PANDEMİYLE birlikte yeni çağın kapısı iyice aralandı. Dünyanın gittiği yeri anlamakta hala birileri zorlanıyor. Oysa veriler üzerinden açılan yolu, gidilen rotayı kestirmek mümkün.

Trump'ın da Biden'ın da "ABD olarak her olaya artık askerimizle müdahale etmeyeceğiz.

Askerilerimizi geri çekiyoruz…" sözleri, yaklaşımı büyük oranda yanlış anlaşıldı. Pek çok isim ABD'nin yenildiğini, gücünün tükendiğini, bittiğini yıkılmasının da yakın olduğunu düşünmeye başladı. Elbette her devlet sonsuza kadar yaşayamaz.

Bu net! Acaba o gün bu gün mü?

Dünyanın çatısındaki savaşları anlatan çok örnek paylaştım. Bunlardan biri de geçtiğimiz aylarda FRANSIZ DEVİ Olivier Dassault'un helikopterinin düşürülmesi ve öldürülmesiydi… Kaza denilip üzeri kapatıldı.

Ölen çok önemli bir ailenin üyesiydi. Dassault Aviation'ı kuran Marcel Dassault'un torunuydu! Dassault Aviation FALCON, MIRAGE ve RAFALE uçaklarını üretiyordu.

Ancak olay daha güncel bir damardan gidiyordu.

Olivier Dassault'un ölümünden hemen sonra OVH BULUT ŞİRKETİ halka açılacakken yangınla tanışıyordu. İKİ UYARI peş peşe geliyordu. Nedeni ABD dışında AVRUPA'yı kapsayacak bir BULUT SİSTEMİNİN kurulacak olması bir de bu şirketin ÇİNLİ HUAWEI ile ortaklık anlaşması yapmasıydı!

Asıl mesele daha derindi! Konuşulmayan nedenlerden biri de OVH ile KRİPTO PARAYI yönetmek istemeleriydi… Ancak itiraz vardı! Ölüm vardı!

Devam…

Corona günlerinde teknoloji devleri dünyanın tepesine tırmandı.

Dünyanın en değerli 10 şirketi toplam 11,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle onlarca ülkenin zenginliğine erişti. Elbette önde ABD'li şirketler vardı.

Dünyanın en değerli 100 şirketinin 57'sini ABD'li şirketler oluştururken, listede 16 Avrupa şirketi, 15 Çin şirketi, 4 Japon şirketi, 2 Hindistan şirketi, 2 Avustralya şirketi, Suudi Arabistan, Kanada, Tayvan ve Güney Kore şirketleri yer aldı.

Apple, Microsoft, Amazon ve Google'nin ana kuruluşu Alphabet'in toplam piyasa değeri 6 trilyon doları geçiyordu.

Dünyanın en değerli 100 şirketi listesinde zirvede olan Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco tahtını Apple'a bırakıyordu.

Steve Jobs'un kurduğu şirket 2 trilyon dolarla zirvede yer alıyordu..

Yani eskiye ait ne varsa değişiyordu değişecekti… Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway gibi şirketler zirvede yer alıyordu.

Belki günlük hayatımızda fark etmesek de Snowflake, Stripe, UiPath, HashiCorp, Databricks, Confluent, Toast ve Rubrik gibi çok değerli şirketler vardı.

Ve ABD artık bunlarla yükseliyordu. VERİ en önemli SİLAHTI ve bütün DATALAR onların elindeydi. Dünyayı 100 yıl Standart Oil ile ExxonMobil ile Chevron ile Gulf Oil ile, Hughes Tool Company ile Texaco ile Arbusto Energy ile yönettiler.

Bu şirketlerin arkasına ABD ORDUSUNU koyarak.

Şimdi belki fark etmiyoruz ancak sistemi değiştiriyorlar.

Dünyanın çatısındaki sancının nedeni de bu… Ve bütün bu şirketleri çıkaran ABD dünyanın en borçlu ülkesiydi. Iskalanan asıl konu buydu! Petrol üreticisi ARAP ülkeleri, ihracat fazlası veren Çin ve Japonya gibi büyük oyuncular FAZLA PARALARINI ABD'de değerlendiriyordu. Buna mecburdular! Aksi savaş demekti! Sistemi İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra böyle kurdular.

Yoksa ÇİN nasıl büyüyecekti? Japonya nasıl teknolojik destan yazacaktı? Mümkün değildi… Ancak deniz de bitiyordu! ABD'nin borçlarından kurtulması gerekmekteydi. Bunu ya savaşla ya da kendisine gelmeyen paraları alarak yapacaktı! Sanırım 2015 yılıydı. Bir anda İSVİÇRE'de paraları olanlar ile kirli işlere kalkışan bankalar deşifre edildi. En güvenli limanı dağıtıyorlardı.

Arkasından Panama, FinCen, Paradise, Pandora sızıntıları yaşandı… Karşıdaki güç, ABD'nin gücünün kendisine ait olmayan parayı kullandığından geldiğini biliyordu.

Bunu değiştirmek için geliyorlardı. OFFSHORE bankalara giden paralar da bunun bir ayağını oluşturmaktaydı.

Bu nedenle ABD İSTİHBARATI SIZINTILARLA bütün gizli hesapları patlatıyordu.

KİMSENİN GÜVENDE OLMADIĞINI SÖYLÜYORDU. KİMSE BENDEN BİR ŞEY GİZLEYEMEZ DİYORDU… Yani paraları istiyordu! Eğer güvende olmak istiyorsanız yeni çağın içine girin KRİPTO PARAYA YATIRIM YAPIN çağrısı yapıyordu. KRİPTO CÜZDANLARI tek güvenli adres olarak işaret ediyordu. Yani herkesi uyarıyordu…

Almanya, Fransa ve AVRUPA'ya yakın İNGİLİZLER'in yatırımlarıyla büyüyen ÇİN, bu nedenle Bitcoin'e ve kripto paralara savaş açıyordu.

Yasaklıyordu. Onlar savaş açtıkça içeriden krizlerle karşılaşıyorlardı… Evergrande gibi… Defalarca yazdığım gibi BREXIT yüzde 51'e yüzde 49'la kabul edildi!

Yani İNGİLTERE'de AVRUPA'YLA BAĞI OLAN, AKRABA OLAN KOCA BİR GÜÇ VARDI… Bunlar ÇİN'i büyütüyordu.

ABD de kendi içinde bunlarla uğraştığı gibi küresel oyunu da değiştirmek istiyordu… SAVAŞ BUYDU…

Türkiye'yi de bu dengede konumlandırın… Ve içerideki mücadeleyi tanımlayın…

NOT: Büyük teknoloji şirketlerini ABD devletinden ayrı düşünmeyin. Hepsi bütün bilgileri ilgili kurumlarla paylaşmak zorundadır.

İNTERNETİN TAPUSU kimdeyse patron odur!