PUTİN, oligarklar ve Rusya doğal olarak yaptırım rüzgarının tesiri altında. Bu hamleden sonra beklenmeyecek bir sonuç değil.

Doğal. Rusya'nın en zengin adamı olarak bilinen Alexei Mordashov, ilk sırada.

Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI'yi ayakta tutan ÇELİK kralı... Putin'in "en güvendiği" danışmanı, dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden Rosneft'in Yönetim Kurulu Başkanı Igor Sechin de listede. Putin'in KGB'den eski arkadaşı ve Rus petrol ve gaz şirketi Transneft'in CEO'su Nikolay Tokarev de... Demir-çelik, medya ve internet sektörlerinde faaliyet gösteren ve "Putin'in gözde oligarkı" diye tanımlanan 68 yaşındaki işadamı Alisher Usmanov da... Hatta Rossiya Bank'ın kara kutusu olan ve ÇELLİST olarak PUTİN'e yaklaşan 71 yaşındaki Sergei Roldugin de kara listenin önemli oyuncularından...

Ayrıca herkesin bildiği gibi 7 RUS bankası da yaptırımlar listesinde...

Ayrıca HAVA SAHASININ kapatılması gibi adımlar da atıldı. Atılmakta...

Batı bu adımları atarken, AVRUPA'ya bir bakmak gerekir! EN çok konuşulan konu haliyle ENERJİ! Yapılan son araştırmaya göre AB ülkeleri kullandıkları enerjinin yüzde 58'ini ithal ediyor.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 71 iken, bu oran Almanya'da yüzde 64... Avrupa ülkeleri doğal gaz ihtiyacının yüzde 38'ini Rusya'dan karşılıyor. Mesela Malta yüzde 98, Belçika yüzde 78, İtalya yüzde 73, Yunanistan yüzde 82, Hollanda ve İspanya yüzde 68, Portekiz ise yüzde 65 oranında DIŞA bağımlı...

Almanya, doğal gaz ithalatının yüzde 55'ini, petrol ithalatının ise yüzde 40'tan fazlasını Rusya'dan gerçekleştiriyor...

Yani RUSYA, AVRUPA için olmazsa olmaz gibi...

Bu denge bilinirken, SIR değilken Putin önceki gün vitesi yükseltti ve orduya "CAYDIRICI GÜÇLERİ, ÖZEL SAVAŞ GÖREVİ SEVİYESİNE YÜKSELTİN" emrini verdi. BATI yaptırımlarla gelirken, Putin'e yakın isimleri ve hesapları BLOKE etmeye kalkarken KREMLİN çıtayı öyle bir yere koyuyordu ki finalde gözlerini korkutan gerçekle karşılaşıyorlardı. NÜKLEER GÜÇ ile... Ve buna karşı yapacakları bir şey yoktu. EN azından bugünden yarına...

Tehlikeyi gören Almanya, çiçekle böcekle uğraşmayı bırakıp derhal SAVAŞ ve ENERJİ politikalarını hızla değiştiriyordu. Özellikle Fransa ile ortak çalışmalara başlayacaklardı. Bu net! Ancak PANDEMİ ile borçlanan AVRUPA, şimdi yeni bir borçlanma dalgasıyla karşı karşıyaydı... Silah ve ordu ihtiyacını İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'dan sonra ilk kez böylesine acı bir şekilde yaşıyorlardı. Türkiye'yi 1960'lardan bu yana kapıda bekletmelerinin bir faturasını da ödeyeceklerdi.

Avrupa'nın enerji ve askeri durumu ortadaydı!

Rus hamlesi UKRAYNA üzerinden Avrupa'nın can damarını kesiyordu.

Hem Çin ile ticareti ve bağı zayıflıyor, hem de gelirlerinin yönü değişiyordu. ASKER ve ordu beslemeden yürüdükleri yolun sonuna gelinmişti.

Avrupa EKONOMİK olarak da siyasi olarak da bu yükü kaldıramazdı!

DAĞILMASI, ittifak şeklinin değişmesi kaçınılmazdı.

Zaten UKRAYNA hamlesinin asıl amaçlarından biri buydu! Sık sık altını çizdiğim gibi ABD, Rusya'yı yanına alıp Kremlin'e ASYA'da alan vererek AVRUPA'yı biçiyordu. Bir anlamda ÇİN'i de...

Çünkü Pekin'in EN büyük ticaret partneri AVRUPA'ydı!

Kaosun içinde olmasına rağmen, tansiyonu aralıksız yükseltmesine rağmen, en çok sesi çıkan ülke olmasına rağmen ABD kazanıyordu...

ABD'yi ayakta tutan üç ana omurga vardı. Raytheon ve Boeing gibi SİLAH ENDÜSTRİSİ, petrol ve gazda dünyada rakipsiz olan dev şirketler, yani ENERJİ ve topraklarının değerini artıran EMLAK sektörü... Şu an PENTAGON EKONOMİSİ dümene el atmış gibi görünmekte. Silah sanayi devamlı çalışarak siparişlere yetişme gayreti içinde... Her taraftan yağan siparişler haliyle ABD için PANDEMİ sonrası önemli bir BONUS!..

Zaten Avrupa'nın yumuşak karnı ENERJİ... ABD bir yandan, Rusya diğer yandan AVRUPA'yı kontrol altına almış durumda.

Kımıldayacak halleri yok!

Savaşın öncesinde ve sonrasında yazdığım gibi bakılacak noktalardan biri belki de en önemlisi PETROL fiyatlarıydı. Hatırlayanlar olacaktır "ABD görünürde Rusya'ya karşı çıkacak, ancak artan petrol fiyatları Kremlin'in yaptığı savaşın finansmanını karşılayacak" diye not düşmüştüm. Hatta bir gün sonra Trump'ın attığı tweetini de paylaşmıştım... İşte dün petrol yine yukarı doğru ilerleyişini sürdürdü! Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı ARZ ENDİŞESİ nedeniyle 113 doları aştı. Önceki gün 104 DOLAR'dan adımlarını hızlandıran petrol, yüzde 7,69 artışla 113,05 dolara yükseldi.

YANİ RUSYA SAVAŞIN İÇİNDE KAZANIYOR, ABD'Lİ PETROL DEVLERİ PANDEMİNİN KAYIPLARINI SİLİYOR ANCAK ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI OLAN AVRUPA İLE ÇİN'IN FATURASI GİDEREK KABARIYORDU!

Üç beş oligarka yaptırım gelmesiyle RUSYA kaybetmezdi. Ellerinden başka da bir şey gelmiyordu zaten.

Öyle bir oyun kuruluyordu ki SAHNE ÖNÜNDE ATIŞAN, ÇEKİŞEN, DİDİŞEN ABD İLE RUSYA ARKADAN PARSAYI TOPLUYORLARDI...

Stratejik akıl böyle bir şeydi.

Bir ülke gerçekten DÜŞMAN ya da HASIMSA ilk yapılacak şey EKONOMİNİN DAMARLARINI KESMEKTİR...

Sizce Rusya'ya karşı ÖLÜMCÜL BİR DARBE VAR MI?

Ben göremiyorum da...

Avrupa sözle, sanatla, hukukla, liberal düşüncelerle DÜNYAYI değiştirebileceğine inandı ve bunu savundu.

Oysa tarih her zaman silahla yazılıyordu. Bunu bildikleri halde yine öğrenmek zorunda kalıyorlardı... Korkarım bu hamle AVRUPA'yı silip süpürecekti... Tarih boyunca yaşadıkları önemli kuşatmalardan biriyle karşı karşıyalar... Oradaki basınç Türkiye'deki iç siyasete de yansıyacaktır. Diğer kamptan da gelecek olanlarla burada karşılaşıp bir mücadele de Türkiye'de yapacaklardır!

Deneyeceklerdir! Günlerdir "FIRSAT da RİSK de var" diye yazmamın nedeni bu...