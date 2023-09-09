GÜCÜ elinde tutan DEVLET ÇEKİRDEĞİ ya da BÜYÜK ELİTLER istihbarat örgütlerini yönetirler. Mesela CIA Başkanı'nın kendi oluşturduğu bir ROTA yoktur.

ABD'nin çıkarları için "yukarıda" belirlenen stratejiler dahilinde çalışır.

Onun dışına çıkamaz. Pek çok örnek vardır böyle...

Son dönemde sık sık Jeffrey Epstein yazdım. Sonra dünyada üne kavuştu.

Türkiye de tanıdı. Epstein'ın YUKARIDAKİLERLE ilişkisi, ölümü, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in yürüyüşü, Trump DOSYASI'nın hazırlanması, işin içine giren İngiliz İstihbaratı MI6'in önemli adamları Christopher Steele üzerinden operasyonu büyütmesi, Putin'e kadar giden yolun açılması, Wagner'in sahne alması, isyana kalkışması Prigojin'in adamlarıyla Kremlin'e yürümesi, sonra durması ve ortadan kaldırılması... Çok şey yaşandı. Yaşanmakta.

Peki neler oluyordu? Aslında kim kiminle savaşıyordu?

Wagner içinde iki önemli isim vardı! Biri herkesin ismini artık bildiği Prigojin diğeri ise ölümünden sonra bile SIRRINI koruyan Dmitry V. Utkin'di. Wagner isyana kalkışıyor, Rusya karışıyor, Putin bir şekilde kalkışmayı durduruyordu. Aradan bir süre geçiyor ve 23 Temmuz'da içinde Prigojin ve Utkin'in de olduğu uçak Tver yakınlarında düşüyordu. Uçakta Prigojin ve Utkin'le birlikte Valeri Çekalov, Yevgeni Makaryan, Sergey Propustin, Aleksandır Totmin, Nikolay Matuseyev, pilotlar Aleksey Levşin ve Rüstem Karimov ile kabin görevlisi Kristina Raspopova da hayatını kaybetmişti.

Asbest kasabasında doğan Utkin, 18 yaşında orduya katıldı. 1988 ile 2008 yılları arasında Rusya'nın askeri istihbaratında görev yaptı. Aslında önemli bir istihbaratçıydı yani...

Ordudan ne zaman ayrıldığını ise bilen yok!

Ancak RUSYA sınırlarına çıkan bir iz bulunuyordu!

2013 yılında Hong Kong merkezli gizemli bir özel askeri şirket tarafından istihdam edildiği anlaşılıyordu. Pek çok yerde savaştığı söyleniyordu.

Wagner ilk olarak KIRIM'da ortaya çıkıyordu. Adı böyle duyuluyordu. Kuruluşa ismini veren UTKİN ise ALMAN BESTECİ WAGNER'den esinleniyordu. İddialar böyleydi. HİTLER'in de çok sevdiği WAGNER ikisinin ortak noktası oluyordu... Wagner'in gerçek patronu olduğu düşünülse de iz bulunamıyordu.

Prigojin gibi video çekip yayınlayan biri değildi.

Savaştaki rolü, UKRAYNA İSTİHBARATI'NIN kendisini Albay Oleg Ivannikov ve Tümgeneral Evgeny Nikiforov ile yaptığı konuşmayı yakalamasıyla ortaya çıkıyordu. Utkin'in mevcut az sayıdaki fotoğraflarından birinde, vücudunda Nazi kartalı ve SS sembolü dövmeleri görülmekteydi...

Gariptir Putin daha dün UKRAYNA'da NAZİLER'LE savaştıklarını söylüyordu!

Prigojin ve Utkin uçak kazasıyla ortadan kaldırılınca herkes "KİM YAPTI?" sorusuna cevap arıyordu.

Bulmak kolay değildi. Ancak yine de önemli izler vardı...

Açalım...

Trump 2016'da seçimi kazanınca taşlar yerinden oynadı. Bir güç buna şiddetle karşıydı. ABD ile RUSYA'nın karşı karşıya gelmesini istiyor gibiydi. "Seçimlere Rusya müdahale etti" iddiasıyla ortalık karıştı. Yüzlerce isim işinden oldu. ABD huzursuz günler geçirdi. Trump o gün bugündür DAVALARLA savaşmakta...

Bu DOSYA'nın arkasında yani TRUMP'a saldırı başlatan isim İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'in RUSYA

MASASI ŞEFİ

Christopher Steele'di...

Steele çok önemli iddialar öne sürüyordu.

ABD Başkanı Trump'ın çok özel görüntülerinin Rus İstihbaratı'nın elinde olduğunu ve kolayca yönetileceğini ileri sürüyordu. Bu fısıltı el altından FBI'a gitti. CIA de devredeydi. ABD'den gelen bir ajanla AVRUPA'da bir büyük şehirde ilk buluşma gerçekleşti. Ve DOSYA'nın temeli atıldı. Sonra İngiliz DEVLETİ'nden aldığı izinle RESMİ görüşmelere başlandı.

Tüm bilgiler ABD'ye aktarıldı.

Haliyle orada Trump'a karşı bir saldırı gerçekleşti. Başkanlığı kaybetse de hala davalarla uğraşan, evi basılan, hayatı izlenen ve sabıkalı hale getirilen bir BAŞKAN profili oluşuyordu.

STEELE Londra'da zehirlenerek öldürülen eski KGB ajanı Alexander Litvinenko dosyasını takip eden AJANDI. MASANIN BAŞINDAKİ İSİMDİ.

Steele, Trump'la ilgili iddialarını Moskova'daki Ritz-Carlton Oteli'nin "Kral dairesinde" yaşananlara dayandırıyordu.

Aslında bu olaydan sonra Jeffrey Epsstein Dosyası AÇILIYOR VE BURADA ÇOK

KİMSENİN ANLAMADIĞI

İSTİHBARAT SAVAŞLARI

HIZ KAZANIYORDU.

Steele daha sonra Biden gelince özel bir ikinci dosya hazırladı. Onu da teslim etti.

Steele 2 yıl önce konuşuyor ve önemli noktaların altını çiziyordu. Ünlü MI6 Ajanı "Rus hükümetinin tepesindeki çok kişi kendilerini Britanya ile savaşta kabul ediyorlar. Çok ciddi kişiler Britanya'yı düşman olarak görüyor. Bir şey bize fayda sağlıyorsa onların zararınadır, diye düşünüyorlar. Onlara fayda sağlayan bir şey de bizim zararımıza..." diyordu.

Önemli olayların kavşağında yer alan Christopher Steele, Prigojin'in ölümünden sonra da ortaya çıktı. Buralarda pek kimse bakmadı ancak ilginç bir konunun altını çizdi!

Steele "Prigojin bir süre önce RUSYA iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir kontrat yaptı. Bu bilgi bize geldi. Bu nedenle Prigojin'in Putin tarafından öldürülme ihtimali zayıf. Ancak Devlet kadar güçlü birinin intikam alma ihtimali güçlü..." dedi.

Akla ilk gelen şuydu!

Acaba Putin isyana kalkışan PRİGOJİN'i kendi tarafına çekti de bunu bilen ve İNGİLTERE 'ye yakın güç mü tasfiyeyi başlattı. Uçakta ALMANLAR'a yakın olduğu ileri sürülen UTKİN de vardı!

Prigojin ve komuta kademesi ölünce ortadan kalkınca İNGİLTERE WAGNER'i terör örgütü olarak kabul ediyordu. Ve sanki bütün SIR'lar MI6'in ünlü ismi Steele'de toplanıyordu...

Prigojin'in ölmeden önce AFRİKA'da RUSYA lehine önemli adımlar attığı da iddialar arasındaydı...

İşin bir ucu da DARBELERLE sarsılan AFRİKA'ya uzanmaktaydı...

Birbirine uzak varsayılan konular nasıl da aynı paydada buluşuyordu... Bu buluşmaları daha çok görecektik...

Bilmemiz gereken hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı gerçeğiydi!