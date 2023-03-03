SEÇİMLERE giderken dışarıdan pek kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Etrafta olup bitene odaklanıp NELER OLABİLECEĞİNİ anlamaya çalışmalıyız... 6'lı MASA'da Kemal Bey ne der, Meral Hanım nasıl karşılık verir bunu göreceğiz.

ADAY açıklanana kadar gelin ÇEVREMİZE bakalım.. GARİP OLAYLAR PEŞ PEŞE OLMAKTA ÇÜNKÜ....

Bakü'de bağımsız hareketler zirvesi başladı. 9 ÜLKE orada yer aldı. Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yeni dünya düzeni yeniden şekilleniyor. Soğuk savaş sonrası en büyük doğu-batı çatışması yaşanıyor. Fransa'nın sömürgeci yaklaşımının son bulması gerekiyor..." dedi.

Trump ile Başkan Erdoğan'ın da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da arası oldukça iyiydi. Biden için aynı şeyi söylemek zordu.

Biden, Trump'ı yenip BEYAZ SARAY'a geldikten bir süre sonra DEMOKRASİ ZİRVESİ düzenledi. Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev sahipliği yaptığı ZİRVE'ye Türkiye de Macaristan da davet edilmedi. 107 ülke orada bulunurken TÜRKİYE gibi büyük bir NATO üyesi yoktu. Angola, Gana gibi ülkeler yer alırken, Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de davet edilmemişti.

Yoktu! Biden kendi deyimiyle bir yana OTORITERLIĞI bir yana ise DEMOKRASİYİ koyuyordu. Tasnif de buna göre gerçekleşiyordu. Aslında dünyayı ikiye bölen ikiye ayıran KARŞI KAMP da bu noktada oluşturuluyordu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kurulan DÜNYA DENGESİNDE ise karşı tarafta KOMÜNİSTLER vardı!

Devam...

Her taşın altında olduğu iddia edilen ve otoriter yönetimlerle savaşının olduğunu açıklayan SOROS'a ve İsrail'e geçelim...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu BABASININ muhaliflerini hedef alan bir karikatürü sosyal medyada paylaşıyor ve ortalık ayağa kalkıyordu. Genç Netanyahu GIDA ZİNCİRİ isimli paylaşımıyla SOROS'u hedef alıyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama ile de Biden ile de arasını bir türlü düzeltemiyordu. Ancak Trump ile arasından su sızmıyordu.

Soros, Trump'la Bush'la Putin'le Erdoğan'la Modi ile mücadele ettiği gibi NETANYAHU ile de uğraşıyordu. DEPREMDEN dolayı pek fazla gündem olamıyor ancak İSRAİL'de yüzbinlerce insan haftalardır sokakta. Bizdeki GEZİ'den çok daha ötede büyük bir eylem içinde.... Netanyahu ve Likud Partisi 1 Kasım'da 6. kez göreve geldi. Oluşturduğu koalisyon İSRAİL tarihinin en sağcı yapısı olarak ilan edildi.

Filistin'i de Araplar'ı da reddeden bir yapı bu...

Neyse...

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri ülkeyi karıştırdı. Zaten Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip. İşte Netanyahu da Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını ilan etmişti. KAVGA da burada başlıyordu. Netanyahu'nun kendisine ait dosyaları kapatacağı söylentisinin yanı sıra YÜKSEK MAHKEMENİN içinin boşaltılması iç mesele gibi görünse de gerçekte yer alacağı EKSENLE ilgiliydi. İsrail ne tarafa düşecekti? Biden'ın karşıya koyduğu EKOL'ün yanına mı yoksa BATI'nın içine mi? Zaten bunun yansımalarını sokakları dolduran protestocuların tavırlarından da anlamak ve görmek mümkündü.

Protestocular zaman zaman Tel Aviv ile Kudüs arasındaki yoğun ana yolda trafiği durdurdu.

Birçoğu mavi beyaz İsrail bayrağını salladı. "Demokrasi" nidaları yükseldi ve "İsrail diktatörlük değil, İsrail Macaristan değil" sloganları attı. Macar lider, SOROS'un uzun zamandır hedefindeydi.

Soros'un okuttuğu Viktor Orban da yargı ile birlikte demokratik kurumları yıpratmakla suçlanmaktaydı.

İsrail karışıyor içinden SOROS'a kadar uzanan KÜRESEL bir kavga veriliyordu. Kavganın ritmi bu olunca Macaristan da Orban da payını alıyordu. Ancak OTORİTER olmakla suçlanan Orban gibi Modi gibi isimler SEÇİMLERLE geliyordu.

Yani HALK OY VERDİĞİ için yönetimdelerdi. Halk da mutlu olduğu için tekrar tekrar gelme başarısını gösteriyorlardı.

Belli ki Soros'un ya da Biden'ın tanımlarında bir sorun vardı!

Daha önce de yazmıştım.

Soros ABD Başkanı seçilen Trump için "Bir sahtekâr, dolandırıcı ve sözde diktatör" tanımlarını kullanıyordu. Bush için de "gerekirse tüm servetimi kaybederim. Ancak bu adam gitsin" diyordu. Şimdiki yeni hedefi de Hindistan lideri Narendra Damodardas MODİ'ydi. Putin'i zaten biliyorduk...

Azerbaycan lideri Aliyev "YENİ DÜNYA DÜZENİ" diyor ve SOROS'un diline karşı olanların bir ÇATI altında toplanacağının işaretini veriyordu. Fransa üzerinden de AVRUPA'nın karşılarında olduğunu ilan ediyordu. Soros'un AVRUPA'nın bütünlüğüne ne kadar önem verdiği de ortadaydı. İngiltere'nin AVRUPA BİRLİĞİ'nden ayrılmaması için gece gündüz çalışmış kampanyaya para yağdırmıştı...

Biden'ın İŞARET ettiği gibi Soros'un çalışmalarında görüldüğü gibi bir akıl bir el DÜNYAYI şimdi BAMBAŞKA bir modelle İKİYE BÖLÜYOR gibiydi. Eskiden yaşadığımız DOĞU-BATI çatışmasını dışında çok daha kapsamlı çok daha zor anlaşılır bir denge kuruluyordu. İsrail de Azerbaycan da Türkiye de buna göre yerini belli ediyordu.

Aylardır yazdıklarımı REUTERS de ANALİZ adı altında servis ediyordu...

Konu 6'lı MASA'ydı... Reuters "Eğer 6'lı MASA kazanırsa BATI'ya, AVRUPA'ya yakın olanlar kazanacaktı" diyordu... Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında demokrasiyi zayıflattığı vurgusu yapıyor ve "6'lı koalisyon kazanırsa Türkiye NATO'nun sağlam bir müttefiki olduğunu gösterecektir" diyordu. MASA kazanırsa Merkez Bankası'nın bağımsızlığından iklim değişikliğine kadar nasıl kararlar alınacağı açıklanıyordu...

ANALİZ aslında ERDOĞAN'nın kimlerle ne şekilde nasıl mücadele edeceğinin de işaretlerini veriyordu.

Ülkede yaşayan yetişkinler OY kullanacaktı ancak sonuçları KÜRESEL olacaktı. Türkiye böyle bir seçime gidiyordu.

Tansiyon kesinlikle artacaktı. 14 Mayıs'ta sandığa sadece Türkiye değil dünya da gelecekti...