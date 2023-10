SIK sık not düştüğüm gibi büyük sürprizler olmaya devam ediyor. Bu başlangıç hatta. Gazze'de Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırı İSRAİL'i şoke etti. Ne MOSSAD'ın ne CIA'nın ne MI6'in haberi var. Açıklamalar böyle.

İnanırsanız tabii... Herkes gibi ben de olan biteni izliyorum. Gelin biz başka kanaldan seyahat edelim. Olan biten bambaşka çünkü!

Daha önce de benzerlerini gördüğümüz bir SALDIRI yaşandı. Bu kez daha kapsamlı ve etkiliydi! Anında herkes KİM HAKLI KİM HAKSIZ'ı sorgulamaya yöneldi. Böyle olurdu.

Biri suçlu ilan edilecekti. Kanayan bir yara olduğu için bu konuda hangi devletin hangi açıklamayı yapacağı da belliydi. Burada sürpriz olmazdı. Biz bunun dışına çıkalım...

GAZZE-FİLİSTİN-İSRAİL ana özne gibi görünse de konunun bunlarla ilgisi yoktu. Uzun bir mesele olsa da kısa cümlelerle, başlıklarla gidelim... Genel gidişatı okumaya çalışalım...

Biraz geriye dönelim. Somali'li korsanlara GİDELİM. Bir ara modaydı. Pek çok gemiye el koyuyorlardı. Terör estiriyorlardı.

Baskın yaptıkları gemiler garip bir şekilde ÇİN'e gidenlerdi. Petrol de taşıyan gıda da taşıyan baskın yiyordu.

Bunun üzerine İNGİLTERE'de bir kanadın akıl vermesiyle CİNPİNG İPEK YOLU PROJESİ'Nİ hayata geçirmek için start verdi. Söylenmese de CIA'nın yönettiği korsanlardan KARAYI, ORTA ASYA'yı kullanarak kurtulacaklardı...

Nihai amaç ABD'yi yaralamak mümkünse bitirmekti. İPEK YOLU buydu. 65 ülke işin içindeydi.

Washington'a meydan okunuyordu.

Başka bir açıklaması yoktu. Aslında bu SAVAŞ ilanıydı... Safların netleşmesi gerekiyordu. ABD düğmeye bastı. Göreve gelir gelmez "PESCO" diye tutturan ve AVRUPA ORDUSU isteyen Macron ana hedefti! Bu ordu kime karşıydı?

Söylenmiyordu ancak ABD'ye karşı olacağını bilmeyen yoktu. Gerilim başladı. Türkiye'de hemen hemen herkesin hata yaptığı önerme hayata geçti! Binlerce kez yazdım, söyledim!

ABD ile RUSYA büyük İTTİFAK içindeydi. Rusya'ya yeni rol verildi.

UKRAYNA, görev emrinin adıydı.

Öncesinde ABD gitti KUZEY AKIM BORU HATLARINI patlattı. Kimse bir laf edebildi mi? Hayır. Patlattılar.

Rusya savaşı büyüttü. AVRUPA ORDUSU kurmak için yola çıkan MACRON dahil tüm AB kendini ABD'nin kollarında buldu. Amerika Birleşik Devletleri AVRUPA'yı Çin'den ayırmakla kalmıyor, kendine bağımlı hale getiriyordu. İngiltere ABD'ye yakın dursa da içindeki bir KOLLA, ÇİN ile devam ediyordu.

Burada kilit ülke Rusya'ydı!

Rusya'ya iyi bakmak şarttı.

Nüfusunun yüzde 70'ine yakını, AVRUPA sınırlarında yaşıyordu.

Yani topraklarının 6'da birinde.

Doğu'da yaşayan yoktu. ANCAK ORDUSUNUN yüzde 70'i ise DOĞU'daydı. Yani ÇİN'e karşı hazırda bekliyordu. Bu nedenle "Rusya ile Çin aynı ittifakta olamaz" diye yıllardır yazıyorum.

Siz bakmayın BRICS masallarına.

Hikaye onlar. ABD, AVRUPA'yı Rusya'nın yardımıyla aldı. Mükafatını verdi. Yetmedi AFRİKA'ya indi.

Operasyonlar KARA KITADA devam etti. FRANSA orada da kaybediyordu. AB çaresiz bırakılıyordu! Fransa'nın 60 yıldır sömürdüğü bütün ülkeler bir bir elinden kayıyordu. Kendiliğinden mi oluyordu bu işler!

ABD sonra EGE'ye, AKDENİZ'e indi. Bizim etrafımızı da çevirdi. Çok sayıda yeni üs inşa etti. Ege adaları silahla dolup taştı. Suriye'de KÜRT DEVLETİ için ivmeyi hızlandırdı.

Ancak ilk amaçları ÇİN'i kontrol etmekti. Çin, UKRAYNA'da Belçika büyüklüğünde toprak alıyor BUĞDAY yetiştiriyordu. GİTTİ!

Bir de çok konuşulmaz ancak ÇİN'in karnını doyuran ABD'ydi.

Milyonlarca ton SOYA ve MISIR satıyordu. Çin'in midesini düşünen ABD, DONANMASIYLA da TÜM DENİZLERİ öyle ya da böyle kontrol ediyordu. İsterse BASRA'YI kilitleyip dünya petrol trafiğini bitirir miydi?

Çin'i enerjisiz karanlıkta bırakır mıydı?

Kolaylıkla! Yani PENTAGON Çin'in hem enerjisini hem de midesine ineni kontrol ediyordu. BÜYÜK OLMAK için bu ikisiyle meseleyi çözmen

gerekiyordu! Çin eksikti. Bir de en büyük pazarları AB ile ABD'ydi.

İkisi de karşısındaydı. Güney Kore- Avustralya-Japonya ve diğer ülkeler de bu zincire dahildi.

Çin içeride başta UYGUR MESELESİ olmak üzere kaşınmaya hazır sorunlarla da baş başaydı. Eller tetiğe gittiği an ok aydan çıkacaktı. Durum onu göstermekteydi. Bir de HİNDİSTAN gerçeği vardı. ABD yıllar önce start verdiği DELHİ PROJESİYLE 1.4 milyar insanı ÇİN'in karşısına dikmeye hazırdı. Çok yazdığım ÇİP meselesi ise hayati önemdeydi. Biden gelir gelmez SAVAŞ ANINDA GÜVENDE OLSUN diye INTEL'e bu görevi veriyor, TAYVAN'daki ABD'liler ülkelerine dönüyordu.

Tabelada TAYVAN yazsa da ÇİP'in patronu ABD'ydi! ÇİP kesinlikle ABD'nin tekelindeydi. ENERJİ- GIDA-ÇİP...

Devam...

Çin ve arkasındaki akıl PRİGOJİN hamlesiyle Putin'i devirip RUSYA'nın nükleer gücü elinde tutan MOSKOVA'yı ABD'nin yanından koparıp almak istedi. Hayati bir hamleydi. Prİgojin bu hamlenin karşılığında ÖLÜMLE tanışıyordu.

KÜRESEL gidişata müdahalenin bedelini hayatıyla ödedi. Putin bile suikastı sonradan öğreniyordu!

Uzaktan bakınca bile bitti gitti batıyor denen ABD'nin ÇİN'i adım adım kuşattığını görüyorduk.

ÜÇ yıl önce ayrıntılarıyla yazmıştım! Herkes izlerken detayları sizlerle paylaşmıştım. 2020'de Çin'in İsrail büyükelçisi Du Wei, İsrail'in Başkenti Tel Aviv şehir merkezinin dışında yer alan evinde öldürülüyordu.

Herzliya'daki evinde ölü bulunan Du Wei'nin yanında kimsenin olmadığı açıklanırken, MIKE POMPEO TEL AVİV'e iniyordu. Yahudiler'i İsrail'i "MÜSLÜMANLAR'LA ÇATIŞSIN" diye BATI'nın yerine öfkeyi kucaklasın diye hayatta tutanlar, Çin ile aradaki mesafeyi kapatan İSRAİL'e uyarı veriyordu.

Ancak NETANYAHU durmuyordu.

ABD ile ilişkileri bitirmese de ÇİN'e yaklaşmayı sürdürüyordu. Geçtiğimiz haftalarda Çin'in Tel Aviv'deki Büyükelçisi Cai Run, Netanyahu'yu ziyaret ederek ÇİN LİDERİ Şİ CİNPİNG'in kitabını takdim ediyordu.

Netanyahu'nun Pekin ile ilişkilerindeki ivmenin, Washington'la Tel Aviv yönetimi arasında soğuk rüzgarların estiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyordu. YARGI reformu nedeniyle İSRAİLLİLER aylardır sokaklardaydı. Netanyahu'yu protesto ediyorlardı. Başbakan Netanyahu ve eşi Sara, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülke geneline yayılan kitlesel protestoların arkasında ABD'nin olduğunu ileri süren oğulları Yair'i, SOSYAL MEDYADA durdurmaya çabalıyordu! Yair, ısrarla "Olanların arkasında ABD var" diyordu.

Hamas da saldırsa İsrail de saldırsa konu bölgenin tamamen dışındaydı. ARAP DEVLETLERİNİ defalarca yenen perişan eden İSRAİL'in, HAMAS'a karşı böylesine aciz duruma düşmesinde acaba üçüncü bir ele bakılmalıydı!

Konu derin ve hassas! Hiçbir örgüt BÜYÜK DEVLETLERİN GÜCÜNÜ DESTEĞİNİ almadan SANSASYONEL OPERASYON yapamaz! NET... Olayın birkaç yönü var! Ben bugün bir yönüne işaret etmek istiyorum. OKLAR ÇİN'i gösteriyor. Ve tansiyon tırmanırsa SAVAŞ TAMTAMLARI çalmaya devam ederse sonucu belirleyecek adam da ELON MUSK olacaktı!

GÖKYÜZÜNDEN...

Bu gidişatı durdurmak için Çin'in bir adım atması gerekiyordu.

CİNPİNG'in emekli olması dışında bir seçenek görünmüyordu.

POLİTBÜRODA bunu isteyenler vardı, olacaktı. Peki bu gerçekleşir mi? Bilemem. Kalırsa tansiyonun tırmanacağı garanti. Nereye kadar gider sorusunun cevabı ise çok tehlikeli...

Durum bu... İsrail HAMAS gerginliği petrol fiyatlarını çıkmasına yardım edecek ve BÜYÜK SAVAŞ halinde parayı ARAPLAR ödeyecekti. ABD'nin borçlarından kurtulma meselesi de başka bir yazının konusuydu...

Olan bitene sloganlarla değil AKILLA bakın... AKLI BAŞINDA OLMAYANLARIN YAŞAMA ŞANSI GİDEREK AZALIYORDU ÇÜNKÜ...