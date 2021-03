Puslu hava

TAM yazı için klavyenin başına geçtiğim sırada ACI HABER GELDİ... Bitlis'te askeri helikopterimiz düştü.

9 Mehmetçik şehit oldu...

Düşme nedeni, ayrıntıları açıklanacaktır. Ancak puslu havalarda en ince detaya bile bakılmalıdır... Artık bana hiçbir şey normal gelmiyor... Bu olayda da KUŞKULARI elden bırakmamak şart...

Türkiye'nin kritik önemi aynı zamanda hedef olmasının önünü açmakta. Coğrafya kader... Yapacak bir şey yok.

Dünya önceden ABD merkezli yönetildiği için konumumuz buna uygundu. Çin yükselmeye başlayınca, oyuncu olarak sahne alınca işler karıştı. Türkiye gördüğü basınç nedeniyle ÇİN'E GÖZ KIRPTI. Bu da rahatsızlık verdi. Biz bu rahatsızlığı yüzlerce kez gördük!

Açalım...

Neredeyse 2 yıl oldu... Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de tutuklandı.

Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken...

Mahkeme SUÇU SABİT GÖRMÜŞ ve ABD'ye iade edilmesinin önünü açmıştı. CIA devredeydi yani. Konu İran olunca ABD hak'lı oluyordu! Çin'in gözbebeği olan şirketin sahibinin kızının ABD'ye iade edilip edilmeyeceği konusu sonuca bağlanacaktı. Bu davalar sürerken daha doğrusu Meng Wanzhou'nun REHİN ALINMA İŞLEMİ sürdüğü için Çin de karşı atak yaptı.

Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile işadamı Michael Spavor'u ULUSAL GÜVENLİK TEHLİKESİ SAYARAK tutukladı! Çin ayrıca uyuşturucu kaçakçılığından 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak idam cezasına çarptırdı.

Bunun üzerine KANADA devlet olarak topa girdi.

Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong PARLAMENTOYA UYGUR KARTINI GETİRDİ...

Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki Liberal Parti'den de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı. Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi.

Böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

Kanada duracak gibi değildi!

Öncesinde ve sonrasında da adımlarını atıyordu. Bu kez sıra bize geliyordu... Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanılan Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları'nda (SİHA) Kanada yapımı teçhizat bulunduğu gerekçesiyle kriz çıkartıyordu! Dağlık Karabağ'daki hava saldırılarında SİHA'ların Kanada merkezli L3 Harris Wescam şirketine ait elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullandığı iddia edildi. Bir çeşit ambargo gündeme geldi! Peki Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş binlerce kilometre uzaktaki KANADA'yı neden ilgilendiriyordu? Acaba ABD ile ÇİN arasındaki mücadelenin bir cephesinin DAĞLIK KARABAĞ olduğunu söyleyebilir miyiz? Kanada, ABD baskısıyla bu kararı alıyor olabilir miydi? Elbette!

ABD-Kanada ittifakı Çin'e karşı bu adımları atarken Yunanistan üzerinden yeni bir hamle daha geldi! Bize doğru!

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Washington'un Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımın atılabileceğini açıkladı... Bizi projede dışlayan güç şimdi Yunanistan'ı EGE'de üzerimize gölge olsun diye büyütmek niyetindeydi.

Türkiye de anında cevap verdi...

F-35 programından çıkartılmasının ardından, Hava Kuvvetleri'nin gücünü korumak için önemli bir modernizasyon projesi başlattı. Proje kapsamında F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak. 2023 yılına kadar 35 adet F16 uçağının modernizasyon çalışması tamamlanacak. F-16'lara 4.000 saatlik ek ömür sağlanmış olacak... Peş peşe sıralayınca bütün bunların tesadüf olamayacağı ortada...

İKİ BÜYÜK ARASINDAKİ MÜCADELE tüm hızıyla sürmekte... Bu nedenle düşen helikopterden F-16 modernizasyonuna kadar her şeye başka bir gözlükle bakmak durumundayız... SAVAŞ demek "KARŞIDA DÜŞMAN ASKERİ GÖRMEK DEĞİL" artık... Bin yolu var...

