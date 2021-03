Sincap

YAŞANANLAR arasında bağ kurmak için fazlaca çaba harcarım. Hiçbir şey tesadüfen olmaz, olamaz.

Bir bağ vardır. Biliriz ya da bilmeyiz...

SİYASETEN de ekonomik olarak da böyledir.

Devletlerarası ilişkilerde de aynı şekildedir...

5 Mart günü yüreğimiz yandı. Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askerimiz şehit oldu...

Bu yaşanan ilk kaza değildi. Hatta geçmişte ŞÜPHE ÖRTÜSÜ hala kaldırılamayan acı olaylar yaşanmıştı. Eşref Bitlis Paşa'nın uçağının düşmesi gibi...

Biz ülke olarak ŞEHİTLERİMİZİ son yolculuğuna uğurlarken buralarda fazla da haber olamayan başka bir kaza gerçekleşti! Dünya çapında önemli bir olaydı bu. Ne Fransız medyasının ne de diğerlerinin yazdıkları olan biteni anlatmaya yetiyordu...

Haber şuydu: Fransız milyarder ve politikacı Olivier Dassault, Normandiya'da bir helikopter kazasında öldü... 69 yaşındaki sağcı milletvekili, uçak şirketi Dassault Aviation'ı kuran Marcel Dassault'un torunuydu.

Aslında ailenin ilk soyadı bu değildi. BLOCH'tu. Sanırım SALDIRI SIRASINDA anlamına gelen "Dassault" tercih edilmişti. Sonradan...

Marcel Dassault BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'nda uçakların pervanelerinde devrim yapmış ve koca bir yolu mühendisliğin verdiği zekayla aralamıştı. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'nda ALMANLAR "Gel bizimle çalış" teklifi yaptı. Kabul etmedi. Nazi kamplarını boyladı...

Neyse, şirketin önü açıldı. Sonra koltuğa ölen OLIVIER'in babası Serge Dassault geldi. Fransa demek neredeyse "Dassault" demek oluyordu...

Dassault Aviation Group, Falcon, Mirage ve Rafale uçaklarını yapan şirketti.

Airbus'ta da ortaktılar...

Le Figaro da bu aileye aitti. Para da güç de bunlardaydı yani...

Ailenin en büyük destekçileri pek bilinmese de Sassoon ailesiydi.

Rothschild'in de yanında ve arkasında olan aile. Bir eli Buckingham'da olan aile yani... İşte James Meyer Sassoon, yakın bağı bulunan Dassault ailesini de yanına alarak ÇİNLİLER'LE PARİS'te dünyanın gözü önünde işbirliği için adım atmak istiyordu.

Zirvede Sassoon "Çinliler'in çok güzel bir sözü vardır. 'Zenginlik 3 kuşaktan fazla dayanamaz' derler.

Ancak bunun böyle olmadığını 5. kuşak olarak söylüyorum.

Bunu daha da ileri götüreceğiz" diyerek ufku çiziyordu...

Çin heyeti de çok ama çok güçlü isimlerden oluşmaktaydı...

Haliyle bu yakınlaşma en çok ABD'nin dikkatini çekmişti... Eski dost Fransa, Çin ile yan yana gelmek için adım atıyordu.

Daha önce yazdığım gibi ÇİN RÜYASININ ARKASINDA ÖNEMLİ AİLELER VARDI.

Dolayısıyla bu aileler de hedef olabiliyordu...

İnsanın aklına gelmiyor değil! Acaba Fransız milyarder ve politikacı Olivier Dassault'nun Aerospatiale AS350 Ecureuil (Sincap) helikopteri NORMANDİYA'da özel bir nedenle mi düşürülüyordu?

Hedef olarak mı seçilmişti?

Büyük kavgada büyük yer tutan AİLELERE mesaj mıydı?

Olaydan sonra Fransız Devlet Başkanı Macron "Olivier Dassault, Fransa'yı severdi. O bir sanayi lideri, milletvekili, hava kuvvetlerinde yedek komutandı. Hayatı boyunca ülkemize hizmet etmekten ve güzel yönlerini tanıtmaktan asla vazgeçmedi..." diyecekti. Hiç bilmediğimiz derinliklerde muazzam bir kavga vardı. Ana aktörler ABD ve ÇİN'di...

Her ikisinin arkasında da AİLELER vardı... Yaşanılan ve yaşanılacak olan her şey bunlara bağlıydı...

Bir de en çok dikkat edilmesi gereken nokta "KAZA" diye sunulan haberin meydana geldiği yerdi... NORMANDİYA...

ABD'nin patronluğa gelmesi ve İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞ'TAN sonra kurulan düzenin merkez üssü burasıydı! Mesaj çok netti.

Bu ilk değil son da olmayacak...

Büyük kavga hızla devam edecek... CORONA AŞILARINA ve dağıtım ağına bakılsa bile bu görülmekte... Herkes hem yerini seçiyor hem ittifakını...

Bu bile savaşın tanımını da şiddetini de ortaya koymakta...

