Savaş ilanı

CORONAVİRÜS ile başlayan DALGANIN boyutları artık iyiden iyiye ortaya çıkmaya başladı. Kaç zamandır "Asıl kavga ABD ile ÇİN arasında" diye yazıyorduk.

Tarafları ve arkasındaki güçleri anlatmaya çabalıyorduk.

Silahların patlamadığı büyük bir savaş yaşanıyordu. Çok kişi görmek, anlamak istemiyordu. Artık savaşın kendisi de tarafları da net olarak ortada... BEYAZ SARAY, ÇİN RAPORU yayınladı. Her şey açıkça ortaya döküldü...

Beyaz Saray, Coronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Çin'i adeta topa tuttu! 20 sayfalık raporda 'YOK' yok!

Pekin'e "TALANCI" demekten geri durmayan rapor işi HIRSIZLIĞA kadar vardırdı!

Hatta "Çin'in ideolojik ve siyasi açıdan özgür uluslara ne kadar düşman olduğunu çok hafife aldık. Şimdi bütün dünya bu gerçeğe uyanıyor" ifadelerine yer verildi. Mızrak çuvala sığmaz oldu yani...

Açalım biraz daha...

Coronavirüs'le yeni bir dünyaya uyandık. Amerika Birleşik Devletleri, ilk günlerde salgını ciddiye almadı. Beyaz Saray ve Başkan Trump'ın tavrı "Haziran'da biter" şeklindeydi. Oysa bu salgının HAZİRAN'da bitmeyeceğini en bilenlerden biri TRUMP'tı.

Ama böyle konuşmak zorundaydı. O dönem farklı açıklama yapamazdı. Sonra ABD'nin birçok eyaleti virüsle tanıştı. Beyaz Saray ve Trump sertleşmeye başladı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo da aynı dili kullanmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kural vardır:

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı fikirdeyse, karar verilmiştir ve operasyon başlamıştır... Görüyoruz ki Çin ve Çin'le hareket eden ülkeler de hedef olacak. Beyaz Saray'ın Çin raporu da savaşın ilanı oldu. Bu nedenle RAPORUN yazılmayan tarafını da iyi okumak gerekmekte... Başka bir gözle bakmakta büyük fayda var.

Raporun dili oldukça ağır.

Kabaca öne çıkan yorumların başında şu ifadeler yer alıyordu:

"Çin'in talancı ve agresif ekonomi politikaları artık son bulacak. Trump yönetimi Çin ile diyalog kurmaya çalıştı.

Ancak onlar bu diyaloğa yanaşmadılar. Artık ABD, Çin üzerindeki baskıyı arttıracak.

Çin Devlet Başkanı muhaliflere operasyon yaptı. Ve hiç ihtimal verilmeyen bir durum yaşandı. Çin Devlet Başkanı'nın idaresindeki hükümet ve Çin Komünist Partisi arasındaki ayrım giderek arttı. Bu da Çin'in yeni bir yola girdiğini gösteriyor ki, Washington buna da sessiz kalmayacak. Çin'in daha liberal hale geleceğini düşündük ama yanıldık..." Günlerdir aktarmaya çalıştığım ve "kesinlikle iyi takip edin" diye not düştüğüm POMPEO'nun sözleri de raporda yer alıyordu...

Pompeo, "Medya virüs salgınına odaklandı. Bu da Çin Komünist Partisi'nin adımlarının büyük resmi kapatmasına neden oldu.

Görülmesini engelledi. Çin 71 yıldır son derece gaddar, bir komünist rejim tarafından yönetildi. Biz özgür uluslarla yakınlaşacağını düşünürken, onlar daha da otoriterleşti.

Yanıldık ama sadece bu yanlışla kalacağız. Artık hataya yer yok" dedi. Nereden bakarsanız bakın SAVAŞ İLANI gibi sözler...

Bu rapor önceden tamamlanmıştı ancak yayınlanmadı... Nedeni de iki üç gündür yazmaya çalıştığım BÜYÜKELÇİ DU WEİ'di!

Yani raporun yayınlanması için DU WEİ'nin infazı beklendi.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Du Wei'nin öldürülmesi hem İsrail'e hem Çin'e mesajdı...

Rapor 15 Mayıs'ta hazırdı ama yayınlanması bu nedenle geciktirildi. Olan bitene ve bir de yayınlanan rapora bakınca şunu görmek zor değil: Amerika Birleşik Devletleri kararını verdi. Çin'in her noktasını hedef alacak... Çin'in 2.5 trilyon dolar olan ihracatı, sadece Ocak-Mart döneminde 450 milyar doların üzerinde kayba uğradı. Coronavirüs Çin'i de vurdu yani.

Doğal olarak Çin, Avrupa ülkelerine güveniyor.

Ancak bu ne kadar sağlıklı bilinmiyor!

Böyle büyük buhranlarda AVRUPA, Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen karşısına alır mı? Kimse bu soruya kolayca "EVET ALIR" diyemez. Zaten AVRUPA'daki medyaya bakınca VİRÜSÜN SORUMLUSU OLARAK ÇİN'İ GÖRMEKTE KARARLILAR...

Diğer taraftan Çin'in nasıl bir önlem alacağı da bilinmemekte.

1.5 milyar nüfusu olan bir ülkenin tek dayanağı 2.5 trilyon dolarlık ihracat. ABD bu rakamları azaltmakta kararlı.

Ayrıca ÇİN'in alacağı olan PARALARI da vermeyeceğini diplomatik bir dille Pekin'e iletti...

Yani Çin'e olan borçlarını tek taraflı sildi. Bir de Washington Çin'le yürümekte ısrar eden ülkeleri de NOT ediyor. Hedefe konulan ülkelerin de zarar görmesi planlanmakta. Bu konuda 9 istihbarat biriminden raporlar geliyor. Bu raporların sonucuna göre ülkelerin nasıl hedef alınacağı da belirlenecek.

Çin ise 40 ülke ile yakın ortaklık yaptığını düşünüyor.

Du Wei'nin hayatını kaybetmesi bugüne kadar Çin'e karşı atılan adımların sona ermeyeceğini anlamına geliyor. Du Wei'nin ölümünden sonra İsrail'le yapılan diplomasi trafiğinde olumsuz hiçbir durumun görülmediği rapor edildi.

Tel Aviv, Washington yerine Pekin'le yürümek istiyor. BU NET! Bunu anlamak kolay değil. Çünkü bütün ezberleri bozan bir hamle bu... İsrail her türlü ABD uyarısına rağmen ÇİN'le birlikte. Londra'nın talebiyle tabii... Bazı akıllı isimler "Taşlar yerinden oynarken, büyük kaosun etkileri aslında daha başlamadı" yorumu yapmaktalar.

Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin'in Amerikan baskısı altında yaşamasını isteyen biri. Ancak o bile artık Çin'in kurtulacağına inanmıyor. Çünkü Çin'in gizli adımları, ABD'yi hedef alan Yeni İpek Yolu projesinde hep agresif olması Larry Kudlow'a da geri adım attırdı. Larry Kudlow da artık Çin'le ilgili olumlu düşünmüyor.

Trump üzerinde oldukça etkili olan Kudlow, Çin'in ABD ile ortaklığı yırtıp attığını söyledi.

Bunun da Pekin için intihar olduğunu belirtti. Çok şiddetli bir kaos döneminden sonra yüksek gerilimli günlere mi geçeceğiz? Ya da Çin, geri adım atacak ve Coronavirüs hızla unutulacak mı? İŞTE BU SORULARIN CEVAPLARI

DÜNYANIN KADERİNİ

BELİRLEYECEK... Ama medya hep ABD sesi ve gözüyle haber-yorum yapmakta.

ABD'nin yaptıkları, yapacakları SIR da değil. Ama Çin her şeye rağmen sessiz ve derinden gidiyor... Uzakta bakınca Çin'in geri adım atmayacağı ABD'nin de saldırmaktan vazgeçmeyeceği ortada. Çin'in tepkisi olacak mı? Bunu bilen yok. Olursa ne olur, olmazsa ne olur? Bütün mesele bu.

Ama savaş büyüyor... Kimse dışında kalamayacak... Büyük sürprizlerle güne başlayacağımız zaman dilimine girdik. Çünkü yayınlanan RAPOR değil SAVAŞ ilanı!

