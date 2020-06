Savaş kapıda

ÖNCEKİ gün yazı işleri toplantısında arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde olan biteni aktarırlarken bir ara sustum ve düşündüm. Ve şöyle dedim: "Galiba yakında bir yere mesaj verilecek. Bu bize ABD içindeki karışıklığın arkasındaki gücü gösterecek…" Dün sabah erken saatlerde arkadaşlarım da "Gece Paris'i yaktılar…" şeklinde mesaj yolladılar… Rothschild Ailesi'nin prensi olan MACRON ve Fransa, ÇİN ile gizli gizli en büyük anlaşmaları yapan merkezdi. Çin Devlet Başkanı Cinping, Macron'a AT hediye ediyor ve hece oyunuyla "MACRON" kelimesinin Çince'de "EJDERHAYI UYSAL HALE GETİREN KİŞİ" olduğunu aktarıyordu….

DERİN AMERİKA içeride çaresiz kalıyor ve 1 gecelik eylemlerle PARİS'ten hem Macron'a hem Cinping'e mesaj yolluyordu… Olaylar birbirine bağlı bir şekilde ilerliyordu. Savaş tüm hızıyla sürüyordu. ESKİ KAMPLAR ve eski oyuncular da şu an için YENİ YERLERİNE, KOORDİNATLARINA yolculuk ediyorlardı. Saf değiştiren çoktu!

Bu da normaldi!

Açalım biraz… Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çatışma hali, Obama-Trump çekişmesi değil. Bush-Clinton gerilimi de değil. Sahnedeki kısım böyle olsa da değil! Washington'da kararları kimin alacağıyla ilgili bir savaş bu. Bunu dünyanın her noktasında gördük. Mesela Derin Amerika 2006'da İtalya'da şike operasyonuyla, savaşı başlattı.

Polis MAFYANIN telefonlarını takip ederken HAKEM ayarlama işlerini not etti. Daha sonra olayın üzerine yürüdü. TEMİZ AYAKLAR OPERASYONU geldi. Juventus bir alt lige düşürüldü!

Juventus ROTHSCHILD Ailesi'ne yakındı. Çünkü AGNELLİ Ailesi Rothschild'in uzun zamandır işlerini toparlıyordu. SAVAŞ başlamıştı… TOP'tan hem de!

2009'da LEHMAN BROTHERS krizi ile Rothschild Ailesi zarar gördü. Hem AİLE hem DERİN AMERİKA savaşı bir süreliğine durdurdu. EKONOMİK nedenler ağır bastığı için... 2014 yılında Derin Amerika'yı, Almanya'nın en güçlü Katolik medya grubu Bauer Media üzerinden Fransa'da operasyon yaparken gördük. Closer dergisi her ne kadar inkar etse de Rothschild ailesinin emirlerini uygulayan Hollande'ın Julia Gayet'le ilişkisini dünya gündemine çıkarmıştı. Kate Middleton'u da çıplak fotoğraflarıyla kapağına taşımıştı… Çıplak düşes fotoğraflarıyla tirajı patlatmıştı… DERGİ buydu!

Türkiye'ye gelelim… 15 Temmuz'a uzaktan bakıldığında bile DERİN AMERİKA'nın adımlarını görmek zor değildi. Tepedeki çatışma hali 15 Temmuz'un merkezinde yer alıyordu. Derin Amerika darbe hazırlığı yaptı, başlattı. Ancak girişim ters tepti.

Şimdi Coronavirüs'le yine Derin Amerika'nın operasyonunu görüyoruz. Açık şekilde Rothschild ailesinin para gücüne operasyondu bu. Bugün ise siyahi bir genç adamın ölümüyle, Rothschild'in karşı atağını görüyoruz. Düello gibi adeta… ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, yıllarca Obama ile çalıştı. Rothschild ailesinin tanıdığı, destek verdiği bir isimdi. Rice, ABD'deki gösterilerin arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi. Rice, "Olanların doğrudan Rusya'nın taktiklerinin bir parçası olduğuna bahse girerim. Hatta hangi iş adamlarının da parmağı olduğunu tahmin edebiliyorum" dedi. Bu iş adamları, Rothschild'e bağlı isimlerdi. Fransa-Rusya-Çin ekseni bir hattan ilerliyordu yani!

Anlaşılması gereken SAVAŞIN daha da şiddetleneceği… Çünkü anlaşmazlıklar o kadar büyümüştü ki, Derin Amerika belki ülkeyi kaybediyordu. Bu tehlike vardı. Ortadaydı. Yıllardır pek de yönetemedikleri ülke yani ABD'nin tamamen Londra merkezli olmasını kabul etmeyecektiler, etmediler de.

Tam çekirdekteki kavga, mücadele, savaş buydu… Amerika'nın İngiltere'ye itirazıydı yani… Son günlerde olanlara bakın!

Trump'a ve Obama'ya bakın. Attığı mesajlara söylediklerine bakın… Bill Clinton ile Donald Trump yakın arkadaştı. En sevdiği ortak arkadaşları da Jeffrey Epstein'dı. Ancak şimdi Trump ile Bill Clinton, Trump ile Obama düşman haline geldi. Çünkü sistem Trump'ı Derin Amerika'ya yakınlaştırdı. O ne kadar karşı durmaya çalışsa da bunu başaramadı.

Epstein'le tüm ilişkilerini unutan Trump, Clinton ve Obama'yı karşısına aldı. Trump, siyahları pek sevmez. Göçmen düşmanıdır. Obama'yı da sevmez.

Ancak Obama Epstein'le ne kadar yakınsa, Trump da Epstein'le o kadar yakındı. Şimdi ise kartlar yeniden dağıtılmakta ve önemli oyuncular yer değiştirmekte… Bu savaşın bir sonucu… Susan Rice de Trump gibi.

Yıllarca aileyle birlikte yürüdü, güçlendi önemli bir isim oldu.

Bugün Rothschild ailesini hedef alıyor. Obama'nın belki de en güvendiği isimdi. Şimdi Obama'nın tüm kirli işlerini Derin Amerika'ya sundu. Rice bunu yapmak zorundaydı belki. Çünkü taraf değiştirmek zorunda olanlar var. Bu her ülke için de geçerli. İttifaklar, birleşmeler vardı. Şimdi ayrışmalar ve yeni ittifaklar doğuyor. Avrupa'da bu savaşın yansımaları daha da şiddetlenecek. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemle birlikte kim nasıl ve kiminle yürüyecek, bu önemli. SAVAŞ bunu bize gösterecek… Hiçbir şey durulmayacak. Aksine şiddet artacak.

İklim SAVAŞLA bu kadar kirlenmişken şehirler alev alev yanarken DERİN AMERİKA'nın, KOCHLAR'ın önemli ismi Steve Bannon önemli mesajlar verdi: Çin Komünist Partisi ile savaştayız. Çin, ABD'nin liderliğine karşı çıkıyor.

Coronavirüs belasını yayan Çin'e karşı artık kimse sessiz kalmamalı.

Milyonlarca kişiyi hasta eden, yüz binlerce kişiyi öldüren bu virüs Çin'de ortaya çıktı. Şimdi Çin hala suçsuz olduğunu söylüyor. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Öyle bir veya iki trilyon dolar değil. Çin onlarca trilyon dolar ödemeli… Önümüzde çok önemli bir seçim var. Biden'ın oğlunun Çin'den rüşvet aldığı kanıtlandı. Düşünebiliyor musunuz? Savaştığımız Çin'den rüşvet alan bir ailenin Beyaz Saray'da başkan olduğunu… Bunun olmaması için her yol denenecek.

Çünkü Çin'e karşı başlattığımız bu büyük savaş, aslında var olma mücadelesi… Bu mücadelede her Amerikan vatandaşına görev düşüyor. Her ülke Çin'in agresif tavırlarını görmeli ve ona karşı karar almalı. Çin'in lider ülke olma hayalini biliyoruz. Ancak onlar bizim bu hayalin karşısında sessiz kalacağımızı sanıyorlardı.

Öyle olmadığını anlayacaklar.

Çin, ABD tahvillerinde en büyük pozisyonu elinde tutuyor. Bununla Washington'ı tehdit etmeye kalkarsan bedelini ödersin… DERİN AMERİKA'nın derin ismi aslında her şeyi açık açık anlatıyor… Bu kavga Londra'da da, Moskova'da da, Pekin'de de, Ankara'da da var… Olması kadar doğal bir şey de yok… "Amerika Birleşik Devletleri'ni kim yönetecek?" sorusunun cevabı aynı zamanda DÜNYAYI kimin yöneteceği sorusunun da cevabı… Steve Bannon, Pompeo, Gina Haspel ekolünün patronu olan KOCH AİLESİ ABD'nin bilinen en büyük patronudur. Barack Obama ve eşi yani First Lady Michelle Obama BEYAZ SARAY'da bulundukları süre içinde KOCH KARDEŞLERİN katıldığı hiç bir davete gidemedi! Korkularından… Çünkü KOCH KARDEŞLER SİYAHLARLA YAN YANA GELMEZDİ. Obama'nın kıdemli danışmanı David Axelrod, "Obama ailesi Koch Kardeşler'le aynı ortamda olmamaya özen gösterirdi.

Risk almamaları en doğru karardı" demişti. Dünyaya bu pencerelerden bakarsak sanırım SAVAŞI anlama şansımız daha fazla olur… İçeriye de iç siyasete de aynı pencereden bakın… Başka şıkkınız yok zaten…

