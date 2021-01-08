ABD'NİN yeni BAŞKANI JOE BIDEN, ilk hedef olarak İSRAİL'i seçecek...

Böyle iddialı bir giriş yapalım istedim.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayları, baskını, darbe girişimini, Trump'ı, ne yapmak istediğini, ölümleri, muhafızları, polisleri, tepkileri, Cumhuriyetçiler'i, Demokratlar'ı, Pentagon'u, CIA'yı hepsini alt alta ya da yan yana getirip yazmak gerekmekte.

Çok kişi de böyle yapacak.

Ama hiçbir gazete ve televizyonda BASKININ NEDEN YAPILDIĞINI, AMACININ NE OLDUĞUNU bulamayacaksınız.

Umarım bulursunuz da şaşırırım.

Kongre binasının önündeki kalabalığın ve onların yaktığı ateşin dışında pek bir şey göremeyeceksiniz. Trump'ın en yakınındaki isimlerin istifaları ve ŞABLON tepkileri de olacaktır.

Ancak asıl mücadele, asıl kavga gösterilmeyecektir. YAŞANAN RUS RULETİ'nin üzerindeki örtüyü kimse çekip almayacaktır... Kimseyi de suçlamam. Çok hassas ve sıkıntılı bir konu. Kimse başına dert almak da istemez. Doğaldır. Benim de aynı frekansta kalacağımı bilin. Ancak olayların doğru anlaşılması için bir adım öteye geçelim...

Takip edenler bilecektir... Jeffrey Epstein'i yazdım... Çok önemli bir isimdi. Burada yazan-çizen yoktu. Felix Sater inanılmaz önemde bir isimdi.

Netflix'te dizisi vardı. Üzerinde duran yoktu... Felix Sater, SAVARONA'da yaşı küçük kızları alıkoyduğu için Göcek'te gözaltına alınan Tevfik Arif'le ortaktı. Arif'in Manhattan'da koca bir evi vardı. Central Park'ın hemen yanı başında. Trump'a komşuydu. Ve bu üçlü ORTAKTI! Trump-Sater-Arif...

TRUMP TOWER SOHO yapacaklardı.

Moskova'da... Sater o kadar güçlü ilişkileri olan bir isimdi ki İvanka Trump'ı KREMLİN'DE Putin'in koltuğuna oturtuyordu. Trump'ın damadı Kushner de bu ekibe uzak değildi.

Hatta babası da... İlişkiler büyük bir ağ üzerinden gidiyordu. Başkan Trump, yaşı gereği zaten daha eski tarihlerde dünyanın çatısındaki güçle tanışmıştı.

Girin, bakın, göreceksiniz. Jeffrey Epstein'ın kız arkadaşı, ünlü medya patronu Maxwell'in kızı Ghislaine Noella Marion Maxwell'di... Önemli ajanslar üzerinden KÜÇÜK KIZLARI Jeffrey Epstein'ın bulunduğu iklime taşıdığı iddia ediliyordu. Yakalandı.

Erkek arkadaşı olan Jeffrey Epstein ise tutuklandı. Araya büyük isimler girdi.

Salınması için. Olmadı. Hapishanede öldü. (Bence YAŞIYOR ve ABD derin devletinin elinde.) Başkan Trump daha gençlik yıllarında işte bu Ghislaine Maxwell'e çok yakındı... Trump çok başarılı bir kariyer yönetmiş bir isimdi. Başkanlığa gelmesi tesadüf değildi. Kendisini BEYAZ SARAY'a taşıyan 2016 seçimlerinde "RUS PARMAĞI VAR" iddiasının kaynağı Felix Sater ve üzerinden kurduğu ilişkilere dayanmaktaydı. Epstein ve ekibi aynı zamanda CIA için çalışmaktaydı.

Sanırım atlanan nokta da burasıydı...

Hatırlayın, yazmıştım! İnan Kıraç'ı görüntülü arama ile Fransız Bakan Le Drian kılığına girerek dolandıran Gilbert Chikli de Epstein'ın adamıydı... İsrailli Fransız'dı... Kıraç parayı kaptırıyor, Chikli de soluğu İsrail'de alıyordu... Yine atlanan konuların başında Epstein ve o gücün CIA-MOSSAD arasında bir yere konuşlanmış olduğu gerçeğiydi... Yani Epstein'ın Kraliçe'nin en sevdiği oğlu Adrew'u tanıması, Karayipler'de ada satın alması, kızları oralara uçaklarla taşıması herkesin yapabileceği bir şey değildi... Çok ama çok güçlüydü...

Ve bu GÜÇ DERİN AMERİKA ile çatışmaktaydı. Dünyada şu an yaşanan gerilimin nedeni buydu! Çin'in ABD'nin karşısına geçmesini sağlayan, onlara AKIL, BİLGİ, TEKNOLOJİ veren ve "ARTIK ABD'ye İHTİYACIMIZ KALMADI" diyen de bunlardı...

Coronavirüs hikayesinin yazıldığı HARVARD'da da Epstein ofis bulunduruyordu. Anthony Fauci de Prof. Martin Nowak da aynı ekolün önemli oyuncularıydı... Nowak dünyanın en iyi biyoloğuydu! Sonra virüsün WUHAN'a kadar giden yolculuğu vardı. Ve Çin'de salgın sonrasında görülen de KAMERALI KAYIT SİSTEMİNİN DEVREYE GİRMESİYDİ. Milyonlarca kamera satılıyor, Çin BÜYÜK BİR GÖZ TARAFINDAN SANİYE SANİYE denetleniyordu. Ve 5G başroldeydi.

Huawei üzerinden... Bunun da CORONA ile mücadele için yapıldığı söyleniyordu... Sistemi kuran yazılımın mucidi ise yine aynı güçtü. Epstein ve içinde bulunduğu koca süper bir güç yani... Trump yıllardır bu gücün içinde büyüdü. Kavruldu, yetişti, para kazandı.

Ne zaman batsa, sallansa, çökecek gibi olsa yardımına ROTHSCHILD AİLESİ'nin prensi Wilbur Ross koştu.

RİO TİNTO'dan gelen muazzam bir gücü vardı ve AİLE kendisine saygı duyuyordu... Rio Tinto Türkiye'de neredeydi, kimleydi, ne yapardı bilmiyorum!

Trump büyük bir AĞIN büyük bir oyuncusuydu... Çin ile mücadelesi hiç inandırıcı olmadı.

Yaptıkları olsa da ÇİN'i durduracak hamleler değildi.

Önümüzdeki dönem belli ki bunlar masaya yatırılacaktı. Robert Mueller'in, "RUSYA SEÇİMLERE KARIŞTI" hamlesinin nedeni aslında Moskova üzerinden Pekin'e açılan pencereydi...

Seçimlerde HİLE yoktu ancak Trump'ın BU AĞ'ın içinde olduğu bilindiği için önü kesilmek isteniyordu... Beyaz Saray'a gelenler, gidenler, istifa edenler, yollananlar hepsi bunun içindi...

CIA-MOSSAD ağı içinde elbette İNGİLİZ İSTİHBARATI da önemli yer tutmaktaydı... Zaten geçtiğimiz gün "Pentagon CIA'dan silahları geri istedi" diye yazmamın nedeni bu savaşın iyice büyüyeceği içindi! Yine aynı şekilde ABD'nin 10 eski savunma bakanının Washington Post'a mektup yazıp Trump'a "DEVİR TESLİMİ SORUN ÇIKARMADAN YAP" demesinin nedeni de buydu!

Ancak savaş büyüktü... Trump ABD'den daha çok, yeni kurulacak dengeye oynayan bir isimdi... Eskiden beri... Testinin kırıldığı yer de bu noktaydı. ABD DERİN DEVLETİ'nin Epstein'ı öldürmesi (ya da yanına alması) startın verildiğinin işaretiydi...

Trump geri adım atamazdı. Ancak yapacağı çok da bir şey yoktu...

Pompeo da Pence de karşısındaydı.

Yanında görev verdiği kimse yoktu.

Olmazdı. Sadece bu büyük AĞ'da yer alan etkili oyuncular bulunmaktaydı.

Ki onları da biz gazete ve TV'lerde göremezdik... Düşünün artık...

Başkan Trump seçimi kaybettiği halde gidemezdi... Çünkü Biden fırtına gibi gelecekti. Bu SIR değildi.

Oyun da sistem de zarar görecekti...

Bu gerekçeyle önceki sabah Trump Washington'da binlerce kişiyi topladı. Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" dedi. Sonrasında KALABALIK, KONGRE BİNASINI bastı... Yaşananları biliyorsunuz zaten...

Daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum... Ancak bilinmesi gereken ÇİN üzerinden yeni bir dünya kurmak isteyen AİLELER TRUMP'la tanımını yapmaya çalıştığım bu AĞ ile yol aldılar... Bu AĞ o kadar güçlüydü ki görünmeyen büyük bölümü yerin altındaydı. GİZLİ İLİŞKİLERLE ÖRÜLÜYDÜ... Karşıda da BEYAZ HIRİSTİYAN-KATOLİK-YAHUDİ bir oluşum vardı.. Burada öne çıkanların, asıl oyuncuların "ŞÖVALYE" olduğu da SIR değildi... Çin için birlikte hareket edenler içinde yine HIRİSTİYANLAR vardı. Ancak akıl Yahudiler'e de sırtını dönen bir grup ÖZEL Yahudi'deydi!

Trump sonuç alamayacağı bir hamle başlattığına göre Biden çok etkili gelecek demektir. Avrupa ve Müslümanlar'ı yanına alarak yüklenecektir. Zaten Pompeo o hazırlığı çoktan yaptı... Asıl savaş şimdi başladı yani... KONGRE binasına girilecek olmasını DERİN AMERİKA'nın bilmediğini düşünmeyin. Dünyayı dinleyenler Washington DC'de toplanan binlerce kişiyi duymamış olamaz! Satrançta Biden öne geçti... Şimdilik tabii. Çünkü kimse bir saat sonra ne olacağını bilemez. İki büyük güç bu! Yazının başına dönelim... Biden ve ekibi İSRAİL içindeki Trump'a destek veren ve Çin'e yürüyüşünü başlatan gücü kontrol etmek için ilk hamleyi oraya yapacaktır... Bu ekol İran üzerinden Rusya'ya, oradan da Çin'e gider...

SAVAŞ HATTI DA BU ZATEN!

Bakalım kim kimin bileğini bükecek...

Konu kabaca budur... Yani KONGRE'ye dalanlar bunu neden yaptığını bilmiyordu... Böyle olur zaten...



NOT: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü de sanıldığı gibi AK PARTİLİ değil.

Hiç değil hem de... Bu nedenle tartışmaları hiç mi hiç anlamıyorum...

Belki bunu da yarın yazarız.

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