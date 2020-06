Sıcak savaş

GERİDE bıraktığımız haftanın en önemli çıkışı Jim Mattis'ten geldi. George Floyd'un BEYAZ BİR POLİS tarafından öldürülmesinden sonra Başkan Trump'ın tutumunu eleştiren eski Savunma Bakanı Mattis, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Başkan ülkeyi bölmek için uğraşıyor..." dedi... Öncesinde Beyaz Saray'ın "sokaklara asker çıkaralım" çağrısı da PENTAGON tarafından reddedilmişti. Üzerine bir de ABD GENELKURMAY

BAŞKANI'nın çıkışı geldi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley şunları söyledi: "Biz ABD halkının yanındayız.

Beyaz Saray'a değil ANAYASAYA bağlıyız..." Haliyle bu çıkış büyük sarsıntı meydana getirdi. Genelkurmay Başkanı Milley, Trump'ın Washington için istediği 10 bin askeri vermedi.

Vermeyeceğini de imzalı mektubuyla ilan etti. Tansiyon düşmedi. Trump ısrarını sürdürünce de Savunma Bakanı ESPER ile birbirine girdiler. Savunma Bakanı da "SOKAKLARA ASKER VERMİYORUZ. NOKTA" diye kestirip attı. Oysa Trump, BEYAZ SARAY yoluna çıkarken arayıp ilk fikrini sorduğu kişi bir önceki GENELKURMAY Başkanı Dunford'du. Ama şimdi dengeler alt üst oldu. Trump DERİN AMERİKA'nın yanına yaklaşsa da karşıda olmayı tercih etti. Ve "ihanetle ülkeyi bölmekle" suçlanır hale geldi. Ve CUMHURİYETÇİLER'in de sesi yükseldi. ANAYASA vurgusu öne çıktı! Geçtiğimiz haftanın kısa özeti bu!

Devam...

Council for National Policy'i yani Ulusal Politika Konseyi'ni yazdım.

Oradan gidelim bugün de...

Council for National Policy son toplantısında "Zengin Devletler, Yoksul Devletler, Zenginleşecek Devletler, Yoksullaşacak Devletler" konusunu tartıştı. Zengin Devletler denilince elbette G-7 ülkeleri öne çıktı. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada...

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın avukatı Jay Sekulow, Ulusal Politika Konseyi toplantısında G-7 ülkeleri için önemli öngörülerde bulundu.

Pence, "Biz yeni bir oluşumdan söz ediyoruz. G-7 veya G-20 artık olmayacak. G-1 yani tek bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri olacak.

Tamamen ABD'nin kararlarını onaylayacak ALT G-3 olacak.

Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya... Fransa da İtalya da Kanada da yeni dönemde sıradan güç olacak" dedi. İtalya sarsıldı gitti zaten!

Jay Sekulow, Pence'in G-1 projesinin olağanüstü olduğunu ve bu fikre tamamen katıldığını, Trump'ın Başkan seçilme nedeninin de G-1 olduğunu açıkladı. Ancak G-3 fikrinde rotasyonlar olması gerektiğini, çünkü araştırmalarda, Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya'nın ortak karar alabileceği ve bu durumun Washington'ın gücünde zayıflığa neden olabileceğini belirtti. Ve masada Jay Sekulow'a destek vardı.

Londra'yı yöneten en önemli güç Jacob Rothschild'in George Floyd ayaklanmasını başlattığı ve karşı adım olarak Ulusal Politika Konseyi'nin ayaklanmaların yönünü değiştirmek için devreye girdiği ortaya çıktı. Tablo ortada!

"ABD beyazlara aittir" iddiasında bulunan BEYAZ Amerikan milliyetçilerinin son versiyonu "Alternatif Sağ" hareketi, Mike Pence'le bir görüşme yaptı. Ulusal Politika Konseyi'nin tam destek verdiği "Alternatif Sağ" gösterileri daha da kışkırtma görevini aldı.

Rothschild'in başlattığı eylemlerin yönü DERİN AMERİKA'nın işin içine girmesiyle BEYAZ SARAY'a çevrildi!

2005'te aşırı milliyetçi William Regnery ve Samuel Francis tarafından kurulan Ulusal Politika Enstitüsü, ABD'den sonra İngiltere, İtalya ve Fransa'da ayaklanmaları başlatacaktı.

Öyle de oldu. Geçtiğimiz hafta PARİS bir geceliğine yandı!

Fransa'da deneme büyük başarı sağladı. İngiltere'de de fragman sahnelendi! Şimdi Rusya'nın konumu ne olacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Şubat'ta "Barış içinde bir dünya hayal mi? Hayır. Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler ne kadar güçlü olursa barış da o kadar kalıcı olur" dedi. Bu açıklamayı okuyunca, Putin dünyanın artı-eksi kutuplarına Moskova ile Washington'ı koyuyor. Ancak aynı Putin, bu açıklamadan birkaç saat sonra Ulusal Politika Konseyi'ne ülkesinin ABD liderliğindeki bir dünyada verilen rolü kabul edeceğini ama bazı taleplerinin olduğunu söyledi. Nisan'da da başka isimler üzerinden yeni rolü istediğini bir kez daha iletti.

Ulusal Politika Konseyi, Putin'i Amerikan Yasama Değişim (Borsa) Konseyi'ne yönlendirdi.

Amerikan Yasama Değişim Konseyi, sivil toplum kuruluşu gibi görünse de eyaletlerin yasalarını belirler. Şimdi Putin, Amerikan sistemi içinde eyalet gibi Washington'la mı yürümek istiyor. Bu ilk bakışta imkansız gibi görünse de Putin akıllı biridir.

Bugün Rusya bağımsız bir devlet değil. Rusya Merkez Bankası'nda hiçbir karar Putin'e sorulmaz.

Putin, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'dan çekinir. Nabiullina geçtiğimiz hafta ailenin en önemli finansal sistem oyuncularından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile görüştü. Putin bu görüşmenin detaylarını öğrenmek istedi. Elvira Nabiullina, görüşmenin özel ve gizli olduğunu söyledi. Kimden gizli? Evet Putin'den. Şimdi Putin belki de iki büyük güç Derin Amerika ile Rothschild ailesinin savaşından karlı çıkmanın planını yapıyor. Derin Amerika ile Derin İngiltere'nin yani...

Coronavirüs etkisinden sonra ayaklanmalar ve en sonunda küçük bir kıvılcım ile savaş. Bu ihtimal de masada... Tabii bu hangi ülkeler arasında başlayacak o konuda birçok plan farklı versiyonlarıyla düşünülüyor. 18 ülkenin listede olduğu ve gerginliğin artması nedeniyle ciddi bir savaş kıvılcımı bulmanın zor olmayacağı da ortada. Bu hangi kıtada başlarsa etkisi de ona göre değişir.

Yunanistan'a baksak anlayacağız!

Nesine güvenip Türkiye'yi tahrik ediyor! Anlamak mümkün değil.

Ama her gün sahnedeler!

Savaş isteyen en önemli ve en güçlü isim hala Steve Bannon...

Beyaz Saray'ın bir dönem Trump'tan bile güçlü adamı Steve Bannon, hala çok ama çok güçlü. İtalya yakında karışacak.

Bunun merkezinde Bannon var. Çünkü Bannon, İtalyan Derin Devleti ile 50 yıl sürecek bir anlaşma yapmıştı. Ancak İtalyan hükümetlerinde yaşanan koalisyon açmazı, bu anlaşmanın bozulmasına neden oldu. Ya İtalyan Derin Devleti anlaşmayı devam ettirecek, hükümetin kurulmasını sağlayacak ya da ABD ile çatışma haline bürünecek. Tabii ki birinci seçenek akıllıca. O nedenle İtalya'da gerilimli günler çok yakın.

Hükümeti düşürecek gerilim için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Sokaklarda tansiyon giderek artmakta. Coronavirüs ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntılar da ortada. Bu sarsıntılar başka bir boyuta geçecek mi!

Soru bu. Derin Amerika ile Derin İngiltere ne Çin üzerinde ne para üzerinde ne paylaşım üzerinde anlaştı. SIKINTI sürmekte. Bunu da Trump'a yaşatılan BASKIDAN görüyoruz. Demokratlara gerek kalmadan CUMHURİYETÇİLER saldırıyor. Bu arada Council for National Policy'e SAĞ KOLU üzerinden yaklaşan Joe Biden da TRUMP'ı korkutuyor...

ABD DERİN DEVLET'i G-1 üzerinden gidiyor! Bakalım sadece Washington'un sesinin çıktığı bir düzen kurabilecekler mi!

SAVAŞ bu...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın