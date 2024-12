KONU uzun ve detaylı. Ancak gelişmeleri anlamak için hemen hemen her pencereye ANGLOSAKSON-YAHUDİ ittifakı üzerinden bakılması şart. Daha çok Sefaradlar üzerinden... Rusya- Ukrayna Savaşı'na da Çin ile girilen mücadeleye de Suriye'de olanlara da...

Açarak gidelim..

İngiltere büyük akıl, büyük merkezdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra GÜNEŞ BATMAYAN İMPARATORLUĞU'nu Amerika'ya devretti. Washington da buna karşılık RUSYA'yı (SSCB) büyüttü. Denge kurdu. Bu dağıldı.

Sona erdi. Şimdi yeni dengenin sancılarıydı yaşananlar... Sık sık yazdığım için hatırlatma gereği duyuyorum. Amerika ile İngiltere, Trump'ın ilk döneminde de karşı karşıya geldi. CIA, HUAWEİ'nin patronunun kızını KANADA'da tutukluyor gerilimi arttırıyordu. Çin ise AVRUPA'yı ve İNGİLTERE'yi ele geçirmek için olanca gücüyle saldırıyordu. Huawei ve 5G ana meselesiydi. 2019'da İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Huawei ile ilgili kararını sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı. İngiltere, ÇİN ile 5G konusunda anlaşıyor ancak Williamson bunu sızdırıyordu.

Amerika bastırıyor, tehdit ediyor ve Londra'yı yolundan çeviriyordu. Sonra 5G ve Huawei ismi anılmaz oluyordu.

Bu, önemli kırılma noktasıydı.

O tarihten sonra AMERİKAİNGİLTERE- SEFARADLAR yan yana geliyordu. Karşılıklı adımlar peş peşe atılıyordu. ÇİN'e ve AVRUPA'ya karşı... İngiltere, gittiği yolu terk ettiği için de PAY istiyordu. Doğaldı. Rusya masaya geliyordu. İddiaları ve rolü değişecekti. Öyle de oldu. Ukrayna savaşı da Ortadoğu'da yaşananlar da bu CEPHE'deki sarsıntılardı.

Devam...

Sınırlarımızın aşağısı değişmeli, HAMAS-HİZBULLAH-İRAN tasfiye edilmeli, Rusya yeni rolü için bölgeden gönderilmeli, Çin için de buralar "GİRİLEMEZ BÖLGE" olmalıydı. 7 Ekim HAMAS saldırısıyla startı verilen kurgu buydu aslında...

Londra AVRUPA'ya veda ediyor, BREXIT ile yolunu açıyordu.

Türkiye de 15 Temmuz kırılmasıyla eksenini değiştiriyordu. Londra ile Ankara hiç olmadığı kadar yakın duruyordu artık. Bu nedenle Biden görev yaptığı dönemde Başkan Erdoğan ile hiç bir araya gelmiyordu.

Ankara Londra ile Londra da Washington ile temastaydı. Tel Aviv de, Washington'un cep telefonu gibi görev yapıyordu! ANGLOSAKSON ittifakı kabaca böyle işliyordu...

Türkiye'nin pozisyonunu belirlemesi, Londra'nın DERİNLİĞİNİ yanında hissetmesine yol açsa da Buckingham'ın da KÜRESEL ölçekte DİK DURABİLDİĞİ gerçeğini doğuruyordu. Win win yani...

Bu ittifak bağlamında Türkiye Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Afrika'da RUSYA'ya fren oluyordu.

Daha doğrusu Moskova'yı yoruyor ve tükenmesine yol açıyordu. Diğer yandan da "İLİŞKİLER SICAK" fotoğrafı veriliyordu. S-400'ler bile alınıyordu...

Bu gerilim, son tahlilde RUSYA'nın Suriye'deki geleceğini de belirleyecekti. Moskova, kendisinden rol çalan İNGİLTERE'nin yanına Türkiye gibi bölgenin en büyük gücünü aldığını biliyordu. Olacakları seziyordu. 2011'de Suriye'ye gelen 'karışıklığın' nasıl sonuçlanacağını kestirmek zor değildi. IŞİD lideri BAĞDADİ, aynı yıl Colani'yi NUSRA CEPHESİNİ kurması için görevlendiriyordu. O da Irak'tan Suriye'ye geçiyordu. Bağdadi, IRAKŞAM İSLAM DEVLETİ kurma fikrini yeşertince ortalık karıştı.

Colani bayrak açtı. NUSRA'dan sonra HTŞ'yi kuran Colani, 2014'te ilk röportajı verdi. Yüzünü örttü. "Suriye'yi İslami yasalarla yöneteceğiz. Alevi, Şii, Dürzi ve Hristiyan azınlıklara yer yok" dedi.

2016 yılında ilk kez yüzünü gösterdi.

Suriye Fetih Cephesi lideri olarak El Kaide ile bağları kopardığını açıkladı.

Hayat Tahrir al-Şam yani HTŞ lideri olarak yoluna devam eden Colani, ESAD'ı devirdi. Değişti. Zelenksy gibi YEŞİLLER içinde ekrana çıktı.

Saçlarını taradı. "Herkese özgürlük" sözü verdi... Önceki seansta YPG/ SDG, IŞİD'e karşı savaşıyor ve dünya sahnesine alınıyordu. Küresel çapta kabul görmesi sağlanıyordu.

Colani'nin yürüyüşünden en çok RUSLAR rahatsızdı.

2017'ye dönelim...

Rusya, El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Hayat Tahrir al Şam) lideri Ebu Muhammed el Colani'nin bir hava saldırısında ağır yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hava saldırısı Nusra liderlerinin İdlib'deki bir toplantısına düzenlendi. Saldırıda El Nusra'nın 12 saha komutanı ve 50 koruma öldürüldü. Colani ağır yaralandı. Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, "Hava saldırısı sonucunda eski El Nusra lideri Colani ağır yara aldı. Elini kaybetti ve durumu kritik" açıklamasında bulundu. Aradan 2 yıl geçti yine İDLİP'te saldırı düzenlendi. Colani yine hedefti. Yine benzer açıklama geldi.

Colani'nin HATAY'da tedavisinin yapıldığı ileri sürüldü. Daha ilginç olan Colani geride bıraktığımız kasım ayında da saldırıya uğruyor, Ruslar'a göre ağır yaralanıyordu...

Sadece 2018'de Rus istihbaratının önderliğinde 320 suikast gerçekleşiyor, HTŞ 87 komutanını kaybediyordu...

Ortaya çıkan tablo Kremlin'in yanıldığını gösteriyordu. Ruslar, ESAD düşünce HTŞ için "TERÖRİST" demeyi bırakıyordu...

U dönüşünün en hızlısını gerçekleştiriyordu. Garip değil mi...

Suriye'de KÜRESEL bilek güreşi yapılırken, AVRUPA'dan ses bile çıkm��yordu. Sık sık yazdığım gibi koca AVRUPA TASFİYE ediliyordu. ALMANLAR'ın Rusya üzerinden Çin ile kurduğu oyun berhava ediliyordu. Çin'den önce büyük ortak AVRUPA kenara alınıyordu. Rusya kendi rolüne razı ediliyor, tek hedef olarak ÇİN karşıda beliriyordu. BÜYÜK İTTİFAK önüne geleni ezip geçecek güce sahipti. Amerika İsrail ile İngiltere de Türkiye ile hızlı adımlar atıyordu.

Arada gördüğüm kadarıyla küçük ancak sancılı sorunlar vardı! KÜRT KARTI bunların en önde olanıydı.

HTŞ yürüyor ESAD'ı yıkıyor, SURİYE MİLLİ ORDUSU da Tel Rifat'tan başlayıp atağa kalkıyordu.

Eş zamanlı olarak... Münbiç'le devam ediyor ve SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'ne ilerliyordu... Tam bu noktada İSRAİL, Washington'dan gelen emir üzerine ŞAM ve LAZKİYE dahil 400'den fazla noktayı bombalıyordu... GOLAN TEPELERİ'nde fotoğraf veriyordu!

SURİYE MİLLİ ORDUSU'na cevap NETANYAHU'dan geliyordu yani...

BÜYÜK İTTİFAKIN ALDIĞI kararla RUSYA, AKDENİZ'den atılıyordu. DENİZE AÇILAN KAPIYI da İSRAİL tutmak istiyordu. Bunun pazarlığı da YPG/ SDG üzerinden yapılacaktı. Bilinken da mesajı getirmek için Ankara hazırılığına başlamıştı...

HTŞ'ye ILIMLI ELBİSE giydiriliyor, radikal olduğu için IŞİD'le savaşan YPG'nin benzer bir adım atmasının önü kesiliyor, bir anlamda GÖREVİ SONA eriyordu!

TEHLİKE KALMADIĞI için ya Türkiye'nin inisiyatifine bırakılacak ya da Irak'ta kaybolmaları istenecekti...

Madalyonun bir de diğer tarafı vardı... İmaj değiştiren Colani ve HTŞ, IŞİD'den koptuğu için YPG ile SURİYE'nin geleceğine imza atacaktı... Her iki senaryoda da TÜRKİYE başrol olacaktı...

Küçük ancak önemli bir ayrıntı daha vardı! Ruslar havadan COLANİ'yi ortadan kaldırmak isterken aynı zaman diliminde IŞİD lideri BAĞDADİ Amerika tarafından Kayla Mueller Operasyonu ile yok ediliyordu. Operasyon HTŞ'nin kalbi ve kalesi olan İDLİP'te gerçekleştiriliyordu. Türkiye'ye bilgi verilerek...

Operasyonu yöneten General Kenneth Frank McKenzie'ye göre, Bağdadi kaçmak istiyor başaramayınca kendini patlatıyordu...

Peki bu tasfiye ile İDLİP'in en güçlü ismi olan HTŞ lideri COLANİ arasında bir ilişki var mıydı? Colani, "TEK KALMAK" için hızlı ve etkili adım atıyor olabilir miydi! Mümkün!

Bir de bölgenin imarı için PARA SUUDLAR'dan gelecekti...

Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman, 2017'de "Eskiden olduğumuz yere geri döneceğiz, dünyaya ve tüm dinlere açık bir ılımlı İslam ülkesi olacağız.

Çok yakında radikalizmi bitireceğiz" diyordu. HTŞ'ye RİYAD'dan YPG'ye TEL AVİV'den mercek tutmak sağlıklı olacaktı sanki...