İp koptu

CORONAVİRÜS hayatımızı etkilerken yüz milyonlarca insanı evlerine kapatırken haliyle ekonomi de kenara çekildi. Beklemeye koyuldu. Virüsün vurduğu hemen hemen her ülke büyük ekonomik dalgayı kazasız belasız atlatmanın derdinde.

Hiç kimse için kolay bir süreç değil. Dünya STOP etti, şimdi gaza yükleniliyor! Ancak eski ivmeyi yakalamak mümkün olacak mı? Eskisi gibi olamayacaksa ne kadarı geri gelecek? Kimse bilmiyor. Büyük kuruluşların raporları ise hiç iç açıcı değil. Ama hayat da akmaya başladı... Bütün verilere bakıldığında ise Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in bir türlü orta yol bulamadığı görülmekte. 5 kıtayı da etkileyen bu büyük savaşın geri dönülmez bir yola girdiği de ortada.

Acaba en korkulan olacak da eller silaha mı gidecek?

Şimdiden bunu kestirmek zor. Ancak ANLAŞMA olmazsa dünya yoluna böyle devam edemez. Bu da ortada...

Petrol fiyatlarının düşmesiyle BÜYÜK GÜÇLERİN DEPOLARINI AĞZINA KADAR doldurdukları da bir gerçek. Sadece fiyatlar düştü diye mi? Bilinmez!

Savaşın tırmanacağını gösteren en önemli işaret Çin'den geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Coronavirüs sonrası savaşa hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Dünyanın tepesindeki bir isim bunu gelişigüzel söylemez.

Olayların geldiği yeri anlatması bakımından son derece önemli...

Çin ordusunun bütçesine ilk etapta 170 milyar dolar, ardından 400 milyar dolarlık ek destek kararı çıktı. Aylardır her türlü ağır açıklamalara, tehditlere rağmen sessiz kalan Pekin yönetimi de savaşacaklarını açıkladı. Gelinen son nokta bu!

Dün de yazdığım gibi 30 NİSAN'da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun babasının infazı Pekin'in nasıl ad��m atacağını gösteriyordu. Aslında SAVAŞ o gün ilan edilmişti.

Çin savaşacaktı... Çünkü ABD kendisi için KÖLE OLARAK YAŞAYAN BİR ÇİN istiyordu.

Pekin de buna "EVET" diyemezdi. Orta yol bulunmadı.

Eğer önümüzdeki günlerde de bulunmazsa dünyayı iyi günler beklemiyor. Bu net!

30 Nisan 2020'de Wayne Pompeo'nun infazı Pekin'in attığı en büyük adımdı. Wayne Pompeo'nun ölümünden itibaren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'e karşı ne kadar agresif olduğunu gördük.

Babası hastanede ameliyat masasında ölmüştü. Wayne Pompeo'nun kalbinin ameliyatı kaldıramayacağı, vücudunda ortaya çıkan zehirlerle kesin gibiydi. Çin'in bu operasyonu Ocak ayında yapmayı planladığı da CIA'ya yakın kaynaklar tarafından bir rapor halinde hazırlandı. CORONAVİRÜS'le birlikte Çin, Pompeo'yu kahreden adımı atacaktı. Açık şekilde bir silahlı çatışmanın ortasında kalan Wayne Pompeo, hayatını kaybedecekti. CIA'nın raporlarına göre olaylar böyle gelişecekti. Ancak içerideki tartışmalardan sonra ÇİN bu yöntemi ÇOK SES GETİRECEĞİ için istemedi.

Vazgeçti. Sadece Derin Amerika'ya en ağır mesajı iletmenin yeterli olacağına karar verdiler ve adım attılar.

CIA, Wayne Pompeo'nun ölümüyle ilgili hastane çalışanları dahil 17 kişilik bir liste hazırladı.

Bu isimler üzerinden infazın nasıl gerçekleştiği ortaya çıkarılacak. Bu asla kamuoyuna açıklanmayacak. Tıpkı ÖLÜM haberinin gizlendiği gibi... Ancak Derin Amerika, infazı saat saat öğrenip karşılığını verecek. Niyet de bu! Du Wei ile aslında Çin'e karşı yaptırımlar başladı. İki büyük güç ellerine SİLAH aldı yani...

Coronavirüs salgını, Çin'e ve Pekin'e yakın ülkelere de ağır darbe vurdu. Salgından en çok etkilenen 73 ülkenin 51'inin "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinde yer alan ülkeler olması tesadüf değil. Avrupa Birliği'nin en önemli ülkeleri Almanya, Fransa, İspanya ise Çin ile aslında ciddi anlaşmalar yaptı.

Hem de ucu açık anlaşmalar.

Avrupa Birliği olarak anlaşmalar da başlamıştı.

Şimdi salgın sonrası, Derin Amerika'nın baskılarıyla birlikte Avrupa Birliği anlaşmalarının iptal edildiği Pekin yönetimine bildirildi. İngiltere ise hala Çin'le yaptığı anlaşmaları bozmadı.

Fransa ve İtalya, Çin'le yürümeye devam ediyor. Ancak açık şekilde Pompeo'nun babasının infazı, Çin'in savaş ilanıyla birlikte her şey yeniden konuşulacak. Çünkü Çin'le "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine "devam" kararı alan her ülke Washington'ın hedefi olacak. Ne Derin Amerika ne de Avrupa ülkeleri, Çin'in ABD'ye savaş ilan edebileceğine inanıyordu.

Ancak Çin, son çare olarak savaşı kabul etti.

Şimdi ne olacak?

Muhtemelen Çin'i köşeye sıkıştıracak terör örgütlerine çok önemli görevler verilecek.

İddialara göre DERİN AMERİKA Çin'i içeriden zayıflatmak için, Pekin'i sarsmak için TERÖRE geçit verecek. İlk hedef PEKİN... Ancak Çin'in askeri anlamda savaş ilanıyla, Avrupa ülkeleriyle yaptığı gizli toplantıların bağlantısı var. Çin tek başına oturup bu kararı vermiş değil! Bu nedenle DERİN AMERİKA çok ciddi RİSK almış durumda. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin kumandası öyle ya da böyle LONDRA'da.

10 haftada 41 milyon kişinin işsiz kaldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan önlemlerin bu yıkımı engelleyemediğini gördük. Çünkü patron Londra.

2.5 trilyon doları piyasaya gönderen Amerikan devleti, karşılığında çöken bir ekonomi ve 41 milyon kişi işsiz.

Araştırmalar gösteriyor ki, işsiz bir Amerikalı 4 kişiyi etkiliyor.

Bu hesap 41 milyon kişinin de Amerikan nüfusunun yarısını etkilediğini ortaya koyuyor! Bu çok büyük bir tehlike.

ABD'de çöken ekonominin, Çin'le çatışma halini azaltacağı düşünülüyordu. Derin Amerika'nın bu ihtimali yıktığı da artık kesinleşti. Çünkü Derin Amerika hiç geri adım atmadı.

Çin hep sessizce bir ortak nokta beklerken, 30 Nisan'da Pekin de camı kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin derinliklerini iyi bilenler "Bundan sonra asla bir ABD-ÇİN ortaklığı görmeyeceğiz" diyor. Yorumlar böyle. Çin'in de artık geri adım atmayıp "SAVAŞSA SAVAŞ" demesi bütün hesapları alt üst etti. İpler gergindi, koptu gibi...

Daha önce defalarca yazdım! Böylesine KÜRESEL PAYLAŞIMLAR SAVAŞSIZ OLMAZ. CORONAVİRÜS bunun silahsız modeliydi.

Ama görünen o ki İKİ BÜYÜK GÜÇ DE MASAYA GELMİYOR. Eller tetikte.

Dünya bunca ekonomik sıkıntıyla uğraşırken bir de silahlı seçeneğin yeşermesi herkesi uçuruma götürür. ABD Hong- Kong'u kaşıdığı için içeride SİYAHLARLA başı dertte.

Asker sokağa iniyor. Şiddet gittikçe artıyor. Hiçbir yerde huzur yok. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Masa kurulmazsa ne olacağını kimse tahmin edemez... Belli ki dünya İKİ BÜYÜĞE DAR GELİYOR.

Bu kavganın dışında kalabilecek değil ülke bir kuş bile yok...

Tehlike büyüyor. Hem de tahmin edilenden çok daha hızla...

