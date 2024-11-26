BİZLERİ ne bekliyor?

Türkiye gibi Rusya gibi Avrupa ve dünyanın geri kalanı da bu sorunun cevabını aramakta. Amerika'da eski BAŞKAN Trump, Beyaz Saray'dan gittikten sonra gelmeyi başaran ender isimlerden oldu. "Bu nasıl oldu?" sorusunun cevabını bilmeden, bulmadan bu seçimin bölgemize etkisini çözmek pek kolay olmayacaktı...

24 Şubat 2022'de Rusya, Ukrayna'ya girdi. Savaş başladı. Avrupa'nın sınırları ateş altındaydı. Geçtiğimiz yıl da 7 Ekim'de, HAMAS İsrail'e daldı. Operasyon büyük ses getirdi. İsrail, sonra orantısız karşılık verdi. Gerilim ve ateş, her tarafı sardı. Durum böyleyken içeride siyaset ısındı, YENİ AÇILIM gündeme geldi.

Peki gerçekte olan neydi?

Neden herkes TRUMP'ın BEYAZ SARAY'a gelmesini, oturmasını bekliyordu? Ne değişmişti de herkes gözünü kulağını Donald Trump'a çevirmişti...

Açalım. Anlayıp ilerleyelim...

Amerikan tarihinde petrol ve çelik önemliydi.

Devletin omurgasında bu işi yapanlar önemli yer alıyordu.

Sonra gelen dünya savaşları ve ATOM BOMBASI silah endüstrisini daha da büyüttü. Artık KÜRESEL kararlarda PETROLCÜLER-SİLAHÇILAR söz hakkını ellerinde tutuyorlardı.

Kimyayı da yanlarında görmek gerekirdi. Özellikle OBAMA döneminden sonra DÜNYADA EGEMENLİK alanları kayıyor, yer değiştiriyordu.

ESKİ BARONLARA yenileri katılıyor ve KOMUTA ETMEK istiyorlardı.

Elleri de güçlüydü. Bunlar TEKNOLOJİ devleriydi.

İsimlere, şirketlere, büyüklüklerine girmeye gerek yok. Bunlar Trump'ı ilk döneminde sarsan, erozyona uğratan odaklardı.

Hatırlayın Amerikan Başkanı TWITTER'dan atılıyordu.

Sosyal medya ambargosu yiyordu. Şaka gibi ancak durum böyleydi...

Konunun anlaşılması için geçtiğimiz YAZ olanlara bakmak gerekecekti.

KRİTİK AY, TEMMUZ'du...

Daha önce de yazdığım önemli ve gizemli isim Peter Thiel sahne alacaktı.

PAYPAL'ın kurucusu FACEBOOK'un akıl hocası yatırımcısı Peter Thiel ve himayesindeki David Sacks ve efsanevi isimler Marc Andreessen ile Ben Horowitz, Temmuz ayında Trump'ı benimsediklerin duyurdu. Peter Thiel, CIA'nın altın çocuğuydu.

Pek çok TEKNOLOJİ DEVİNİ kontrol eden, yöneten beyindi. Bir de önde görülen etkileyici bir isim daha vardı. ELON MUSK...

Trump'ın seçimleri kazanacağı TEMMUZ ayında belli oldu.. O tarihte önemli olaylar peş peşe geliyordu.

Hem Amerika'yı hem dünyayı etkileyecek hamleler yapılıyordu...

Donald Trump, 13 Temmuz günü seçim mitingleri kapsamında Pensilvanya'ya gidiyordu. Yine coşkulu, yine hedef gözeten bir konuşma yapıyordu.

Bu arada kameraların aralıksız görüntü aktardığı yayında silah sesleri duyuldu.

Kimse ne olduğunu anlayamadı.

Kurşun sesleri duyuluyor, panik başlıyor, Trump da kulağından yaralanıyordu.

Kaos büyüktü. Koruma ordusu Trump'ın etrafını sarsa da o YUMRUĞUNU HAVAYA KALDIRIP MEYDAN okumaya devam ediyordu...

ETKİLEYİCİYDİ... NET...

Saldırgan 20 yaşında bir isimdi. Kim olduğunun da önemi yoktu.

Görevliydi. Peki o saldırıyı nasıl anlayacaktık?

Kritik nokta burasıydı. Anlamak için sonuçlarına bakmak yeterli gibi duruyordu.

Trump saldırıya uğradıktan sonra BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK İSMİ İLAN EDİYORDU. ETMEK ZORUNDA KALIYORDU! JD VANCE...

VANCE ismi ilan edildikten sonra Peter Thiel de David Sacks, Marc Andreessen ve Ben Horowitz ile TRUMP'a destek olduklarını ilan ediyorlardı. VANCE bir önceki seçimde TRUMP'a saydıran bir isimdi. Şimdi ise BAŞKAN YARDIMCISI olarak yürüyüşe geçiyordu.

Bu kararla birlikte SİLİKON VADİSİ'nin baronları, KRİPTO PARA ve uzay çalışmaları uçacaktı!

2016'da Hillbilly Elegy'yi yazdıktan sonra yükselişe geçen Vance, önce SİLİKON VADİSİ'ne sonra da BEYAZ SARAY'a ilerliyordu.

Arkasında kocaman bir yapı vardı. Trump da bunlara sırtını dayamış geliyordu. Asıl değişen buydu. Koyu Hıristiyan olan EVANJELİST olduğu bilinen eski Başkan yardımcısı Mike Pence bile "Trump'a oy yok" diyordu. Biden ise "Vance, Trump'dan daha kötü" diyordu. Siyasi çizgilerini anlatmak için. Asıl ikinci önemli nokta Biden ile ilgiliydi. VANCE ilan edildikten sonra SİLİKON VADİSİ TRUMP'çı oluyor iki gün sonra da Biden ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİNİ duyuruyordu...

Ben Horowitz gibi KAMALA HARRIS'e yakın olan isimler bile HATIR İÇİN demokratlara para yardımı yapsa da GÜÇLERİNİ TRUMP'ın yanına yığıyorlardı... BU yeni bir anlaşma, yeni bir kontrat, yeni bir ittifaktı... Uzaydaki 100 uydudan 60'ının sahibi olan Elon Musk, BAKAN olarak kabinede görev alacaktı. Savaş sanayinden finans dünyasına kadar uzanan eksen ellerinin altında olacaktı. Merkel bile durumu "Endişe verici" görüyordu.

Trump'ın gelmesi için kulağına isabet eden kurşuna ve sonrasında VANCE'ı BAŞKAN YARDIMCISI ilan etmesine ihtiyaç vardı.

Bunlar oldu. Saflar netleşti. SİLAH-ÇELİK-KİMYA gibi dev sektörler geleceği şekillendirenin DİJİTAL TEKNOLOJİ

DEVLERİ olacağını kabul etti. BÜYÜK ORTAKLIK KURULDU. Trump 2016'ya göre 100 kez daha güçlüydü.

İşte bu GİZLİ İTTİFAK Trump'ı büyük güç olarak BEYAZ SARAY'a taşıyordu.

Bu nedenle Putin de Zelensky de Netanyahu da Macron da Pezeşkiyan da Cinping de Erdoğan da YENİ BAŞKANI bekliyordu.

Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesi DERİN AMERİKA'nın kararıydı.

Kendi içlerinde BİRLİĞİ sağlayıp geliyorlardı.

KÜRESEL AYAĞI her zamankinden daha fazla ağır ve yoğundu! Savaşlar da barışlar da keskin olacaktı...

Yeryüzü iktidarını Gökyüzü ile birleştirip geleceklerdi...

Sonuçlarda MUSK etkisi görülecekti. Ortadoğu'da bu hesaba dahildi...

İsrail eskisinden daha güçlü olarak sahneye itilecekti.