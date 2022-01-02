ERHAN AFYONCU

Roma döneminde eziyet çeken Hıristiyanları gösteren bir kabartma.

Mitra.

Mitra.

Aziz Nikolas, Noel Baba kılığında.

Harper's Weekly Dergisi'nde Noel Baba.

Yılbaşı kutlaması ile Hıristiyanlar'ın kutsal günlerinden olan Noel sık sık birbirine karıştırılır. TarihçiNoel kutlamalarının ilginç hikâyesini şöyle anlatır:Yılbaşı genelliklenın doğum günü sanılır ve bu yüzden yılbaşı kutlamaları da Hıristiyanlar'ın bir geleneği zannedilir. Ancaknın doğum günü Batı Hıristiyanları'na göre 25 Aralık'tır. 25 Aralık, 4. yüzyıldan beriyani Hıristiyan âleminin en büyük bayramı olarak kutlanır.Kiliselerde 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece her zamankinden daha bir coşkunlukla ayinler icra edilir. Ayinden sonra Hıristiyanlar, evlerinde hindili Noel yemeklerini yerler.Ancak 25 Aralık gerçektenın doğum günü değildir!nın Beytüllahim'de bir mağarada yıldızlı bir gecede doğduğu anlatılır. Fakat kaynaklar net bir tarih vermezler.İkinci yüzyılın sonlarından itibarennın doğumu için mart ve mayıs arasında tarihler ortaya atılmaya başlandı.nın bahar aylarında doğduğu tahmin ediliyordu. Doğu Hıristiyanları 6 Ocak'ı benimsediler.Mitolojiye göre Eski Grekler'in tanrılarından Dionysos ile Mısır tanrılarından Osiris, güneşin Başak takımyıldızını terk ettiği 6 Ocak'ta yeniden dünyada görünüyorlardı. İnanışa göre Dionysos ve Osiris ölüp yeniden diriliyorlardı.6 Ocak'ta Dionysos ve Osiris'in yeniden dönüşleri şerefine çeşitli kutlamalar yapılırdı. Doğu Hıristiyanları antik dönemdeki geleneklerini Hıristiyanlaştırarak, 6 Ocak'ının doğum günü olarak kabul ettiler.Batı Hıristiyan dünyası isenın doğum günü olarak 6 Ocak tarihini değil de 25 Aralık'ı benimsedi.Batı Hıristiyanları da Doğu'daki Hıristiyanlar gibi kendi putperest geleneklerinden hareket etmişlerdi.Romalılar 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan yılın en uzun gecesinden sonraki gündönümüne kutsallık atfediyorlardı. Güneşin karanlığa üstün geldiği ve gündüzlerin daha uzun olacağı için çeşitli kutlamalar yapıyorlardı. Ancak 25 Aralık Romalılar'a da İran'dan geçmişti.Roma ordusunda görev yapan İranlı askerler 25 Aralık'ı Güneş Tanrı Mitra'nın geceye karşı zaferi olarak kutluyorlardı. İranlılar, en önemli tanrılarından biri olan Mitra'nın 25 Aralık gece yarısında karanlık bir mağarada doğduğuna inanırlardı.Bu yüzden İranlılar 25 Aralık gece yarısı Mitra'ya hayvan kurban ederlerdi. Romalılar, ordularındaki askerlerden etkilenip İranlılar'ın geleneğini benimsediler.Roma'da 25 Aralıkyani doğum günü olarak bayram ilan edildi. Natalis ismi zamanla Noel'e dönüştü.Noel Baba diye bilinen DemreliPatara'da 260 veya 270 yılında doğdu.Bir tüccarın oğluydu.Babasının ölümünden sonra bıraktığı mirası fakirlere yardım etmek için kullandı.İyilikleriyle kısa sürede tanındı. Bu yüzden herkesin saygı duyduğu bir insan haline geldi.Seyahatler yaparak insanları Hıristiyanlığa davet etti. Bu gezileriın ününü her tarafa yaydı.ın 340'lı yıllarda öldüğü düşünülmesine rağmen tam ölüm yılı bilinmiyor.Ancak öldüğü gün 6 Aralık olarak kabul ediliyor.ın öldükten sonra da ünü yayılmaya devam etti. Daha sonraki asırlarda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 6 Aralık,hayırseverlik ve armağan verme günü olarak kutlanmaya başladı.Aziz Nikolas'ın efsaneleri ve ismi zamanla ülkelere göre yeniden uyarlandı. Evlere bacadan girerek hediyeleri kimi yerde çoraplara, kimi yerde de çocukların tahta ayakkabılarına bıraktığına inanıldı. Sonunda 17. asırda Hollandalılar'daa dönüşenefsaneleri, göçmenler tarafından Amerika'ya taşındı.Bir müddet sonra Amerika'da Aziz Nikolas'ın efsanevi hayatı ile Kuzey Avrupa ülkelerinin Hıristiyanlık öncesi dönemlerine ait mitolojik kahramanı birleştirilerekfigürü doğdu.1863'te karikatürist-yazaru kırmızı yanaklıve göbekli olarak çizdi ve SantaClaus, uzun süre Harper's WeeklyDergisi'nin sevimli ve yardımseverkahramanı oldu.Thomas Nast, Noel Baba karakterini çizmesinin yanı sıra bir de efsane meydana getirdi.Norveçli mitolojik tanrıa ait hikâyeler Noel Baba'ya mal edildi.Efsaneye göre, Kuzey Kutbu'nda yaşayan Noel Baba, hediyeleri çocuklara geyiklerin çektiği kızakla dağıtırdı.Noel Baba, 1900'lü yıllarda reklam dünyasının aranan sevimli kahramanıydı.Özellikle Coca-Cola firmasının reklamlarında boy gösterdi. Coca-Cola firması için çalışan bir ressam, Noel Baba'ya bugünkü görünümünü kazandırdı.Böylece Noel Baba, tüketim toplumuna hitap eden ticari bir unsur hâline geldi. Meşrubat firması amacına ulaşıp reklamla satışlarını katlarken, Noel Baba da şöhreti yakaladı.