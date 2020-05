Kripto

CORONAVİRÜS'TEN Çin'i sorumlu tutmak için sıraya giren ülkelerin sayısı 100'ü geçti.

Son olarak bu koroya RUSYA da katıldı. Adım adım herkes ÇİN'i karşıya oturttu. Bakalım bundan sonra nasıl hamleler gelecek...

Nasıl bir KÜRESEL saldırı ile karşılaşacak. Tazminat konusu ne olacak? Görünen o ki adım adım Çin'in etrafındaki halkla daralmakta... Trump'ın en başında söylediği "ÇİN VİRÜSÜ" tanımı giderek taraftar bulmakta... Çin'in işi de her geçen gün zorlaşmakta...

Araya hafta sonu girdi. Yazamadık.

Ama çok önemli bir olay oldu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gittiği ve oradan İran ile Çin'i tehdit ettiği ülkede. Yani İSRAİL'de... Pompeo geçtiğimiz hafta İsrail'deydi. Ve oradan Çin'i Coronavirüs'ü saklamakla suçladı.

Yetmedi! İsrail'e de "ÇİN ile kritik konulardaki işbirliğinizi bitirin" uyarısında bulundu.

Birkaç gün sonra da Çin'in İsrail'deki BÜYÜKELÇİSİ Du Wei, Tel Aviv'in kuzeyindeki HERZİLYA'da oturduğu evinde ölü olarak bulundu! Bu çok önemli bir olaydı. 57 yaşındaki BÜYÜKELÇİ'nin ölmesi derin dehlizleri sarsan bir adımdı...

Açalım...

Defalarca yazdım... "Tek izlenmesi gereken isim POMPEO" diye... ABD'nin gizli başkanı gibi... Dünya COVİD-19'la sarsılırken İsrail'e resmi ziyarette bulundu. Kimsenin evinden çıkamadığı günlerde İSRAİL'e RESMİ ZİYARETTE bulunmak çok önemli gelişmelerin habercisi olmalıydı. ASLINDA böyle bir dönemde "resmi ziyaret" kavramı, görüşmenin ne kadar önemli olduğunun dünyaya ilanıydı.

ÖYLE DE OLDU! Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudiler çok güçlüdür. Doğal olarak da İsrail, Washington'da çok önemli bir etkinliğe sahiptir. Ancak İsrail'de ABD özellikle de Derin Amerika çok güçlü değildir. En azından sanıldığı kadar büyük gücü yoktur. İşte Pompeo'nun ziyareti, bunu terse çevirmenin ilanıydı.

Ancak İsrail, hala Londra'ya yakın olduğunu duyuruyordu.

Açıklamasından da anlaşılacağı üzere Pompeo, Çin ile İsrail arasındaki ilişkinin bitirilmesini istiyordu. Pompeo bunu gizleme gereği bile duymadı. Net ve açık olarak gazetecilerle bunu paylaştı.

Ancak İsrail, Çin'in kripto parası e-RMB'yi kabul etti. Çin, ASEAN yani Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (Brunei, Endonezya, Laos, Kamboçya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Japonya ve Güney Kore) de kripto parasını kabul ettiğini açıkladı. Japonya ve Güney Kore'nin Çin'in kripto parası e-RMB'yi kabul edeceği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dijital dolar planını Çin uygulamaya başlamıştı bile.

Hem de İsrail'in de içinde olduğu birçok ülke bunu kabul etmişti. Bu KRİZİN tavan yaptığı yerdi.

Soru şu! Çin'in kripto parası e-RMB'nin virüs sonrası hayata geçirilmesini hızlandıran kişi kim? Du Wei... Evinde öldürülen İSRAİL'deki BÜYÜKELÇİ yani...

Hatta resmi olarak kabul edilmese de e-RMB'nin isim babası Du Wei... "Halkın Parası" anlamına gelen Ren Min Bi'nin kripto para olmasını isteyen Du Wei çok önemli biriydi. Çin'in İngiltere ile arasındaki bağları güçlendiren de Du Wei'den başkası değildi. Zaten KRİPTO PARAYI kabul eden ülkelerin tamamında İNGİLİZ ETKİSİ görülmekteydi.

Amerika Birleşik Devletleri, hem İsrail'e hem de ÇİN'İN KRİPTO PARASINI düşünen pek çok ülkeye çok sert ve tehlikeli mesaj verdi. Belki son 50 yılda MOSSAD'ın bilgisi dışında CIA'nın ilk suikastıydı bu. Pompeo gidip tehdit etmiş arkasından BÜYÜKELÇİ infaz edilmişti.

Büyük oyun kurucu olarak bilinen bir isim ortadan kaldırılmıştı. Ancak İsrail LONDRA'dan emir almaya devam edecekti. Açıklamıştı da. Bu hiç alışık olmadığımız bir eksene yuvarlanacağımızın işaretiydi. Çok ama çok değişik olaylar göreceğiz.

Çünkü CORONAVİRÜS açıklandığı günden beri SAVAŞIN PARA için olduğunu yazıyorum.

Gerisi masaldı biliyorum. Ve şimdi o savaş yine yazdığım gibi isimlerin üzerinden gidecek. Öleceklerin sayısı artacak...

Du Wei, çok iyi korunuyordu. Hatta İsrail de Du Wei için özel bir güvenlik birimi kurmuştu.

Pompeo'nun İsrail'e gelmesinden sonra yeni bir olayın beklendiği belli kademelerde biliniyordu. Görevli olan herkes tedbiri almıştı. Ama yetmediği görüldü! ABD artık açık şekilde kartlarını oynuyor. Çünkü Coronavirüs sonrası yeni bir dünya olacak. Bu dünyayı da Washington kurmak istiyor. Coronavirüs'ü kurgulayan güç yeni düzeni de kuracak. Bu son derece doğal.

Çin, kripto para birimi için 50 ülke ile görüştü. Beklediği cevabı aldığı ülkelerin sayısı 24... Ancak Çin büyük vaatlerde bulunuyor. Çin, rezerv para olan DOLAR'ı tahtından indirecek hamleler yapıyor. Bu plan yeni başlamadı. SIR da değildi. Bu hamleler nedeniyle Coronavirüs, Çin'de ortaya çıktı. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülke Çin'i hedef gösterdi. Trilyonlarca dolarlık tazminat peşinde koşmaya başladılar. Çin çok büyük oynamak istiyordu. Kuralları da kendi koyacaktı. Ancak bir virüs dengeleri alt üst etti. Kimsenin güvende olmadığını Du Wei suikastı ile bir kez daha gördük.

Yeni bir dünya kurulurken birçok kişinin ortadan kaldırılması da kimse için sürpriz olmamalı...

Amerika Birleşik Devletleri'nin derin yapısı, yeni sistemde parayı da silahı da doğal olarak enerjiyi de yönetmek istiyor. Bu sisteme karşı çıkanlar önce enerji ardından para ve son olarak silahla yola getirilecek. Bu durum Almanya için de geçerli, İran için de Çin için de. KARARLARI bu! Gidişat da bu! Yapabilecekler mi göreceğiz.

POMPEO bunu hiç gizlemiyor zaten...

Yeni sistemde Amerika Birleşik Devletleri de dijital DOLAR sistemini kullanacak. Ancak bu sistemin oturması için ÇİN'in uyarıları alması ve anlaması gerekiyordu. Tüm adımlara rağmen Çin e-RMB'yi kullanmaya başladı.

Birçok kentinde denenen bu yeni kripto para başarılı sonuçlar verdi. İsrail'in de bu sistemi kabul edeceği Londra'dan gelen bilgiyle biliniyordu. Ancak Pompeo'nun hareketliliği Çin'i tedirgin ediyordu.

Ancak İsrail, Çin'le ortaklığı kabul etti. Bu Pekin'de rahatlamaya neden olduğu anda, Du Wei suikastı gerçekleşti.

Çin bu suikasta karşılık verebilir mi? Muhtemel. Ancak bu Washington'ı daha da kızdırır.

Pekin'in merkezinde bu kez büyük bir suikast görebiliriz. Daha da büyük bir saldırı yaşanabilir.

Pekin'in merkezinde bir DEAŞ saldırısının yansımaları nasıl olur? Çin için hazırlanan bir ekip, aylardır Çin'in birçok kentine giriş yaptı. Uyuyan hücreler olarak bekliyorlar. Washington'dan gelecek tek bir mesaj, hepsinin uyanmasını sağlayacak.

Bu Çin için de gizli değil. Ancak Çin istihbaratı uyuyan hücrelerden sadece birine ulaşabildi. En az 100 uyuyan hücrenin Çin'de olduğu sanılıyor. Yani Çin'e Coronavirüs kadar zarar verebilecek bir terör saldırıları için planlar hazır.

SAVAŞ BU. Her şey PARA için... Defalarca yazdığım gibi ABD borçlarından kurtulup bir de alacaklı çıkmak istiyor. Adımları bu yönde. Bu savaşın gölgesi ne kadar kaçınsak bile bizim de üzerimize düşecektir. Her devlette yansıması olacaktır. Çünkü PARA yani DOLAR'ın tahtından indirilmek istenmesi ABD için savaş nedenidir... İyi izleyin... Garip şeyler olacak... Çok hem de...

Çünkü Çin ve arkasındaki güç de geri adım atmıyor!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın