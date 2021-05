PEK çok olayda olduğu gibi yine olaylara yanlış pencereden bakıyoruz.

Her ülkede her zaman YASADIŞI adımlar atılmıştır. Atılır da... Kimse bunu engelleyemez.

DEVLET bunun üzerine gider en azından kontrol altına alır. TAKVİM olarak daha bir ay önce AFYON DOSYASI açtık. YAZI DİZİSİ yaptık ve arka plandaki büyük güçlerin görülmesini amaçladık...

AFYON SAVAŞLARI'nı Türkiye bilmiyordu çünkü.

Nasıl bir denge kurulduğunu, yaşatıldığını pas geçiyorduk yine...

Sanırım 2019'un HAZİRAN'ıydı. Çok önemli bir adım atıldı. Ancak buralarda pek üzerinde duran olmadı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma ajanları, Philadelphia Limanı'nda MSC Gayane isimli gemiye baskın düzenledi.

Gemi JP Morgan Varlık Yönetimi'nin sahibi olduğu İsviçre merkezli MSC firması (Mediterranean Shipping Company) tarafından işletiliyordu. Gemi 10 bin konteynır taşıma kapasiteli ve 90 milyon dolar değerindeydi. Polis limana çektirdiği gemiye çıktı. Aramalar başladı. Ve piyasa değeri 1.3 milyar dolar olan 20 ton kokain ele geçirdi. Şili'den yola çıkan gemi Peru, Panama ve Bahama Adaları rotasını izleyerek Amerika'ya ulaşmıştı. MSC Gayane buradan da Avrupa'ya doğru yola çıkacaktı. Yani UYUŞTURUCU hedef koordinatlara ilerleyecekti.

Zaten böyle olurdu...

Böyle büyük şirketlere ait gemilerde buna benzer çok olay vardı... MSC tarafından işletilen Desiree ve Carlotta isimli gemilerde de uyuşturucu ele geçirilmişti.

Venezuela, gerçekten güvenliğin ve devletin az görüldüğü bir yer.

Oralara indiğinizde ilk uyarı "sakın sokakta dolaşmayın" oluyordu...

Güney Amerika'da böyle çok yer vardı. Kolombiya da Guatemala da böyleydi.

Brezilya bile... Ancak biz olaylara İSİMLER üzerinden bakıyorduk.

OYSA DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETİ UYUŞTURUCU GELİRİYLE BOY ÖLÇÜŞEMEZDİ.

Hatta ilk 10 şirketini yan yana getirin bugün UYUŞTURUCUDAN ELDE EDİLEN GELİRİ YAKALAYAMAZ.

MÜMKÜN DE DEĞİL...

Soru şu! Peki bu ticareti kim yönetiyor? Bu paraya kim yön veriyordu? Kimin cebine iniyordu? Bu kaynakla hangi operasyonlar yapılmaktaydı?

Olaylara magazin penceresinden bakarsak her şeyi BÜCÜR yani El Chapo yönetiyordu!

Rolling Stone adına röportaj yapabilmek için Sean Penn 7 ay uğraştı.

BÜCÜR'ün hayatı film olacaktı. Hem buna ikna etti hem de röportajı yaptı.

Sonra ise EL CHAPO yakalandı. Yakalatanın da SEAN PENN olduğu iddia edildi. Ünlü aktör CIA çalışanıydı!

Venezuela uyuşturucu üretmiyordu. Ancak ticaretin YÜZDE 24'ü oradan yürütülüyordu.

Maduro da bunu dinlemediği zaman ABD'nin hedefi oluveriyordu! Muhalif lider Juan Guaido binlerce taraftarıyla nasıl hükümet merkezine yürüyordu!

GÖZDAĞI için! Bu gücü nereden, kimden alıyordu!

Hiç buna bakmazdık...

Kolombiya ise kokain üretim merkeziydi. Kokain üretiminin yüzde 70'i burada yapılıyordu. 200 bin hektar...

Yani İstanbul'un üçte biri kadar bir yer... Yetiştirilen koka bitkisinin yaprakları, sınırın iki tarafında bulunan laboratuvarlarda bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra kokaine dönüştürülüyordu. Sonra da yurtdışına çıkarılıyordu.

Yani bir AKIL hem KOLOMBİYA'yı hem VENEZUELA'yı işin içine çekiyordu! Kolombiya'da yılda bin 120 ton kokain üretilmekteydi...

Dünya üzerinde uçan ÖZEL JETLER'in pek çoğu bu iş için vardı.

Gece DRONE'larla UYUŞTURUCU TARLALARINA inip aldıkları yükleri hedef noktalarına taşıyorlardı...

Hepsini de büyük akıl, büyük güç yönetiyordu...

İstediklerini kullanıp istediklerini kolayca kumpasla oyuna getiriyorlardı... Gemi üzerinden, jet üzerinden tezgah kurmak hiç zor değildi... Bu öyle bir GELİR KAPISI ki savaş çıkar... Çıkarırlar... Bu uyuşturucu rantını kimseye de bırakmazlar... JP Morgan'a bile bırakmadılar.

"TEK PATRON BENİM" diyorlar!

