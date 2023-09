DİLERSENİZ dün kaldığımız yerden İSTİHBARAT OPERASYONLARINDAN ve kadınlardan gidelim. Sanırım yine büyük çoğunluk benim gibi düşünmüyor ancak AFRİKA'da AB'ye özellikle FRANSA'ya karşı muazzam bir saldırı var.

Görünen o ki Macron ve DERİN FRANSA bunu püskürtmekte oldukça zorlanmakta. Uzaktan baktığınızda bile stratejik olarak ALMANYA'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya dalmasıyla enerji krizi yaşadığını ve yükselen fiyatlarla sarsıldığını görürsünüz. Aynı şekilde bundan en az etkilenecek olan Fransa'nın da en güçlü olduğu Afrika'da budandığını çıplak gözle bile izleyebilirsiniz. 3 yılda 7 darbenin başka bir izahı da yok.

Açalım... Ve iki kadına bakarak gidelim...

Devrilen lider Ali Bongo'nun ABD'li Inge ile evliliği sır değildi.

Kaliforniya'da bir partide tanıştıktan sonra çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Inge "uçağa binemedi aşık oldu" diye açıklıyordu bunu... Çift 1994 yılında Madrid'de evlenene kadar Kaliforniya, Paris ve Gabon'daki buluşmalarla dünya çapında fırtına gibi bir aşk yaşadı.

Inge çok kez GABON'a gelip gitse de oradaki sefalete alışamıyordu. "Zenginlerin hepsi BONGO diğerleri ise halk'tı" diyecekti daha sonra... ABD'li kadın "Sabah uyanıyorlar ve ne alacaklarına karar veriyorlar. 747'ler kiralayıp dolduruyorlar. Herkese bir zarf veriliyor ve siz de arabanızı ve istediğiniz her şeyi satın alabiliyorsunuz.

Porsche filoları vardı...

Ev istiyordum 25 milyon dolar havale çıkartıyorlardı" sözleriyle durumu özetliyordu.

Baba Ömer Bongo hayatta olduğu için devreye giriyor ve Inge ile yollarını ayırmasını söylüyordu. Daha önceden AİLENİN tanıdığı isim olan Sylvia Valentin sahne alıyordu... Sanırım dengeyi bilen BABA Paris'in bastırması sonucu oğluna yol gösteriyor ve stratejik bir evlilik hazırlıyordu.

"Sylvia Valentin'in, Fransız istihbaratından olma ihtimali neydi?" diye sorsak sanırım hepimiz "ÇOK YÜKSEK" diye cevap veririz...

Sylvia Valentin, 28 Ocak 2019'da ölen Edouard Valentin'in de kızıdır. Baba bilinen bir isimdi. Omnium Gabonais d'Assurances et de Réassurances yani OGAR, (Gabon Sigorta ve Reasürans) adlı grubun başında bulunuyordu.

Sylvia Paris'te doğdu ama ebeveynlerinin işleri nedeniyle kardeşleriyle birlikte Kamerun'da büyüdü.

Slyvia, Gabon lideriyle evlenecekti. Ancak garip olan annesi yani Edouard Valentin'in eşi Evelyne Valentin'in de BAŞKAN'ın ÖZEL KALEMİ olmasıydı!

Slyvia Immaculate Conception Institution'da akademik ve Hıristiyan eğitimi aldı. Paris'te ise kurumsal yönetim alanında ileri düzeyde eğitildi!

GABON'a döndü!

EVLİLİK BÖYLE adımlarla geldi yani...

Devam...

Ali Bongo, ülkeyi 40 yıldan fazla yöneten babası Ömer Bongo Ondimba'nın ölümünün ardından 2009'da göreve geldi. Mali, Burkina Faso, Gine ve Nijer'in ardından Gabon, Afrika'da son yıllarda askeri darbe gerçekleşen son Fransız sömürgesi ülke oldu.

Darbenin ardından konutundan bir video paylaşan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Mesela EŞİ neredeydi? Bilmiyordu!

Ali Bongo MÜSLÜMAN da olsa MASON LOCASINDA ÜST DÜZEY BİR İSİMDİ.

Futbola bağlılığı sır değildi.

Alain Bernard Bongo ismiyle doğan Gabon lideri, MÜSLÜMAN olduktan sonra ALİ ismini alacaktı.

Babası tarafından adım adım cumhurbaşkanlığına hazırlanan ALİ BONGO felç geçirse de görevini bırakmıyordu...

Darbede öne çıkan isim ise ilginç bir karakterdi.

Brice Oligui Nguema...

Gabon Cumhuriyet Muhafızları'nın Komutanı...

Çok yetenekliydi. Ordu içinde büyüdü. Ailenin içindendi. 2009'da Ali Bongo'nun göreve gelmesinin ardından Fas ve Senegal'deki diplomatik görevlerde bulundu. İyi asker olmasından çok kendisini öne çıkaran AİLENİN PARASINA hakim olmasıydı. Bongo ailesinin yurtdışındaki varlıklarını yöneten isim Ngeuma'ydı.

Zamanla o da çok varlıklı biri haline gelmişti. Ngeuma aynı zamanda Ali Bongo'nun akrabasıydı. Kuzeniydi!

1960'a kadar Fransa sömürgesi olan ülke o tarihten bu yana sadece üç cumhurbaşkanı tarafından yönetildi.

Ömer Bongo döneminde PARİS'le çok yakın ilişkiler kuruldu. Fransız şirketlerine tanınan ayrıcalıklar karşılığında siyasi ve askeri destek alındı. Paris yönetimi ALİ BONGO ile devam etmek istemiyordu. Bu nedenle Paris'te küçük bir kısmı 900 milyon dolar eden varlıkları için soruşturma başlatıldı. Eşi Slyvia Valentin, Paris'in kalbinden geliyordu ancak MASON EŞİ ise giderek İNGİLİZLER'e yaklaşıyordu. Çatışma ve darbe kaçınılmazdı.

AUKUS'la önü kesilen Fransa, AFRİKA'daki darbelerle biçiliyordu.

GABON kötü giden seriyi durdurmak için Paris'in bir hamlesi gibi durmaktaydı.

En çok merak edilen ve belki cevabı hiç bilinmeyecek olan da "Ali Bongo'nun eşinin bir görevi var mıydı?" sorusu olacaktı!

Türkiye YÜZYILI sözünü çok kimse anlamasa da KÜRESEL DEĞİŞİMDEN BİZE DÜŞEN PAY işaret edilmekteydi. AVRASYA da AFRİKA da AVRUPA da değişecekti. Değişiyordu.

Olan biten her olay Türkiye'nin etrafında cereyan etmekteydi. Birinci ve İkinci dünya savaşı ile dağıtılan roller, yeni dönemde geri alınacak ve tekrar yeni sahiplerine sunulacaktı. Hem YEREL'e hem KÜRESEL'e buradan bakmakta fayda vardı... Ülkenin gittiği yeri görmek açısından değerli olan buydu...