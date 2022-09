Yalı meselesi

ÜÇ beş gün önceydi.

Ekrem İmamoğlu Boğaz'da kameraların karşısına geçerek YALILARLA ilgili konuşuyordu.

Kendilerine uygulanan bir KUŞATMA olduğundan söz ediyor ve "Son olarak belediyenin en değerli gayrimenkullerinden Hatice ve Fehime Sultan yalıları Hazine'ye devredilmek istendi. Mülk sahibi içeri alınmıyor, yargıda hüküm verilmiyor. Tam bir komedya..." diyerek tepkisini gösteriyordu.

Başkan İmamoğlu şehrin sıkıntılı anlarında yaptığı tatillerle anılsa da sık sık DIŞARISI ile de temas kurmaya özen gösteren bir siyasetçiydi.

Başkan seçildikten sonra tebrik etmeye ilk gelen İSTANBUL SERMAYESİNİN simge isimleri oluyordu.

Ancak hemen peşinden DIŞARIDAN önemli isimlerin de yolu SARAÇHANE'ye düşüyordu. Alman eski Cumhurbaşkanı Christan Wulff, Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel TEBRİK için geliyordu. Wulff, ALMANTÜRK dostluğuna vurgu yapıp "Her zaman Türkiye'nin yanındayız" diyordu. İmamoğlu da İstanbul üzerinden AVRUPA ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğu konusunda saptamalar yapıyordu.

AK PARTİ sonrası İSTANBUL yönetiminin el değiştirmesi bazı koordinatlarda mutlukla karşılanıyordu...

İmamoğlu'nun gelmesinden sonra özellikle muhalif kesimde büyük iştah belirdi. 2023 seçimleri için "İMAMOĞLU" diyenler çoktu. Ancak KARADENİZ gezisiyle başlayan tartışmalarda kendi mahallesi İMAMOĞLU'nu çizdi. Fazıl Say gibi isimler tepkilerini açıktan dile getirdi.

Bunu pek çok sanatçı da izledi. Ancak İmamoğlu geri adım atmadı. Bildiği yoldan giderek eleştirilen yakınlaşmalarına DEVAM etti.

Adaylığını açıklamasa da Kemal Bey de İMAMOĞLU'ndan rahatsızdı. Söylemiyordu.

Ancak hissettiriyordu. CHP lideri hükümete yüklenmek için ne zaman SOSYAL medyayı kullanmaya kalksa içeriden gol yiyordu.

"100 bin TL'lik odadan yayın yapıyor" sızıntısı gibi... Kemal Bey hem İmamoğlu için hem Mansur Yavaş için "Görevlerini yapsınlar. Belediyeler ile ilgilensinler" diyerek önlerini kapatıyor ve biraz da BAŞKANLARI küçültüyordu. 6'lı masaya isimlerinin hiç gelmediğini de ısrarla söylüyordu...

Neyse...

İşte bu iklimde YALI MESELESİ bir anda BAZI KÜÇÜK ANCAK ETKİLİ NÜFUSUN GİZLİ GÜNDEMİ OLDU!

İmamoğlu, Hatice ve Fehime Sultan yalılarının ellerinden alınmak istediğini haykırdı. Mesele sadece İKİ YALI MIYDI? Yalıların taşıdığı fakat sıradan insanların görmediği başka bir anlamı var mıydı? İKİ YALI mesele haline gelince İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makamında ziyaret etti.

Kırmızı halıyla karşılanan Akşener görüşmeye ilişkin şunları söylüyordu: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla çok görüştük çeşitli vesilelerle. Ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, 'Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır' dedik.

Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Ve biliyorum ki YALILAR gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var, çıkarılan zorluklar var.

İstanbul'a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk.

Bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum..." 6'lı masanın Başkan Erdoğan'a karşı bir AVRUPA dayanışması olduğunu daha önce de yazdım. SIR da değil zaten. 6 siyasi partinin lideri geleceği AVRUPA'da arıyordu. Doğal mı? Elbette...

Ancak siyaset artık SİMGELERLE de yapılıyordu. Çok kişi söylenenden, yapılandan bazen bir şey anlamıyordu.

Meral Hanım'ın açıklamasını okuyunca YALILAR için DESTEK vermeye geldiğini anladım.

Hatice ve Fehime Sultan yalıları bir şekilde OSMANLI PADİŞAH'ı V. Murad'a kadar uzanan bir tartışmayı içten içe başlatıyordu. İKİ SULTAN da V. MURAD'ın kızıydı.

YALILAR AVRUPA'yı simgelese de İSTANBUL SERMAYESİNİN elinin altında olsa da V. MURAD değişik ilişkileri olan tahtta az bir süre kalan padişahtı.

KÜRESEL İLİŞKİLERİ TAŞIYAN EKOLLE ilk tanışan SULTAN olarak biliniyordu. V. Murad'ın babası Padişah Abdülmecid annesi ise Şevkefza Kadınefendi'dir.

Önceki Osmanlı Padişahı ABDÜLAZİZ'in yeğeni sonraki Sultan II. Abdülhamid'in ağabeyidir.

Abdülaziz'in darbe ile tahtan indirilmesinden sonra tahta geçti. 93 gün tahtta kaldı. Sonra "HASTA" diyerek indirildi. Şu anki Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde ailesi ve maiyeti ile birlikte mutlu mesut yaşadı. EN büyük özelliği ise kendisini Avrupalı prenslerden farklı görmemesiydi! Fransa'ya karşı özel bir ilgisi de vardı...

Hatice ve Fehime Sultanlar, babaları Padişah V. Murad ve ta o zamanlardan kurduğu KÜRESEL ilişkileri acaba bugün gelip GÜNCEL SİYASETTE kendini mi gösteriyordu. Bizim bilmediğimiz semboller üzerinden karşılıklı mesajlar mı veriliyordu? YALILAR sadece BOĞAZ'ın incileri değil miydi? Yüklendikleri anlamlar vardı da biz mi ıskalıyorduk? Yalı sorununu bile RUSYA-UKRAYNA savaşı ve sonuçları üzerinden okuyabilir miydik?

AVRUPA'nın geleceği açısından bakabilir miydik?

YALI meselesi bu kadar alevlenince aklıma geldi.

Sormak istedim...

