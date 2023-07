BAYRAMLA birlikte dünyada manşet olan WAGNER isyanıydı. Putin de Kremlin de Rus Ordusu da bu adımla resmen sarsıldı. Hiç beklemedikleri bir anda SORUNU kendi içlerinde buldular. Tansiyon sonra düştü. Konu DERİN DONDURUCUYA konuldu.

Peki o günlerde ne oldu? Şimdi ne olmakta? Kim ne istemekteydi?

Gelin bugün bu soruların peşine düşüp cevap arayalım...

Biraz geri gitmekte fayda var!

Türkiye'nin de birinci derecede dahil olduğu LİBYA krizinde gizli manşetlerde daima WAGNER vardı.

O dönemlerde de çok konuşuluyordu. Hafter'in katıldığı toplantılarda ALMANYA-RUSYA eksenli yürüyordu. Hafter'in toplantıları terk edip kaçtığı da vardı. Moskova'dan böyle uzaklaştığı SIR da değildi.

Ateşkesi kabul etmeyip soluğu Berlin'de alıyordu... O günlerde yazmıştım... Türkiye Trablus hükümetine destek veriyor WAGNER meselesi bu nedenle burada da çok konuşuluyordu.

Neyse...

O günlerde Putin, Almanya'nın o dönem BAŞBAKANI olan Merkel'le bir basın toplantısı düzenliyordu.

Haliyle gelecek sorulardan biri de WAGNER'di. Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine gelen soruya şöyle cevap veriyordu:

Orada savaşan Rus vatandaşları varsa bile, Rusya hükümetinin çıkarlarını temsil etmiyorlar. Ve paralarını Rus hükümetinden almıyorlar. Her savaşta paralı askerler vardır...

Wagner'in HAFTER'in yanında savaştığı silah ve mühimmat sağladığı iddiası ilk olarak TRABLUS hükümeti tarafından dile getirildi. Sonra Türkiye de bu konudaki rahatsızlığını ortaya koydu.

Bazı kaynaklara göre Libya'da 2 bin paralı WAGNER askeri vardı. Putin'e göre ise PARAYI aldıkları yer Moskova değildi.

Zaten LİBYA MESELESİ, BERLİN-MOSKOVA arasında çözüm arayan bir düğümdü! Son tahlilde Wagner GÜNEY AVRUPA için değerli olan ENERJİ KANALINI bir şekilde ele geçirmek ve korumak istiyordu.

Wagner'i AFRİKA'da görmeye başladık. Tesadüf bu ya yine enerji kuyularının başında değerli madenlerin hemen yanındaydılar! Afrika'da adından söz ettiren bu PARALI, GİZLİ VE DERİN YAPI en son PUTİN'in karşısına dikildi. İsyan başlattı! Peki ne oluyordu?

Kim kimden ne istiyordu?

Hangi istihbarat örgütleri işin içindeydi? Satranç nasıl oynanıyordu?

Son sahnede önde olan öne çıkan isim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Evgeni Prigozhin'di.

Wagner'in sahibi olduğu söylenen isim yani. Sahip olduğu catering şirketiyle Rusya Devlet Başkanlığı'nın yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı için "Kremlin'in aşçısı" lakabıyla bilinen Prigozhin, gizemli bir iş adamı. Hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Birkaç satırı geçecek bilgi bulmak zordur.

Olanların da bir kısmı gerçeği yansıtmaz.

Putin döneminde çok kazandı. İhaleler aldı. Catering firmasının yanı sıra restoranı, medya ajansları ve petrol ile madencilik şirketleri sahibi de oldu.

Evgeni Prigozhin'in adı, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili ABD'de açılan soruşturmaya da karıştı. Prigozhin, "trol fabrikaları" nedeniyle 2018'de ABD'de yaptırım listesine de alındı. Aynı isim UKRAYNA SAVAŞI'nda Moskova'nın yani Putin ve iki has adamı Şoygu ile GERASİMOV'un karşısına geçti. Videolar çekerek resmen saldırı başlattı. Yayımladığı bir videoda arka planda çok sayıda ölü Wagner savaşçısını gösterip "Bize cephane vermeyen pislik, onların bağırsaklarını cehennemde yiyeceksin!" diyordu. Başka bir videoda ise "Şoygu! Gerasimov! Cephane nerede? Wagner savaşçıları buraya gönüllü olarak geldiler ve siz ofislerinizde kendinizi şişmanlatın diye öldüler" diye isyan ediyordu. Haliyle tansiyon zamanla yükseliyor ve isyana dönüşüyordu. Olan biteni de yine HAİN damgası yiyen Evgeni Prigozhin açıklıyordu...

"Zelenskiy başkan olduğunda anlaşmalara hazırdı. Yapılması gereken tek şey, Olimpos Dağı'ndan inmek ve onunla müzakere etmekti. Ancak Kremlin bunu istemedi. 24 Şubat arifesinde olağanüstü bir şey olmadı. Ukrayna'ya operasyon başladığında, planlar istediğimiz gibi gidiyordu.

Kiev yakınlarına kadar hiçbir direnişle karşılaşmadık.

Çok kısa sürede Kiev'i alabilirdik, izin vermediler!

Savaş alanındaki başarısızlık görünüyorsa bunu Savunma Bakanı Sergei Şoygu'ya sormalısınız. Savaş ne içindi?

Şoygu'nun bir kahraman yıldız alması için savaş gerekiyordu...

Tabii Rusya'yı yöneten oligarşik klanın savaşı belli bölgelere yayması önemliydi.

Şoygu, halkı aldatıyordu.

Ukrayna tarafından çılgınca saldırganlık seviyeleri olduğu ve tüm NATO bloğuyla birlikte bize saldıracakları hikayesini uydurdu. Böyle bir karşılık yoktu. Ülkemizde hala kendi kendine tecrit var ve bu nedenle karar vericilerden hiçbiri ile yani askeri generallerle görüşemedik ve savaşın nasıl kazanılacağını tartışmadık. Wagner'in etkisi artınca, Şoygu bize cephane yardımını azalttı. Savaşın amacı ilerlemektir. Bizim ilerlememizi engellemeye çalıştılar. Rusya'nın anlattıkları yalan. Ben neden Moskova'ya girmeye çalışayım ki!" Yani WAGNER KİEV'i alarak SAVAŞI bitirmek istiyordu. Bu onların patronlarının fikriydi. Oysa 24 Şubat'tan bu yana yazdığım gibi SAVAŞIN uzaması ve AVRUPA BİRLİĞİ'nin sarsılması, zayıflaması ve iddiasından vazgeçmesi gerekiyordu. Wagner, RUSYA dışından aldığı emirle KİEV'i düşürerek savaşı kısa sürede bitirmek gibi bir planın içindeydi. OYSA KÜRESEL ÇAPTA bu istenen bir şey değildi. ABD de Rusya da bunu istemiyordu. Bu nedenle yalan yanlış haberlerle savaş büyütülüyor diğer yandan da oyun bozucu kimliği ile ortalarda dolaşan WAGNER'e cephane verilmiyordu. Hatta resmen hedef yapılıyordu.

Rusya'nın operasyonuyla UKRAYNA ve Türkiye'ye uzanan HAT ile dünya resmen iki parçaya ayırılıyordu! DOĞU ile BATI arasında yeni sınır çiziliyordu. AVRASYA yeni KIRMIZI ALAN oluyordu.

Wagner de bunu bozmak istiyordu... Kurgusu yapılan bir büyük savaşı sonlandırmak için acele ediyordu. Yani boyundan büyük işlere kalkışıyordu...