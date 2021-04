Kanal itirazı!

TÜRKİYE bir satranç tahtasının üzerindeki en değerli taşlardan biri...

Pekçok kişi olaylara ait olduğu kamptan baktığı için ister istemez DOĞRULARA uzak düşüyor. İşin içine bir de ideolojik değerlendirmeler girince çıkmaz sokak kaçınılmaz oluyor... Dün de altını çizdim!

ABD-TÜRKİYE-İNGİLTERE gibi ülkelerin içinde çift frekans var. Ancak gelin bugün öne çıkandan, oyun kurandan gidelim... Yoksa olup bitenden bir şey anlama şansımız fazla olmayacak. Bir süre önce açıklandı. Hatırlayalım...

Çin, 2020'de ABD'yi geçerek Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ithalat ve ihracatın toplam değeri geçen yıl 709 milyar dolara ulaştı. AB ile ABD arasındaki ticaret ise 671 milyar dolarda kaldı. 2020'nin ilk çeyreğinde Coronavirüs salgını nedeniyle Çin ekonomisi daralma yaşasa da daha sonra toparlandı. Bunda Avrupa'dan talep artışı etkili oldu. Yani Avrupa ile Çin giderek birbirlerine yakınlaşmaktalar.

Çin AVRUPA ile ticaretinde 219 milyar dolar ARTI pozisyonda! Bu geçtiğimiz yılki rakamlar. IMF bu yıl için ise Çin'in büyüme tahminini yüzde 8.4 olarak belirledi!

Devam...

Avrupa'nın ABD ve İNGİLTERE'yi ikinci vagona atıp Çin ile yürümek istemesi KÜRESEL DENGELER için de bilek güreşini kaçınılmaz kılıyordu. BULUT sistemi ve SİLAH sanayinde ÇİN ile yakınlaşmayı tercih eden FRANSIZ DEVİ DASSAULT AİLESİ hedef oluyordu.

Olivier Dassault'un helikopteri de bilinmeyen bir nedenle düşüyordu! Aynı şekilde 5G üzerinden DOĞU AVRUPA'da ÇİN ile yürümek isteyen ÇEKYA'nın en zengin ismi PETR KELLNER de ALASKA'da helikopter kazasında can veriyordu. ABD-ÇİN Zirvesi'nin yapıldığı yere yakın bir bölgede!

Buraya sığmayacak kadar örnek verebiliriz. İşte bu dengeler üzerinde TÜRKİYE paha biçilmez bir konumdaydı...

Çin ile mi, Avrupa ile mi, ABD ile mi yürüyecekti? Son tahlilde İPEK YOLU'nun son durağı AVRUPA'ydı. Ancak GEÇİŞ Türkiye üzerindendi!

Türkiye-Avrupa, Türkiye- Çin yakınlaşması en çok ABD'yi ürkütürdü. Gerçek anlamda ABD'nin tek rakibi olan ÇİN'di. AVRUPA BİRLİĞİ zaten ABD ile mücadele edebilsin diye BİRLİK haline gelmişti. Ancak İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞ'tan sonra Washington yanına KAVGA ETTİĞİ görüntüsü verdiği SOVYETLER'i almış ve dengeyi kurmuştu. Manşetlerde her an NÜKLEER silahlar ateşlenecek korkusu vardı.

Bu KORKU herkesi rolüne razı eden bir modeldi! ABD'nin şimdi RUSYA ile gizli ortaklığı KAVGA görüntüsüyle devam etmekte... Dün de belirttiğim gibi RUSYA gerçek anlamda bir DARBE alana kadar bu fikrim değişmeyecek.

Ancak böyle bir şey olmayacak! RUSYA, Çin ile AVRUPA arasında BİR BÖLEN.

Durum böyle olunca geriye en önemli hamle olarak TÜRKİYE kalmakta...

Bu nedenle Avrupa Birliği iki önemli ismini önceki gün Türkiye'ye yolladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i... Açık açık yazılmasa da Avrupa şunu istiyor...

Doğu Akdeniz'e girmeyin, uzak durun. Kıbrıs'ta istenilen tavizi verin, askeri çekin.

Yunanistan'a teslim olun...

Türkiye'nin öneminden dolayı KÜRESEL ODAKLAR kendi formatlarını burada hayata geçirmek istiyor. İçerideki tansiyonun nedeni bu... Çin, AVRUPA'yı yanına alarak yeni sistemi kuracağını düşünüyor ve bu nedenle Türkiye'yi yanında görmek arzusunda. Avrupa da "ANKARA'YI SINIRLAYIP" bu role sıcak bakmakta. ABD ise Rusya-Türkiye ile iki büyük rakibi yani Çin ve Avrupa'yı kontrol edebileceğini biliyor!

Montrö ya da KANAL İstanbul da bu işin ana gövdesi. Kanalla ilgili asıl itiraz AVRUPA'dan gelmekte. Söylenmeyen bu!

Çünkü Türkiye kanalı bitirdiği zaman kasasında 350 milyar dolar bulacak. Bu rakam da AVRUPA BANKALARININ RAPORLARINDA VAR.

Bunu gören AVRUPA BİRLİĞİ PROJEYİ ENGELLEMEK için elinden geleni yapacak. NET! Oyunun içinde rol alan Türkiye'nin yerine oyun kuran Türkiye'nin gelecek olması rahatsızlığın asıl nedeni... Genel olarak değerlendirmeler MONTRÖ ve ABD'nin KARADENİZ sevdası üzerinden yapılıyor.

Elbette ABD KARADENİZ'e çıkmak istiyor. Sır da değil bu! Ancak ben RUSYA'ya karşı bunu yapmak istediğini düşünmüyorum. Öyle olsa Putin'in en zayıf anında EKONOMİK olarak akıl dışı yardım yapmaz, petrol fiyatlarını zıplatmazdı...

Moskova'nın etrafındaki ülkelerde NATO seslerinin yükselmesi RUSYA'yı öteki yapmak içindi! AVRUPA'yı bölmek ve DOĞU'ya açılan kapısını tutmak için yani!

Navalny gibi olayları kaşıyıp KÜÇÜK YALANLARI BÜYÜK GÖSTEREN böylece Rusya'nın içeride TEK PARÇA olması için de görev alan ABD'ydi... Çin'in yürüyüşünün kesilmesi gereken noktalardan biri daha doğrusu en önemlisi AVRASYA... Herkes burada zaten... Türkiye'nin alacağı tavır küresel maçın sonucunu belirleyecek... Bu nedenle Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak için operasyon gelecektir. NET! Avrupa merkezli finansal atağın olma ihtimali çok güçlüdür. NET!

Tutacak mı? Sanmıyorum. Ama bunlar olacaktır... İyi izleyin...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

