RUSLAR'IN COLANİ ile anlaşmaya çalışması göze batarken, İngiltere'nin Moskova'ya yaptığı basınç tüm şiddetiyle sürmekte. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RChBZ) Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı, Moskova'nın güneydoğusunda meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.

Kirillov ve yardımcısı Ryazansky, Prospekt'teki bir evden çıkarken el yapımı bir patlayıcı infilak etti. Evin dışında bir elektrikli scooter'a yerleştirilen 200 gr. ağırlığındaki TNT uzaktan kumandayla başka bir aracın içinden patlatıldı.

MADALYA SAHİBİ 54 yaşındaki Korgeneral Igor Kirillov, 2017 yılından bu yana Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Peki perde gerisinde ne vardı?

Ayak izlerini takip ettiğinizde bir İNTİKAM virajına ulaşıyordunuz... Gelin bakmaya gayret edelim...

UKRAYNA ve İNGİLTERE savaşın başından bu yana Kirillov'un savaş suçu işlediğini düşünüyordu. Ukrayna ordusuna karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması emrini verdiği için kesinlikle hedefti.

Hatta suikasttan saatler önce de Kirillov'un savaşın DOĞU ve GÜNEY cephelerinde "Yoğun şekilde kimyasal silah kullanın" talimatı verdiği öne sürülüyordu. Özellikle İngiliz istihbarat raporlarına göre savaşın başlangıcından bu yana Ruslar'ın yani KİRİLLOV'un UKRAYNA'ya 4 bin 800'den fazla farklı farklı yasaklı kimyasal mühimmatla saldırdığı not ediliyordu. Ukraynalı istihbarat yetkilileri "DRONE'larla kimyasal serpinti yapılıyor ve askerlerimizin mevzilerinden çıkması ve hedef olması amaçlanıyor" açıklaması yapıyordu.

Korgeneral Igor Kirillov durmayınca İNGİLTERE de kendisine YAPTIRIM kararı alıyordu...

Bana göre olay bunların gölgesinde gerçekleşse de başka bir boyutu başka bir amacı vardı! İlginç olan da orasıydı sanırım...

Açalım... Bir yıl geriye dönelim...

Daha önce de yazmıştım.

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov İNGİLTERE'ye çok yakın olan MI6 ile arasından su sızmayan bir isimdi. Putin'in canını en çok yakan isimlerin başında geliyordu. Rus istihbaratı savaşın başlangıcından bu yana 10 kez BUDANOV'u öldürmek istiyor ancak başaramıyordu...

Ruslar da vazgeçmiyordu.

Hatırlayanlar olacaktır...

Rusya'nın ÇEÇENİSTAN'da işlediği suçları yazan gazeteci Anna Politkovskaya evinin asansöründe öldürüldü. Putin muhalifi eski KGB casusu Litvinenko da olayın peşine düştü. KGB'den eski arkadaşları ile temas kurdu. "Olayla ilgisi olabilecek isimlerin listesini sana veririz" dediler.

Bunun üzerine heyecanlanan Litvinenko Londra'da bir BARDA eski arkadaşlarıyla bir araya geldi. O gün bilerek seçiliyordu. Arsenal- CSKA Moskova Şampiyonlar Ligi karşılaşması vardı.

Rus taraftarlarla birlikte AJANLAR da Londra'ya uçuyordu. Buluşmaya Litvinenko'nun KGB'den eski arkadaşları Andrei Lugovoy, Dmitry Kovtun ve Vyacheslav Sokolenko da katıldı. O görüşmeden sonra Litvinenko zehirlendiği için hastalandı. 22 gün sonra da öldü.

Ajan Skripal olayı da böyleydi. Rus istihbaratı ZEHİRLE gelmeyi seviyordu.

UKRAYNA tarafında ortadan kalkması geren isim BUDANOV'du.

Öyle düşünüyorlardı.

Ancak en az 10 girişim başarısız kalmıştı. Bunun üzerine hedef değiştirildi.

Geçtiğimiz yıl Budanov'un 30 yaşındaki eşi Marianna Budanova'ya saldırı başlatıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun danışmanı olan Marianna Budanova, her geçen gün artan halsizlik ve ağrılardan dolayı şikayetçiydi. Hastalığın devamlı artış göstererek ilerlemesi üzerine kırmızı alarm verildi.

Yapılan incelemelerde Ukrayna İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın cıva ve arsenikle sistematik bir şekilde zehirlendiği anlaşıldı.

Savaşın başlangıcından beri eşiyle OFİSTE yaşayan Budanova'nın zehiri nasıl aldığı tespit edilemedi. Ruslar belli ki canlarını yakan BUDANOV'un canını yakmak istiyordu. Hastaneye kaldırılan Budanova'nın tahlillerinde normal hayatta ve savaşta kullanılan maddelerin dışında başka unsurlar bulunuyordu.

Tüm oklar doğal olarak aynı adresi işaret ediyordu...

1993 yılında Kiev'de doğan Budanova, psikoloji yüksek lisansı yaptı. Kiev Belediye Başkanı'nın danışmanı olarak işe girdi. Böylece siyasete atıldı.

2022'de Elle dergisine, 2015-2017'de Kiev'deki askeri hastanede gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Ukrayna'nın şu an için "en önemli adamlar listesinde" başı çeken BUDANOV bir yıl sonra saldırıya saldırı ile karşılık verdi.

Karısını öldürmeye kalkan ismin Rus ordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal kuvvetlerinin komutanı olan Korgeneral Igor Kirillov olduğunu düşünüyordu.

Bunun için hazırlıklar başlıyor muhtemelen İNGİLİZ MI6'in büyük katkılarıyla KİRİLLOV üzerinden Putin'e mesaj yollanıyordu. İngilizler daha önce "SAVAŞTA DA OLSAN HUKUKUN DIŞINA

BEDEL ÖDEMEDEN

ÇIKAMAZSIN" diyordu.

Bu uyarıyı Kremlin'e yolluyordu. Kirillov suikastı tamamen Budanov'un eşinin zehirlenmesine karşı bir hamleydi. 2 bin Ukrayna askeri değişik zamanlarda zehirlenme şikayetiyle hastaneleri doldursa da KİRİLLOV işi şahsileştirmişti.

İngilizler'in yetiştirdiği Budanov da hem eşinin hem askerlerinin intikamı alıyordu.

Libya'da, Dağlık Karabağ'da ve Suriye'de BÜYÜK KAYBEDEN Rusya şimdi Moskova'da da kayıp yaşıyordu.

Kirillov Ukrayna'daki savaşın tanınan bilinen simge yüzlerindendi. Tasfiye edildi.

Ortadoğu'dan dışlanan Kremlin, şimdi içeride bu baskıyı omuzlarında hissediyordu.

Netanyahu'nun "Ortadoğu'nun yüzünü değiştireceğiz ve gerçekten de bunu yapıyoruz. Suriye aynı Suriye değil. Lübnan aynı Lübnan değil. Gazze aynı Gazze değil. Ve eksenin başı İran aynı İran değil, o da bizim kolumuzun gücünü hissetti" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin SURİYE'deki ağırlığını da yanına getirirseniz PUTİN'in kayıplarla baş başa kaldığı görülmekteydi...

Tarihin doğru tarafı RUSYA'nın karşısındaydı.

Bakalım Putin bir cevap verebilecek miydi? Zor...