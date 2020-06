Gizli masa

CORONAVİRÜS'ÜN getirdiklerini götüreceklerini ve büyük planı kaç zamandır buraya taşıyorum. Kavganın taraflarını ve geri dönülemez yolda olduğumuzu da... Hatta dün AİLELERİ sıraladım... Walton Ailesi, Koch Ailesi, Mars Ailesi, MacMillan Ailesi, DuPont Ailesi ve Duncan Ailesi'nin, Derin Amerika ile birlikte Rothschild ailesine savaş açtığını aktardım.

Bunu da HSBC'yi ve Pekin'i hedefe koyarak yaptığının altını çizdim... Çok da detay verdim.

İsteyen dönüp okuyabilir. Ama biz gelin bugün vitesi büyütelim.

Türkiye'nin de kaçamayacağı kavganın taraflarını ve derinliklerini yazalım...

Gazetelerde televizyonlarda olmayan kısımlarını. Gücün asıl merkezini. DERİNLERİ...

Çok derinleri...

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli ve çok gizli yapılar vardır. Bunların çoğu düşünce kuruluşu olarak bilinir. 20'nin üzerindeki bu etkin kuruluşun aslında bağlı olduğu en önemli kurum Council for National Policy (Ulusal Politika Konseyi) olarak bilinmektedir. 1981 yılında kurulduğunda Amerikan Derin Devleti olduğu konuşulmuştu.

Hatta Council for National Policy'nin ilk toplantısına Ronald Reagan katılmıştı. Reagan, "Aktör"lüğünden dolayı siyasi olarak itibarsızlaştırılsa da bugün çok ama çok güçlü olan Amerikan Derin Devleti'ni büyüten kişidir.

Çünkü Reagan, Derin Devlet'e inanan kişiydi. Çünkü "Derin Devlet" daima Amerikan çıkarlarını koruyacaktı ve her Başkan kendi "Washington tarzı" için sistemi zorlayamayacaktı. Reagan da Derin Devlet'in çok desteğini gördü. Ancak Amerikan Derin Devlet'i en önemli zamanlarda seçimleri kaybetti. 1993-2001 Bill Clinton'ın başkanlığında, 2009- 2017 Obama'nın başkanlığında.

Şimdi Trump'la öyle bir yola girildi ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim hakkının sadece Washington'da olduğu bir sisteme evrildi. Bu oluşumun merkezinde de Council for National Policy vardı. Her ne kadar düşünce kuruluşu gibi görünse de Council for National Policy karar verici konumdadır. NET! Council for National Policy'nin açıklanan üyelerine bakalım. John Singlaub, Albay Oliver North, Steve Bannon, Erik Prince, ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos...

Peki gizli üyeleri kimler?

George W. Bush, Charles Koch, Jimm Mattis, Mike Pence, Robert Mueller, Marcy Rumsfeld Walczak, Condoleezza Rice, Jim Carr Walton ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, gibi çok ama çok önemli isimler. Yılda sadece 3 kez bir araya gelirler. New York Times, bu konuda tek bir kez haber yaptı.

Gazete, "Yılda 3 toplantı, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini şekillendiriyor" diye yazdı.

2019 yılında olağandışı bir gelişme nedeniyle 4. kez toplandı.

Bunu da atlamayalım...

Devam...

Kurulduğu günden itibaren sadece geçen yıl bozulan bu kural, Coronavirüs sonrası için ekstra tedbirler olarak yorumlandı. Her yıl okullara büyük bağışlar yapılır. İşte o bağışçıları ve miktarları Council for National Policy belirler. Bu sıradan gibi görünse de okullara yapılan bağışlar, iş adamlarının geleceğinde etkili olur. Birçok iş adamı bağış yaptıkça zengin olur.

Örneğin Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Council for National Policy'nin belirlediği rakamların çok üstüne çıktı.

Prens Selman, geleceğin Council for National Policy'de olduğuna inanıyor. O nedenle para musluklarını açtı. Tabii ki sadece bağışlarla iş adamları güçlenmiyor.

Bulundukları ülkelerdeki özellikle siyasal etkilerinin de güçlü olmasına bakılıyor. Prens Selman'ın iş adamı kimliğinin önüne geçen Veliaht Prens gücü var. Bağışla birlikte o da güçleniyor! Coronavirüs salgınının Avrupa'ya yayıldığı günlerde Şubat ayında yapılan Council for National Policy toplantısında neler konuşuldu? Henüz ABD'de etkili olmayan virüs salgınında ciddi ölüm bilançosunun çıkacağı ancak ekonominin tamamen değişmesi için bu kadar kişinin kaybedilmesinin olağan olduğuna dikkat çekildi.

Bunu da, toplantıya katılan isimlerin farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalardan anlıyoruz. Mesela Kevin Hassett, "Evet Amerikan ekonomisi Coronavirüs'le ciddi bir güç kaybı yaşadı. Eski sistemin artık sürdürülemez olduğu da anlaşıldı.

Yeni Amerika için yeni riskler de alınmalı" dedi.

Kevin Hassett'in bu açıklaması, Amerikalı pasaportu taşıyan ama Washington'ın dışında Londra finans merkezinden biri olan Canary Wharf'a bağlı olan iş adamlarının hedef olduğunu gösteriyordu. Çünkü ABD'de ekonomik krizlerin asıl merkezi Canary Wharf'dır. Bu çok kabul edilmese de ekonomik kriz için Canary Wharf emir verir ve sadece ABD'de değil, dünyanın birçok ülkesinde ekonomik fırtına başlardı. Hala da aynı durum geçerli. İşte şimdi Council for National Policy, bu Londra'dan gelen kara bulutların bir daha yağmur ve fırtına yaşatmaması için dağıtacak. Amaçları, planları bu!

Tam bu dilimde önemli bir şey oldu!

Sanırım benden başka yazan yok ama gerçek yazdığım gibiydi!

Dünyanın çatısında bu kavga yaşanırken, Rusya'dan Kremlin'den yani Putin'den çok önemli bir mesaj geldi. 2016 yılında Rothschild ailesinin finans şirketlerine operasyon yapan Putin, bu teklifi Derin Amerika ile paylaştı. Putin, tarihin en büyük riskini alabilir mi? Bu ihtimal var mı? Council for National Policy bu konuda çok dikkatli. Çünkü Putin'in bir oyun kurduğunu ve esas karar vericinin Rothschild ailesi olabileceği endişesi Council for National Policy'de hakim.

Şubat ayındaki toplantıda Council for National Policy'in birçok üyesi Putin'e güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Ancak Putin, Council for National Policy'nin güvendiği çok önemli isimler üzerinden bu konuda ikinci bir teklifte daha bulundu.

Hem de Nisan ayının son günlerinde. Bu ihtimal Council for National Policy'de yeni bir heyecana neden oldu. Çünkü Putin galiba yeni bir Rusya hayalini, Londra ile değil Washington'la gerçekleştirmek istiyor. Putin elbette Rusya'nın her köyünün dahi Rothschild ailesiyle bağlantılı olduğunu biliyor. Bu operasyon için Putin'in gücü yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Ancak Amerikan Derin Devleti ile bu ihtimal güçlenebilir. Bu da masada!

Çünkü Rusya, Rothschild ailesinin nefes aldığı topraklardır.

Tüm planlar bu bölgeden yapılıyor.

Kimileri merkezin Londra olduğunu söylese de gerçekte Rothschild'in merkezi Rusya'dır.

Çin de, Fransa da, İtalya da ailenin Rusya'daki merkezinden yönetilir. Ve bu isimler koca koca tekneleriyle EGE'ye gelirler en özel toplantılarını buralarda yaparlar... Derin Amerika'nın Çin ile yürüttüğü savaşın içinde herkes var aslında. Zaten kimse dışında kalamaz. Buna bir de İSRAİL ve YAHUDİLER eklendi...

Önümüzdeki günlerde çok garip şeyler olacak. Bunu not edin.

Hiç tecrübe edilmemiş bir eksene girildi! AMERİKA'daki MASA Londra'daki MASAYA PARA üzerinden itiraz etti... Amerika'daki masa Council for National Policy ve gizli üyeleri... Bilinmeyen üyeleri... Diğer tarafta Londra- Baronlar-Oligarklar-Çin var...

Buraya İsrail de geldi demir attı...

Saflar nasıl netleşecek göreceğiz...

Kolay olmayacağı kesin!

Peki bu kavganın gölgesi buraya düşer mi? Sizce?

