BİRKAÇ gün önce Almanya'nın PEKİN Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in hayatını kaybettiği açıklandı. Göreve başlayalı 2 hafta olan Hecker'in ölüm nedeni ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Berlin'in ani ölüm haberinden çok etkilendiği ortadaydı.

Şaşkınlıkla birlikte bir kızgınlık bir öfke de vardı.

Olayla ilgili açıklamaların sınırlı oluşu gizemi daha da büyütüyordu.

İpek Yolu üzerinde böylesine sancılı bir mücadele varken gelen ÖLÜM haberleri haliyle doğal karşılanmıyordu.

Büyükelçi Hecker'in ölümünden sonra önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu kez Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, KUZEY KUTBU'ndaki bir tatbikatta kayalıklardan düşen bir kameramanı kurtarmak isterken canından oluyordu.

Açıklama bu şekildeydi.

Ancak iki ölümün peş peşe geliyor olması, şüpheleri iyice büyütüyordu. Bu ölümler ALMAN-RUS yakınlaşmasından İpek Yolu'na, Çin'e kadar uzanan mücadelenin sert geçtiğini de göstermekteydi.

Belli ki devamı gelecekti.

AVRUPA'nın sıkışma hali tepkiyi de beraberinde getirecekti...

Devam...

Birkaç gündür Avrupa Ordusu'nu, Macron'u, Merkel'i, Avrupa'nın ABD-İNGİLTERE tarafından sıkıştırılmasını yazıyorum. Brexit'ten sonra işlerin, dengeleri değiştiğini aktarmaya gayret ediyorum... Gelin yine buradan ilerleyelim. Önemli bir isim üzerinden.

Daha önce de yazdım.

DER SPIEGEL DERGİSİ bir kapak yapmış ve 4 lideri hedefe yerleştirmişti. TRUMP-ERDOĞAN- PUTİN-CİNPİNG...

Dergi, Berlin'e seslenerek "BUNLARI DURDURUN!" diyordu.

Bu denkleme oturan ve bir akımı temsil eden George Soros, önemli her olayda sahne alıyordu...

İngiltere'nin YÜZDE 52 ile AVRUPA'ya veda ettiği süreçte de Soros vardı. Ünlü spekülatör ısrarla "İNGİLTERE AVRUPA'DAN

AYRILMAMALI" diyordu.

Ve bunun için çok yüklü miktarlarda bağış yaparak Brexit'in önüne geçmeye çabalıyordu. Davos'ta bu konuya değiniyor ve "Başbakan Theresa May uzun süre o koltukta kalamayacak" diyordu. Öyle de oluyordu! Soros, Brexit ile İngiltere'nin çok zor yıllar geçireceğini de ekliyordu.

"İngilizler bunu anladığında iş işten geçmiş olacak" paylaşımı da yapıyordu.

Para sihirbazı Soros, DER SPIEGEL'in kapağında olduğu gibi Trump'a Erdoğan'a, Putin'e ve Cinping'e karşı sert bir muhalefet izliyordu. Trump'a karşı çok sert ve kabaydı.

"ABD'de bile Trump gibi üçkağıtçı bir başkan seçilebilir ve demokrasiyi içeriden baltalayabilir.

Ancak geçici bir fenomen.

Önümüzdeki seçimde kaybedecek" diyordu.

Trump konusunda da haklı çıkıyordu. İpek Yolu'nu çok ciddiye alıyor ve her fırsatta eleştiriyordu: "Kuşak ve Yol projesiyle Çin ve diğer ülkeler arasına kara, demir ve deniz yolu bağlantılarının geliştirilmesi umuluyor. Bu proje, diğer ülkelerin değil Çin'in çıkarları için yapılıyor.

Altyapı projelerinin masrafları çoğunlukla hibe şeklinde değil kredilerle karşılanıyor ve yabancı ülkelerin yetkilileri bunları kabul etmeleri için rüşvet alıyorlar..." Cinping'i zaten DEMOKRATİK bulmuyor ve devamlı eleştiriyordu.

"Çin, dünyadaki tek otoriter rejim değil ancak en müreffehi, en güçlüsü ve teknolojik açıdan en ilerideki" sözleriyle Pekin'i tanımlıyordu.

Cinping'in yapay zekayı ve öğrenebilen makineleri, ülkedeki totaliter denetimi daha da güçlendirmek için kullanacağını ileri sürüyordu. Trump'ı dilinden düşürmeyen Soros, "Dünya ticaretini bırak doğrudan Çin'le mücadele et" çağrısında bulunuyordu...

Çinli teknoloji şirketlerinin dünya için tehlike olduğunu da sık sık vurguluyordu...

Ünlü para sihirbazı Soros, hemen hemen her yazısını, konuşmasını AVRUPA BİRLİĞİ'ne getiriyordu.

"Avrupa Birliği yanlısı çoğunluk, çok geç olmadan uyanıp kendine gelmezse AB tarih sahnesinden silinecek. Pandemiden sonra gerekenler yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin dağılmasının bir benzerini, AVRUPA'da göreceğiz...' öngörüsünde bulunuyordu...

Trump karşıtı hareketin simge ismi haline gelen SOROS, bu nedenle hedef oluyordu. New York'taki evinin posta kutusuna patlayıcı dolu bir kutu bırakılıyordu... Soros, Bush'a da karşıydı! "Bu adamın gitmesi için gerekirse son kuruşuma kadar harcarım" diyordu. Yetmiyor Wall Street Journal'a iki tam sayfalık ilan veriyordu.

"Başkan Bush güvenliğimizi tehlikeye atmakta, hayati çıkarlarımıza zarar vermektedir..." diyerek Beyaz Saray'a savaş açıyordu...

Dünyaca ünlü spekülatör önceki gün de BLACKROCK'U HEDEF SEÇTİ. Konu tabii ki Çin meselesiydi! Wall Street Journal için yazan SOROS, dünyanın en büyük para yöneticisi BlackRock'u sert bir şekilde eleştirdi.

Müşterilerin paralarının yok olacağını savunan para sihirbazı ABD'nin de güvenlik riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. BlackRock ise Çin'e yatıracakları 1 MİLYAR DOLAR için mutlu olduklarını ifade etti...

ABD-AVRUPA-İNGİLTERE-ÇİN üzerinden büyük kavgayı bu şekilde okumak mümkündü. BlackRock'un yatırımı bile ABD ile Çin ilişkisini açıklamaya yetiyordu! Soros'un yakın zamandaki çıkışları ise kavganın kiminle kim arasında olduğunu ortaya koyuyordu. Der Spiegel'in kapağından Brexit'e, Trump ile Erdoğan'ın dostluğundan Avrupa Ordusu fikrine kadar olan eksene böyle bakın.

Taraflar net...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın