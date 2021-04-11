ERHAN AFYONCU



İKTİDAR MÜCADELESİ



SEBİLE BIRAKILDI

İŞTE O BİLDİRİ



OSMANLI EKONOMİSİNE DAİR KONUŞMALAR

Birinci Abdülhamid, Lale Devri hükümdarıin oğluydu. 1725'te doğdu. Beş yıl sonra babasının tahttan indirilmesiyle Topkapı Sarayı'ndaki hapis günleri başladı. Tahta çıkması için uzun bir süre beklemesi gerekti. Tahta 1774'te 49 yaşında çıkabildi.üzerine önemli bir biyografi kaleme alanisimli araştırmasındadönemine ait 232 yıl önceki ilginç bir bildiriyi anlatır.Gayretli bir padişah olaniyi bir eğitim almadığıiçin devletin kötü gidişatı karşısındabir şey yapamamıştı. Sultaniyi niyetli, ancak uzun yıllar saraydahapis yaşamasından dolayı otoriterbir padişah değildi. Askerî başarısızlıklarda buna eklenincein hükümdarlık dönemindebirçok siyasi güç, iktidarahâkim olmak için birbirleriyle mücadeleetti. Yönetime hâkim olmak isteyengüçler yangın çıkarmaktan padişahıtehdit eden bildiri dağıtmaya kadarher yola başvurdular. Kırım'ın kaybı,kundaklamalar sonucu art arda gelenyangınlar ve ekonomik sıkıntıların artmasıİstanbul'da kaosa yol açmıştı.Yaşanan hoşnutsuzluk ilginç protestolara sebep olmuştu. İngiliz elçisihoşnutsuzluğun vezirlerin tehdidine, sarayın kapılarına notlar asılmasına ve o dönemde kâğıt, şukka veya varakpâre denilen bildirilerin camilerde dağıtılmasına kadar uzandığını, daha açık olarak yeniçerilerin bir bildiriyle isteklerini dile getirdiklerini söyler. Sultan, 1785'te Sadrazamnın bir komplosuyla tahttan indirilme tehlikesi de geçirmişti.dönemi Osmanlı tarihinde padişaha yönelik bir bildiri bırakılma olayına sahne oldu. Daha önce Eskisaray duvarlarına ve bazı konaklara bırakılan bildirilerde yeniçeri ağasından ve başkalarından şikâyetler dile getirilirken, Avusturya ve Rusya ile savaşın sürdürüldüğü dönemde ortaya çıkan bu bildiri doğrudan padişahı hedef almıştı. Sultanınşeklinde haber alıp okuduğu bildiri 1789'un başlarında Galata'daki Kapdan Paşa Sebili'ne bırakılmıştı. Sebilci bulduğu bildiriyi ulemadanye gösterince saklaması tavsiye edilmişti. Sebilci, daha sonra tebdil gezen kaymakam, yani sadrazam vekiline bildiriyi verdi. Kaymakama göre savaşın sürdüğü bir dönemde bu bildirinin ortaya çıkarılmasının amacı, düşmanlarımız tarafından yalan haberlerle ortalığı karıştırmaktı.sözleriyle başlayan ve konuşmadiliyle kaleme alınmış olan bildiridedoğruları söylemedikleri için sadrazam,şeyhülislâm ve kaymakam paşaMüslüman olmamakla suçlanmaktave devamladenilmekteydi. Barış için uğraşmasıtehdidiylehatırlatılan padişaholmakla suçlanıyordu. Bildiricümlesiyle son buluyordu.Bildiriyi padişaha göstermeyeninolacaktı.in bildiriye dair ilk değerlendirmesi,şeklinde oldu. Padişahınsuçlamasına cevabıdı. Bildiri yeniçerilerin tarzına uymuyordu. Sultan, bildirinin yayani düşmanlar tarafından yahut da dönemin güçlü şahsiyeti kapdan paşa tarafından olduğunu, bildiride diğer devlet ricali zikredilirkennin adının zikredilmemesinden dolayısı tahmin etmekteydi. Padişaha görebildiriyi koydurmamış olsa bile kapdan paşanın adamlarının bir tertibi olabilirdi.sebilden hareketle bildirininyani deniz kuvvetleri mensupları tarafından konulduğunu düşünüyordu.Sadrazam1789 baharında harekâtı erken başlatarakdüşmanlarına karşı inisiyatifiele geçirdi, ancak Yaş'takiAvusturya ve Rus birliklerinizor durumdanİstanbul'daki yenigelişmeler kurtardı.1788 sonlarındaÖzi'den gelenkatliam haberleriylesağlığıbozulanKafkaslar'daAnapa'nında düştüğüvenın esiredildiği söylentisiüzerine 7 Nisan1789 sabahındabeyin kanaması geçirerekhayata gözleriniyumdu. Yerine geçenise aynıyılın sonlarındayı sadrazam yapacaktı."Sultan Abdülhamid. Bizim tâkatimiz kalmadı. Aklın başına gelmiyor. Gördün ki Yusuf Paşa işi göremedi. Niçün bu âna dek sözüne aldanup memleketleri kâfire verdin? Ümmet-i Muhammed'i dağlar başında açlık susuzluktan kırdın. Senin vezirin, şeyhülislâmın, kaimmakamın Müslüman değildir. Sana doğru haber vermiyorlar. Sefer feth olmaz. Bundan böyle asker gerek akça erişdiremezsin. Hemen bir gün akdem ortalığı tebdil edüp seferin bir sulhuna mübaşeret edesin. Sancağı askeri içeri getüresin. Vallâhi sanra pişman olursun. Yusuf Paşa işi göremez, zararı sana dokunur. Yetişür aldanların yetişür. Maskaralık eyledin. Mâbeyncilerle devlet işi görülmez. Bir Müslüman paşaya mühr veresin. Sulhun ucuna yapışasın. Vallâhi bu seferin sonu çıkmaz. Sonra işi sana dayaruz. Müceddit veziri, şeyhülislâmı istemiyoz. Ortalığı tebdil edesin. Ümmet-i Muhammed'e yazık oldu. Nice beri gaflettesin. Bu kâğıdın sâhibi ocaklı. Bu kâğıdı sana göstermeyen karısı boş, kendi kâfir görüp işine nizam veresin. Gün, vakt kalmadı. Bundan aklın başına gelmezse artık biz işimizi görelim."bir süre önce kaybettiğimizhocamızın değişik tarihlerdela yaptığı iktisat tarihi konuşmaları ile bu sohbetlerdeki soru ve cevaplar vefatından önce Ötüken Yayınları arasında neşredildi.ismiyle yayınlananeserin içinde şu konular yer alıyor:"Osmanlı İmparatorluğu'nunDünya ve İslam Tarihi İçindekiYeri; Osmanlı İmparatorluğu'nunUzun Vadeli Mali Performansı;Osmanlı Devleti'nin Mali Kapasitesive Savaşlar; OsmanlılarınTicarete Dair Tutumları;Osmanlı Devleti'nde SermayeBirikimi; Osmanlı Bürokrasisi;Osmanlı İmparatorluğu'nda Para;Osmanlılarda Para ve DevletFinansmanı;OsmanlıDevleti'ndeSosyalGüvenlikve SosyalYardımlaşma;OsmanlılarınAvrupalıDevletlereVerdiğiKapitülasyonlar;OsmanlıDenizciliği;İktisatTarihindeSanayiDevrimi;Osmanlılar ve Sanayi Devrimi;Tanzimat Dönemi ve SonrasındaOsmanlı Sanayileşmesi;Osmanlılarda Vakıf Müessesesi;İslam ve Osmanlı TatbikatındaVakıflar; Osmanlı TarihiAraştırmalarının HalihazırdakiDurumu".Konuşmalarda, sorularıyöneltmiş, cevapları ise rahmetlivermiş.Konuşmalar, ömrünün büyük bir kısmını Osmanlı arşivlerinde geçirmiş bir ilim adamının Osmanlıların iktisadi hayata bakışını rahmetli hocamızın gözünden vermektedir. Eserde ele alınan konular, İslam ve Avrupa tarihiyle mukayeseli olarak incelenmiştir. Tamamı dört cilt olacakrahmetlihocamızın ömrünü verdiği araştırmalarından elimizde kalacak önemli bir eser olacak.