladı.tarafından himaye edildi ve oğluun hocası olarak görevlendirildi. Mikroskobun geliştirilmesinde çok önemli bir pay sahibi olan, paralel plakalı kapasitörü geliştirdi. Elektrik üzerine deneyler yaptı ve hayatını geçirdiği Dorpat Tartu'da (bugün Estonya'da) 1802'de öldü.Bugünkü Litvanya'nın Pamusis şehrinde 1761'de doğan, bir Alman soylusu olan PrensRusya tarihinin gördüğü en önemli mareşallerdendi. 15 yaşındayken Rus ordusuna katıldı. Çariçenın hizmetine giren,olarak adlandırılan ve aslen Alman ordularında görülen tüfekli hafif piyade birliklerinde görev yaptı. 1788 ve 1789'da Özi ve Akkerman kalelerine yapılan seferde Rus ordusuna büyük katkı sağladı. 1788-1790'da aynı zamanda Ruslar, İsveç'le savaşa girince Fin cephesine gönderildi. Dört yıl sonra Lehistan'ın taksimi sırasında Vilnius'un ele geçirilmesinde önemli rolü oldu.Ancakın bir subay olarak parladığı dönem Napolyon savaşlarıydı. İlk defa Generalile beraber Doğu Prusya'daki Pultuks'ta Fransızlar'ı karşılayan birliklere komuta edenFransızlar'ı durdururken, 1807'de Eylau'da Fransızlar'la çarpışırken yaralandı.a asıl şöhret kazandıran olay iseun 1812'deki Moskova Seferi'ydi. Fransızlar Smolensk'tenin birliklerini mağlup ettiler. Her ne kadarFransızlar'a ani bir taarruzu tavsiye ettiyse de bu kabul görmemişti. Fransızlar'ın savaştaki galibiyeti üzerine,geri çekilmeyi başardı. Yine bu seferdeile yapılan Borodino Muharebesi'nde sağ kanadı tutanmağlubiyete rağmen iyi direnerekun ordusunun yıpranmasında pay sahibi oldu.1814'te Paris'in ele geçirilmesinde gösterdiği hizmetlerinden ötürü mareşalliğe terfi etti. Çartarafından 1815'te prens yapıldı. 1818'de hastalığının artması üzerine Doğu Prusya Instersburg'daki malikânesine giderek askeri görevlerini bıraktı ve kısa bir süre sonra öldü.Dükalığı'na bağlı olan Neuenhuntorf'ta 1683'te doğanin anadili Aşağı Almanca'dır. 17 yaşında Fransız ordusunda başladığı askerlik hayatını daha sonra Saksonya hizmetine sürdürdü. Bu orduda, albay ve tuğgeneral olduktan sonra, Rusya'nın Varşova elçisiun girişimiyle Çarnun hizmetine girdi.in ilk faaliyetleri tahkimatların geliştirilmesine yönelik oldu. Riga ve Kronstadt'taki Rus kalelerinin ve St. Petersburg'un tahkimatını kuvvetlendirdi. Çar1725'te ölüm döşeğindeykenin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti işaret etmek içindemişti. 1730'da Kraliçetarafından mareşalliğe yükseltildi ve 1732'de Savaş Konseyi'nin üyesi oldu. Lehistan Veraset Savaşları başlayınca, Rusya'nın desteklediği kral adayı olanu desteklemek için bu ülkenin Baltık'a açılan kapısı ve çok önemli bir ticaret şehri olan Danzig'i (Gdansk) ele geçirdi ve Varşova'daki isyanı bastırdı.Mareşal1736'da Osmanlı-Rus savaşı çıkıncaAzak ve Özi kaleleriniişgalle görevlendirildi.Orkapı veya Perekop Kıstağı olarak bilinen stratejik noktayı ele geçirerek Kırım'a girdi. Kırım'ı istila edip Hanlığın merkezi olan Bahçesaray'ı yağmaladı. Mareşalertesi yıl Özi'yi işgal etti. bir başka Rus generali olanise Azak'a girmişti.Çariçenın ölümü ve bebekken tahta geçenın tahttan indirilmesiyle başa geçen Çariçekendisine karşı mareşal hakkında tahkikat başlattı. Mareşalson anda idamdan kurtuldu. Uzun süren sürgün hayatndan sonra 1762'detarafından ilan edilen genel af sonrası unvanlarına geri kavuşsa da 1767'de Tartu'da öldü.Çariçediyerek, onunne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı.iseile mektuplarında, mareşali Moskoflar'ıni olarak tanımlamıştı.Rusya'nın Baltık bölgesinde yer alan soylu bir Alman ailesi olan Wrangel hanedanına mensup olan Baron1797'de doğdu. BabasıRus ordusunda bir binbaşıydı. Annesi ise İsveç kökenli soylu bir aile olan Freymann hanedanına mensuptu. St. Petersburg'daki Deniz Subayı okulundan mezun olduktan sonra teğmen rütbesiyle Amiralin Kamçatka gemisi ile yaptığı keşif seyahatine katıldı. Döndükten sonra Dorpat Üniversitesi'nde yer bilimleri üzerine tahsil gördükten sonra, 1820'de küçük bir keşif heyeti ile Sibirya'nın doğusuna ve Yakutistan'a keşif amaçlı bir sefer gerçekleştirdi. Doğu Sibirya Denizi'nde yer alan Medvezhyi Adaları'nın (Ayı Adaları) keşfi ile uğraşıp, bu adaları maiyetinde yer alanle haritalandırdı.yineile beraber 1825'te bu kez Kamçatka'yı keşfetti. Başarılarından dolayı o dönemlerde Rus toprağı olan Alaska Valiliği'ne atandı. 1845'te Rus Coğrafya Topluluğu'nu kurdu. Kırım Savaşı patlak verince koramiral sıfatıyla orduya geri döndü. Deniz Bakanlığı'nda görev yaptı. Alaska'nın ABD'ye satılmasına en sert karşı çıkan isim oldu. Donanmadan oramiral rütbesiyle emekli olduktan sonra Rus İmparatorluk Savaş Konseyi'nde yer aldı ve 1870'te öldü.Almanca'daismiyle, Rusça'da isediye bilinenmimar 1859'daSt. Petersburg'dadoğdu. Ailesi Bavyerakökenli olup, kendisiVolga Germenleri'nemensuptu. Babası, amcasıve dedesi Saratov şehrininönemli tüccar ve şehrinileri gelenlerindendi.1875'te Katolik ruhbanokulundan mezunolduktan sonra Rusİmparatorluk Ordusu'ndada bir süre görev yapmıştı.1875'te Moskova'yagiderek MoskovaResim Heykel veMimari Okulu'na yazıldı, ancakdevamsızlığından ötürü buokuldan atıldı. Ünlü mimarninyanında çalışmaya başladıktan sonraonun yanında ikonalar, kilise freskleriçizmeye başladı.1886'da ünlü yazarun kitabının kapaktasarımını yaptıktansonra şöhreti arttı. 1894'teinşaat yapma ruhsatınıaldıktan sonra mimariyeyöneldi ve Rusya'dakiArt Noveau akımının enönde gelen mimarlarındanoldu. Moskova'dayaptığı eserler arasında,Lokalova Konağı, ArshinovEvi, RyabushinskyKonağı (Gorki Müzesi),Yaroslavsky TrenGarı, Moskova SanatTiyatrosu'nun yenideninşası vardır. 1905'tensonra ise neo-klasiksanata ağırlık verdi veBelokrinitskoe Soglasie Kilisesi'ni inşaetti. 1917'deki Sovyet Devrimi'ndensonra ise eski itibarını koruyamadıve 1926'da öldü.