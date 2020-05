Derin dalga

TEPEDEKİ savaşı anlamazsak etrafımızda olan biteni çözme şansımız hiç yok.

Kılıçlar çekildi silahlar ateşlendi mücadele tüm hızıyla sürmekte.

Bu iklimde doğal öne çıkan isim ABD BAŞKANI TRUMP…

Kimilerine göre Donald Trump çok zeki, kimilerine göre ise öyle değil.

Trump'ın 4 yıl sonra tekrar "Obamagate" tohumlarını ekmeye başlaması onun ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor.

Bu yorumu yapan çok kişi var. Trump, Obamagate ile yeni bir dönemi başlattı. Çünkü bir merkezin, bir başkentin veya bir ülkenin yenilenmesi için eskilerin temizlenmesi gerekiyor.

Bu felsefe şu an ABD'de diri… Barack Obama tamamen boş bir figür olarak Beyaz Saray'a gönderildi. İlk siyahi başkan formülü benimsendiği için Obama tercih edildi. Beyaz olsaydı, Obama'nın senatör olma ihtimali dahi yoktu.

Trump, Obamagate çıkışıyla aslında Clintonlar'ı hedef aldı.

Bill Clinton için, "Deep Clinton" diyen Trump, Obama üzerinden Clinton ailesine, oradan New York'taki 3 aileye ve son olarak da FED'e çullanacak. Bu hamle bütün dünyada gaz sıkışmasına neden olmakta… Elbette bu karar Trump'ın değil. Ancak Trump gibi çılgın birinin BAŞKAN olması gerekiyordu ki, bu yeni dönem başlatılsın. Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Biden'ı da listenin içine alması doğal.

Çünkü Trump, 2016'da verdiği sözü 2021'de hayata geçirecek. Amacı bu! Trump'ın yeni kampanyasının adı eskiyi hatırlatıyor. Trump, "Büyük Amerikan dönüşü" adını verdiği kampanya için, "4 yılda temellerini attık. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz" dedi. Gallup anketinde Trump'ın başkan seçileceği kesin.

İşte Coronavirüs, 4 yılın son hamlesiydi. Trump, Coronavirüs'le birlikte çöken ekonomileri tekrar büyüten Başkan olacak. Çin tamamen ABD'nin elinde oyuncak hale getirilecek. Çin buna itiraz edecek elbette. Ancak her itirazda, dozu sertleşen mesajlar göreceğiz. Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Du Wei'nin infazı, Derin Amerika'nın ne kadar sertleşeceğinin ilk adımıydı. DERİN AMERİKA ve TRUMP'ın hedefi böyle.

Tabii karşı tarafın da boş durmayacağını görmek zor değil. Çin'in içeride DİJİTAL PARA'yı kullanıma sokması hiç ama hiç yabana atılacak bir hamle değil… Washington için KABUS'tan öte… Devam… Amerika Birleşik Devletleri, istediği anda Avrupa ülkeleri ve Çin'e karşı ambargo kararı aldırabilir. Çin bunu biliyor.

Ancak Derin Amerika, elçi Du Wei'de olduğu gibi nokta atışlarıyla sessizce problemi çözmek istiyor.

Birçok ülkede çok önemli iş adamlarına cezalar kesildi.

Özellikle Avrupalı iş adamları, Coronavirüs'le birlikte büyük darbe aldı. Amerikalı iş adamları için henüz ceza söz konusu değil. Ancak onlar için de bazı uyarılar hazırlandı.

Düşüncesinde ve adımlarında Washington olmayan herkes Derin Amerika'nın hedefi olacak.

Geçtiğimiz günlerde çok özel bir isim olduğun yazmıştım… Richard Grenell… Başkan Donald Trump tarafından Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne atanan Richard Grenell, çok önemli bir liste paylaştı. Listede ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, FBI eski Direktörü James Comey, CIA eski Direktörü John Brenann ve DNI eski Direktörü James Clapper'ın adı dikkat çekti. Bunlar olacak işler değildi ama oluyor! Paylaşılanlar sıradan isimler değil. ABD'yi yönetmiş insanlar… Bu isimlerin Obama'ya yakın olduğu ima edilse de, hepsinin emri Bill Clinton'dan aldığı Derin Amerika tarafından biliniyor. Bu isimler istihbarattaki gücünü kullanarak, "Büyük Amerika" planı yapanları engellemeyi başardı.

Oradaki savaşın tanımı da bu! General Michael Flynn, Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli biri. Ancak Derin Amerika onu koruyamadı. En azından birkaç yıl için. Şimdi Michael Flynn için çok önemli bir görev düşünülüyor. Bill Clinton'ın uykularının kaçtığı da gizli değil.

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapmış bir isim yani Bill Clinton, her an evine baskın olabileceği korkusuyla yaşıyor. Richard Grenell, Bill Clinton'a ulaşmak için Trump'ın "Obamagate" çıkışını yapmasını bekliyordu.

Şimdi Richard Grenell de Derin Amerika ile çok sert operasyonlar yapacak. Çok hızlı kararlar alacak. Ancak Derin Amerika, araştırmalarda işsizlik oranlarının yüzde 20'yi aşmasının sorumlusu olarak Trump'ın görünmemesi nedeniyle ağır adımlar atıyor.

Eğer Amerikan halkı Trump'a karşı birleşseydi, Bill Clinton'la başlayacak süreçte Barack Obama gibi Amerikan tarihinin son 20 yılına damga vuran çok önemli 50 kişilik liste tutuklanacaktı. EN az 50 kişi alınacaktı!

Bu ihtimal hala var.

Şekli ve zamanı konusunda belli ki anlaşma sağlanmış değil. Hatta daha da ileriye gidildi! Obama ve Bill Clinton'ın İNGİLİZ AJANI olarak suçlayacak belgeler bile hazırlandı. EVET! İKİ ABD ESKİ BAŞKANI İÇİN AJANLIK DOSYASI oluşturuldu! Şaka gibi ama değil! Her iki başkanın da kararları, Londra'nın istediği şekilde aldığıyla ilgili birçok belge var. Hatta konuşmalar bile gizli arşivlerde bekletiliyor. Geçekten de Derin Amerika var, ancak "Derin Clinton" yani 'Depp Clinton'da varmış. Akıl almaz bağları olan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton'dan sakladığı sırlar da o kadar çok ki, eğer Obamagate yanmaya başlarsa, hiçbir şey eskisi gibi kalmaz.

Bill Clinton'ın tek hayali Joe Biden'ın başkan seçilmesi.

Ancak Biden başkan seçilse bile, Trump'ın 4 yılda kurduğu özel yönetimi değiştirmesi 4 yıl alır.

Yani Bill Clinton'ı koruyabilecek bir güce ulaşması zor. Ki Derin Amerika Trump'ın seçilmesini istemediği takdirde Biden seçilir.

Bunu Bill Clinton da biliyor.

CIA'de ve Gizli Servis'te görev yapan birçok ajan, başkanın halk tarafından seçilmediğini biliyor.

2000 yılında Florida'da seçim gecesi yaşananları biliyoruz.

Al Gore, 40 bin oyla Florida'yı kazandı. Doğal olarak başkan da Al Gore olacaktı. Ancak bir anda Bush'un 537 oy farkıyla kazandığı açıklandı.

Yani Florida'da başkan değişti.

DERİN AMERİKA her zaman güçlüydü. Elbette KÜRESEL SERMAYENİN BAŞKANI olarak Beyaz Saray'a giden Bill Clinton ve o organizasyon da güçlü. Zaten o savaş hem orada hem dünyada her noktada bu nedenle yaşanmakta… Coronavirüs'le İKİ GÜCÜN ARASINDAKİ SAVAŞ FİNALE dönüştü… Bill Clinton'un içinde olduğu yapı ÇİN'i hep büyütmek istedi. Trump'ın arkasındakiler de sınırlamak… Kavga bu!

Cononavirüs de bu! Belki ABD ve ÇİN iki büyük güç olarak kalacak. Ama bunun sınırları hala savaş nedeni… Maç ortada… Etkilenmeyen tek bir kişi bile yok… Olamaz da zaten… Olaylara böyle bakın…

