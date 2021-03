Büyük reset

ABD ile ÇİN ALASKA'da bir araya geldi. Dünyanın gözü kulağı burada. Böyle özel zirvelerden sonra medyaya İSTENEN AÇIKLAMALAR yapılır. Ancak asla ve kat'a alınan kararlar hakkında tek satır sızdırılmaz. ABD toplantıya Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı yolladı. Bir dizi güvenlik ve insan hakları meselesinin konuşulacağı söylendi. Uygur sorunu dahil...

Pekin de toplantıya Politbüro üyesi ve ülkenin en üst düzey diplomatı olan Yang Jiechi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi yolladı... Onlar da ABD'nin diğer ülkeleri kışkırttığından şikayet edeceklerdi!

Ancak bunların hiçbiri gerçek gündemin yanından bile geçmiyordu!

Otomobil fabrikaları durmuş durumda... Neden? Bunun ABD-Çin zirvesiyle ne ilgisi var? Dijital para burada nereye düşmekte? Oyun ne? Finalde bizi bekleyen tehlike nedir?

Açalım...

Çin biraz öne çıkınca CIA gitti HUAWEI'nin patronunun kızını KANADA'da tutuklattı. Bileğine kelepçe taktırdı. Tazminat ödetti.

Çin de Etiyopya'da düşen BOEING'den sonra "Bu uçakları kullanmayalım" çağrısı yaptı. Boeing firması büyük zarar gördü. Ancak Çin yine de Huawei'nin prensesini kurtaramadı. Sonra BOEING 777 kiraladı. Bu bir ÖZÜR'dü.

Huawei'in prensesi Meng Wanzhou'nun bu uçakla evine döneceğini düşündüler. Ancak olmadı... Bilek güreşi büyüktü.

Sonra ABD vitesi büyüttü.

Can alıcı yerden vurdular...

Android işletim sistemini ve Google'ı yasakladılar. Bu hamle ile HUAWEI geri gitti.

Pazar payını kaptırdı. Çöküşe geçti! Belki çok kişi bilmiyor ancak İŞLETİM SİSTEMİ CİHAZLARIN ruhuydu!

Vücuttaki kan da diyebiliriz.

Telefondan akıllı televizyona, bilgisayardan otomobile kadar her yerde işletim sistemi vardı.

Tıbbı cihazlar ise en vurucu alandı!

Peki bu işletim sistemlerinin sahipleri kimlerdi? APPLE, MICROSOFT ve GOOGLE...

Bu üç dev Coronavirüs nedeniyle BULUTLARINI da birleştirdiler. Dünyanın her hangi bir yerinden kuş havalansa bu ÜÇ BÜYÜK bunu alıyor, kaydediyor ve BULUTLARINDA saklıyordu.

İtiraz edeni de Huawei gibi batışa doğru itiyordu...

İnternet üzerinden gelen yeni dünyanın patronları bunlardı... Hayatımıza girecek ve bir daha çıkmayacak olan DİJİTAL PARA da bu ÜÇLÜ olmadan olmazdı... Mesela EXCEL'de yazarken bir düzeltme yapsanız bile anında bu kayıt edilmekte ve patron Microsoft'a gitmekteydi...

Maalesef durum buydu!

İşte ABD ile ÇİN bu nedenlerle masaya oturdu!

CORONAVIRUS savaşa tercih edilmişti. Maskeli yaşam bize biçilen roldü!

Asıl amaç AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nin BORÇLARINDAN kurtulacak olmasıydı... Bunu da DİJİTAL PARA ile yapacaklardı.

Planları buydu. Çin ile bunu konuşuyorlardı... Devletler ve şirketler büyük borç batağında olduğu için BÜYÜK RESET ya da BÜYÜK JÜBİLE yapılacaktı. Alacaklar uçup gidecekti. Peki en çok kim kazanacak, kim kaybedecekti?

Evet! ABD'ye para yatıranlar kaybedecek, parasını satan ABD ise borçtan kurtulduğu için kazanacaktı... OYUN BUYDU!

ABD-ÇİN buluşurken otomobil üreticileri ÇİP bulamıyordu! İlginç değil mi? Burada da işletim sistemi aynı ellerdeydi!

Sorun YARI İLETKEN maddedeki sıkıntıydı. Silisyum, germanyum ve silikon Wafer'da büyük sorun vardı.

Çünkü EKRAN KARTI İÇİN 24 SAAT ÇALIŞIP DİJİTAL

PARA YAPANLAR daha fazla ödeyerek bunları satın alıyordu. Otomobil sanayii bir anda kapının dışında bulmuştu kendini... ABD İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra masaya oturttuğu ÇİN ile yeni yolculuğa çıkmak istiyordu.

Karşılıklı itirazlar olsa da genel rota bu! ABD hem savaşı kazanıyor hem herkesi finansal olarak kendine bağlıyordu.

Yani borçlanıyordu. Şimdi alacağı olanlara "Size borcum yok" demesi gerekiyordu.

Bu da yepyeni bir ekonomi, yepyeni bir düzen demekti.

Pazarlığı yapılan buydu...

ABD içeride her şirketi bastığı DOLARLA kurtaracak, rakiplerini budayacak, borcunun üzerine yatacak, yeni sistemi kuracak, yeni bağımlılık zincirini oluşturacaktı.

ALASKA'da konuşulanlar bunlardı...

Yıllardır pek çok devlet DOLAR'sız ticaret istemekte...

İsviçre Frangı, Japon Yeni ve Çin Yuanı rezerv para olarak öne sürülmekte... DOLAR rezerv para olmaktan çıktığı an ABD borcunu ödeyemez hale düşer, biter giderdi! Kapısına dayananlara verebileceği bir sözü de parası da olmazdı! Bu ihtimal üzerine en çok düşünen yine ABD oluyordu! Kendisine ait YENİ İŞLETİM SİSTEMİ KURARAK YENİ FİNANSAL İKLİMİ OLUŞTURMAK İSTİYORDU. Savaşın ana teması buydu... Bu netlik kazanınca her ülkeye eskiden olduğu gibi roller dağıtılırdı.

Günlük yerel tartışmalarla amacı olmayan sürtüşmelerle insanları avuturlardı! Tek taşla bir sürü kuş vurmanın pazarlığı yapılmakta... Olan biten bu...

Çin karşı çıkarsa ne olur?

CORONAVİRUS tazminat davaları gelir. Sonrasına İŞLETİM SİSTEMLERİ KARAR VERİR...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın