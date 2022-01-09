ERHAN AFYONCU

İslam dünyası, Batı'nın Ortaçağ'ı yaşadığı dönemde çok parlak bir medeniyete ve entelektüel hayata sahipti.venın İslam medeniyetinin Avrupa'ya tesirleri konusunda önemli araştırmaları vardır. Ayrıcaiseisimli eserinde bu konuyu teferruatlı olarak anlatırlar.İslam medeniyeti, fetihlerle Bizans ve İran medeniyetleriyle karşılaştı. Komşu medeniyetleri anlama ve onlardan faydalanma yoluna gitti. İslam dünyası böylece o dönemdeki Hıristiyan dünyasından çok farklı bir yolda ilerledi. Avrupa'nın rağbet etmediği ve gündeminden düşürdüğü Antik Yunan'a ait bilgiler Arapça'ya aktarıldı.İslam dünyasında ilk çeviriler, Emevi halifeleri döneminde başlasa da sistemli bir tercüme faaliyeti Abbasiler zamanındadır. Beytü'l-Hikme'nin kurulmasıyla önemli âlimler ve mütercimler burada toplandı.nun,in,un,in veın eserleri çevrildi. Beytü'l- Hikme'de yapılan tercüme ve bilimsel çalışmalar, İslam dünyasında bilimin ve düşüncenin gelişmesini sağladı.Tıp alanında parlak bir dönem yaşandı. Bağdat, Şam, Kahire ve Kurtuba'da hastaneler kuruldu. Hastalıkların türlerine göre ayrılan hastaneler aynı zamanda tıp okuluydular. Binalarda dershaneler ve kütüphaneler de mevcuttu. Derslerdetanya kadar önemli âlimlerin eserleri okutuluyordu. Eğitimin sonunda yeterli olanlar hekim diploması alıyordudanvee kadar birçok büyükhekim önemli buluşlara imza attılar.bütün tıp tarihinin enönemli ismiydi.eleştirerek kalbin anatomisi konusundakieksikliklerini ortaya koyupküçük kan dolaşımını keşfetti.İslam dünyasında tıp eğitimi ve hastanelerin yanında ilaç yapımı da gelişti.vegibi âlimler, mineraloji ve farmakolojiyle uğraştılar. Endülüslüın üç kıtayı gezip, bitki toplayıp inceleyerek yazdığı eserler ilaç yapımı ve kullanımı alanında başucu kitapları oldular.i müstakil olarak ele aldı.Cebir,ile denklemler bilimioldu.dışında da İslamdünyasında geometri ve aritmetikalanında birçok önemli âlim önemlibuluşlar yaptı.Modern kimyanın oluşumunda İslam âlimleri öne çıktı.teorik ve deneysel araştırmalarıyla modern kimyanın kurucularından oldu. Birçok kimyasal bileşiğin, kimya aletinin, kimya sürecinin uygulayıcısıydı. Minerallerin oluşumuyla ilgili teoriler geliştirirken, kimya sanayiiyle ilgili önemli çalışmalar yaptı.tabiat bilimlerinde deneyin önemini kavrayıp araştırmalarında uygulamıştı. Batı'daismiyle tanındı. Batılı araştırmacılar,ınvegibi kimyacılarla birlikte ele alınması gerektiğini söylerler.Ortaçağ'ın büyük fizikçisi, matematikçi ve astronom olanoptik alanında bir devrim yaptı. Deneysel çalışmalarıyla optiğin ilkelerini ve problemlerini ortaya koydu. Gözün yapısını ve görmenin mahiyetini inceledi. İslam dünyasındasistemini temel alanadı verilen felsefe hareketi ortaya çıkmıştı.vegibi âlimler, felsefe, mantık, ahlak ve siyaset düşüncesinde önemli fikirler geliştirdiler.İslam âlimleri, mekanik, makine yapımı, metallerin işlenmesi, cam yapımı tekniklerinin geliştirilmesi, rüzgâr ve su değirmeni, saat, çeşme ve kaldıraç yapımı konusunda önemli çalışmalara imza attılar. Mekaniğin yasalarını ve birçok cismin yoğunluklarını incelediler. Alkol, gliserin, soda, nitrik, asetik, sülfürik ve hidroklorik asit gibi birçok kimyasal maddeyi keşfettiler.Halifezamanında 9. yüzyılda Bağdat'ta Şemmâsiye Rasathanesi'nin inşa edilmesinin ardından İslam dünyasının birçok yerinde gözlemevleri kuruldu. İslam âlimleri gözlem aletleriyle gökyüzünü izleyip hem pratik hem de teorik çalışmalar yaptılar. Yeni gözlem araçları ve teknikleri geliştirdiler. Ayrıca yer ölçümü çalışmaları da yapıldı. Rasathanelerde ekliptik düzlem ile ekvator düzlemi arasındaki eğim hesaplandı.güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini izleyerek mevsim sürelerini ve güneş yılını büyük bir doğrulukla (365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye) hesapladı.nin çalışmaları astronomi alanındaki en önemli ve kapsamlı eserlerdendi. İslam astronomları,un teorilerindeki eksiklikleri ortaya koyup birçok yeniliğe imza attılar.nin 1259'da Meraga'da kurduğu rasathanenin benzeri Avrupa'da ancak 16. yüzyılda kurulabildi.in Semerkand rasathanesi ve medresesi ise büyük bir bilim merkezi oldu. Yapılan çalışmalaradlı eserde toplandı. Astronominin temel kitabı oldu. Eserde 48 takımyıldızı ele alınıp 1028 yıldızın yeri tespit edilmişti.Hıristiyanlık'tan sonra düşüncenin dini alana yönelmesiyle Antik Yunan bilim ve kültürü dışlanmaya başlandı. Bizans İmparatoru529'da Atina felsefe okulunu kapatınca buradaki âlimler İran'a sığındılar. Batı, Ortaçağ adı verilen dönemde düşünce alanında karanlık bir devre girdi. Aynı yıllarda Ortadoğu, İran ve Maveraünnehir'deki Araplar, İranlılar ve Türkler ise gelişmiş bir medeniyet dönemindeydiler. Müslümanlar, düşünce, bilim ve teknoloji alanında parlak günler yaşadıkları bu dönemde askeri açıdan rakipsizlerken ekonomi ve ticareti de yönlendirdiler. Nitekimder.Batı'da İslam bilim ve düşüncesine karşı ilgi 10. yüzyılın sonunda başladı. İslam bilim ve felsefe mirasının büyük bir kısmı Arapça'dan Latince ve İbranice ile Kastilce ve Katalanca gibi yerel dillere çevrildi. İspanya, Fransa, İngiltere, Sicilya ve Portekiz'de tercüme faaliyetleri oldu. Avrupa kralları, Müslüman halifelerini örnek aldı.İngiliz düşünürü(öl. 1142), İslam'ın etkisinişahsında taşıyan ilk aydındı.71 çeviri yapmıştı.Arapça'ya çevrilenkülliyatının büyük bir kısmınıLatince'ye tercüme ettiğigibi,venın eserlerinden çevirilerde yaptı.ün ölümününüzerinden yarım asır bile geçmedeneserleri Batı dillerine çevrilmişti.İslam âlimlerinin Avrupa'ya tesirleri konusunda ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Tesirlerin çok az bir kısmı şunlardır:nin matematik alanındaki önemli eseri, Latince'ye 12. yüzyıldavetarafından çevrilirken, kitabın adında yer alankelimesi deoldu.nınadlı eseri yüzyıllar boyunca Avrupa'da başlıca başvuru kaynağı oldu. 13. yüzyılda yaşayanın ilaçlara ilişkin eserleri Avrupa'da 15. yüzyıla kadar okutuldu. Nitekim, Paris Tıp Fakültesi'nde Grand Amphitheatre'daki dünyanın en büyük hekimlerini temsil eden resimdevede bulunur.Avrupa'daya dagibi isimlerle tanınanolarak tanımlar.ninfiziğini eleştirdiğiadlı çalışmasındaki tezler 13. yüzyıldaaracılığıyla Avrupa'da yaygınlaştı.nin felsefesi Avrupa'daki düşünce sistemine önemli etkiler yapmıştır.13. yüzyılda yaşayan Batı'nın büyük teolog ve düşünürlerindenfelsefesininsisteminin bir tekrarı olduğunu söyler.nın tıbbi ve felsefi görüşleri, 17. yüzyıla kadar Avrupa'da üzerinde en çok tartışılan görüşlerdendi.nın üslubu, felsefesi ve bilim düşüncesi, Batı dünyasında birçok düşünür için kılavuz ve model oldu.nın Batı düşüncesi ve bilim geleneği üzerinde derin bir etkisi oldu.